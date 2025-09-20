Prefeitura promove balcão de empregos neste sábado

Empregos e Carreira

Interessados em uma das 15 vagas para Juiz Substituto têm até às 16h da próxima quinta-feira (18) - pelo horário local - para se inscreverem no concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Fundação Getúlio Vargas ficará responsável pelas duas primeiras etapas desse 34º Concurso Público da magistratura, com todas as cinco fases previstas para acontecer em Campo Grande. Divulgação / TJMS

Interessados em uma das 15 vagas para Juiz Substituto, e nos respectivos salários de mais de R$32 mil, têm até às 16h da próxima quinta-feira (18) - pelo horário local - para se inscreverem no concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Importante esclarecer que, para confirmar a inscrição no concurso, o candidato precisa realizar o pagamento da taxa de R$ 320, sendo que o boleto gerado no ato da inscrição precisa ser quitado até 19 de setembro, um dia após o encerramento do período de inscrições.

Conforme abordado anteriormente no Correio do Estado, o certame para preencher 15 vagas imediatas e formação de cadastro reserva foi aberto em 18 de agosto, organizado de forma conjunta entre o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Justamente a Fundação Getúlio Vargas ficará responsável pelas duas primeiras etapas desse 34º Concurso Público da magistratura, com todas as fases previstas para acontecer em Campo Grande.

Além disso, o 33° concurso para juízes teve resultados divulgados em outubro do ano passado, para o preenchimento de 15 vagas para Juiz Substituto.

Em 2024 o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul também realizou concurso, para preencher 860 vagas e formar cadastro reserva entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior.

No dia da aplicação das provas, 12 de maio do ano passado, porém, o concurso do TJMS registrou um alto índice de faltas, com mais de um quarto dos participantes não comparecendo (6.971 ausências registradas).

Cabe explicar também que, das 15 vagas totais, dez são voltadas para ampla concorrência, sendo uma para os candidatos que possuam alguma deficiência, três aos candidatos negros e uma para candidatos indígenas, com uma remuneração inicial de R$ 32.289,54.

Ao todo, o 34° concurso público da magistratura possui cinco etapas previstas para acontecer todas em Campo Grande e, com as duas primeiras etapas a cargo da FGV, a comissão organizadora do Tribunal de Justiça ficará encarregada das três últimas fases pós-prova.

Também vale reforçar que, conforme a organização do concurso, a prova objetiva seletiva é composta por 100 questões de múltipla escolha.

A segunda etapa consiste na aplicação das provas escritas, (discursivas e sentenças), enquanto a terceira, de inscrição definitiva, contará com as seguintes fases:

Sindicância da vida pregressa e investigação social; Exame de sanidade física e mental; Exame psicotécnico.

Já a prova oral, também de caráter eliminatório semelhante às anteriores, será feita na quarta etapa, enquanto a quinta e última será voltada para avaliação de títulos.

Entre os requisitos para preencher o cargo de Juiz Substituto, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso de concorrentes masculinos) o candidato deve:

Ser bacharel em Direito com diploma reconhecido

Contar, no mínimo, com três anos de atividade jurídica após a graduação,

Possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais;

Ter equilíbrio psicoemocional para o exercício do cargo, confirmado em exame psicotécnico;

Gozar de sanidade física e mental, comprovada em exame de saúde, entre outros.

