Prefeitura promove balcão de empregos neste sábado

Além das vagas disponíveis, a ação ainda oferecerá informações sobre a CTPS Digital e orientações sobre o Seguro-Desemprego

Tamires Santana

Tamires Santana

20/09/2025 - 10h00
Para quem está procurando emprego, neste sábado (20), a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho - (Funsat), promoverá um balcão de empregos, o Emprega CG, que integrará o mutirão de serviços “Todos em Ação”. O evento acontece na Escola Municipal Ione Catarina, no Jardim Noroeste.

Além de oferecer mais de 1.500 vagas de emprego em 153 profissões distintas, distribuídas entre 195 empresas parceiras, a ação também oferecerá à população a chance de consultar vagas, obter informações sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social - (CTPS Digital) e orientações sobre o Seguro-Desemprego.

A iniciativa tem caráter itinerante e serve como uma pré-captação de mão de obra, adiantando parte das oportunidades que serão oficialmente abertas na segunda-feira (22). Para a próxima semana, a Funsat já contabiliza um total expressivo de 1.507 vagas de emprego em 153 profissões distintas, distribuídas entre 195 empresas parceiras.

As vagas abrangem diferentes perfis de trabalhadores. Entre as funções em destaque estão ajudante de serralheiro (4 vagas), atendente de cafeteria (2), auxiliar de linha de produção (63), auxiliar de logística (62), banhista de animais domésticos (2), divisor de cortes em matadouro (2), farmacêutico (2), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), padeiro (3) e pedreiro (10).

O evento também oferecerá vagas destinadas a profissionais com deficiência (PCD), que atinge um recorde em 2025: são 84 oportunidades em sete funções diferentes. O destaque é para auxiliar de confecção (40), seguido de auxiliar de limpeza (29), carregador de caminhão (5), atendente de lojas (5), auxiliar de linha de produção (2), repositor de mercadorias (2) e porteiro (1).

Empregos e Carreira

Com salários de R$ 32 mil, inscrições do concurso do TJMS terminam na quinta

Interessados em uma das 15 vagas para Juiz Substituto têm até às 16h da próxima quinta-feira (18) - pelo horário local - para se inscreverem no concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

15/09/2025 11h01

Fundação Getúlio Vargas ficará responsável pelas duas primeiras etapas desse 34º Concurso Público da magistratura, com todas as cinco fases previstas para acontecer em Campo Grande. 

Fundação Getúlio Vargas ficará responsável pelas duas primeiras etapas desse 34º Concurso Público da magistratura, com todas as cinco fases previstas para acontecer em Campo Grande.  Divulgação / TJMS

Interessados em uma das 15 vagas para Juiz Substituto, e nos respectivos salários de mais de R$32 mil, têm até às 16h da próxima quinta-feira (18) - pelo horário local - para se inscreverem no concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). 

Importante esclarecer que, para confirmar a inscrição no concurso, o candidato precisa realizar o pagamento da taxa de R$ 320, sendo que o boleto gerado no ato da inscrição precisa ser quitado até 19 de setembro, um dia após o encerramento do período de inscrições. 

Conforme abordado anteriormente no Correio do Estado, o certame para preencher 15 vagas imediatas e formação de cadastro reserva foi aberto em 18 de agosto, organizado de forma conjunta entre o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 

Justamente a Fundação Getúlio Vargas ficará responsável pelas duas primeiras etapas desse 34º Concurso Público da magistratura, com todas as fases previstas para acontecer em Campo Grande. 

Além disso, o 33° concurso para juízes teve resultados divulgados em outubro do ano passado, para o preenchimento de 15 vagas para Juiz Substituto. 

Em 2024 o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também realizou concurso, para preencher 860 vagas e formar cadastro reserva entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior. 

No dia da aplicação das provas, 12 de maio do ano passado, porém, o concurso do TJMS registrou um alto índice de faltas, com mais de um quarto dos participantes não comparecendo (6.971 ausências registradas). 

Relembre

Cabe explicar também que, das 15 vagas totais, dez são voltadas para ampla concorrência, sendo uma para os candidatos que possuam alguma deficiência, três aos candidatos negros e uma para candidatos indígenas, com uma remuneração inicial de R$ 32.289,54.

Ao todo, o 34° concurso público da magistratura possui cinco etapas previstas para acontecer todas em Campo Grande e, com as duas primeiras etapas a cargo da FGV, a comissão organizadora do Tribunal de Justiça ficará encarregada das três últimas fases pós-prova. 

Também vale reforçar que, conforme a organização do concurso, a prova objetiva seletiva é composta por 100 questões de múltipla escolha.

A segunda etapa consiste na aplicação das provas escritas, (discursivas e sentenças), enquanto a terceira, de inscrição definitiva, contará com as seguintes fases: 

  1. Sindicância da vida pregressa e investigação social;
  2. Exame de sanidade física e mental;
  3. Exame psicotécnico.

Já a prova oral, também de caráter eliminatório semelhante às anteriores, será feita na quarta etapa, enquanto a quinta e última será voltada para avaliação de títulos. 

Entre os requisitos para preencher o cargo de Juiz Substituto, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso de concorrentes masculinos) o candidato deve: 

  • Ser bacharel em Direito com diploma reconhecido 
  • Contar, no mínimo, com três anos de atividade jurídica após a graduação,  
  • Possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais;
  • Ter equilíbrio psicoemocional para o exercício do cargo, confirmado em exame psicotécnico;
  • Gozar de sanidade física e mental, comprovada em exame de saúde, entre outros. 

 

 

OPORTUNIDADE

Feira de empregabilidade online terá mais de 8 mil vagas em MS e todo o Brasil

Além das oportunidades de trabalho, feira também terá palestras e capacitação profissional; toda a programação é online

14/09/2025 15h31

Feira online terá oferta de 8 mil vagas de emprego e estágio

Feira online terá oferta de 8 mil vagas de emprego e estágio Divulgação

A Feira de Empregabilidade 2025 será realizada nos dias 23 e 24 de setembro, com participação de mais de 20 empresas disponíveis para oferecer mais de 8 mil vagas de emprego para jovens brasileiros de 18 a 29 anos. O CIEE também participa com a oferta de mais de 4 mil vagas de estágios.

A feira é realizada de forma online e para participar é necessário realizar inscrição gratuita no site do evento.

As pessoas inscritas na 4ª Feira de Empregabilidade receberão notificações por e-mail e WhatsApp nos dias que antecedem o evento.

As vagas disponibilizadas durante a feira contemplam as cadeiras de aprendiz, estágio, trainee e demais posições de entrada, como analistas e assistentes.

Recrutadores de todas as empresas participantes participam da feira vão apresentar as vagas em suas empresas, explicando as oportunidades na carreira, além de estarem disponíveis para agendar entrevistas com os participantes na plataforma do evento.

A programação inclui ainda orientação para os aspirantes a uma vaga de emprego ou estágio sobre como se comportar nos processos seletivos, como construir e aprimorar um perfil no LinkedIn, solução de problemas, criação de marca pessoal e como planejar os caminhos de carreira.

Neste ano, um dos destaques da programação é a trilha Inspiração. No dia 23, às 14h (de MS) , as pessoas inscritas poderão acompanhar uma apresentação da educadora financeira, empresária e comunicadora Nath Finanças com a palestra Caminhos trilhados para torna-me educadora e empresária no mundo das finanças. A diretora de RH da L’oréal Brasil, Anne Jacobson, também fará uma apresentação.

Segundo a vice-presidente de recursos humanos da Nestlé Brasil, Martha Uribe, a Feira de Empregabilidade tem como objetivo fortalecer a juventude brasileira com capacitação e oportunidades de emprego.

“Reunir as empresas que compõem a Aliança pelos Jovens em um único evento é uma chance valiosa para quem está começando ou quer avançar no mercado de trabalho. Neste ano investimos ainda mais na grade de conteúdo para entregar uma experiência completa”, disse.

Segundo a organização, em 2024, a Feira de Empregabilidade impactou mais de 78 mil inscritos com ofertas de vagas e capacitação profissional.

* Com Agência Brasil

