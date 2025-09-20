Prefeitura promove balcão de empregos neste sábado

Para quem está procurando emprego, neste sábado (20), a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho - (Funsat), promoverá um balcão de empregos, o Emprega CG, que integrará o mutirão de serviços “Todos em Ação”. O evento acontece na Escola Municipal Ione Catarina, no Jardim Noroeste.
Além de oferecer mais de 1.500 vagas de emprego em 153 profissões distintas, distribuídas entre 195 empresas parceiras, a ação também oferecerá à população a chance de consultar vagas, obter informações sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social - (CTPS Digital) e orientações sobre o Seguro-Desemprego.
A iniciativa tem caráter itinerante e serve como uma pré-captação de mão de obra, adiantando parte das oportunidades que serão oficialmente abertas na segunda-feira (22). Para a próxima semana, a Funsat já contabiliza um total expressivo de 1.507 vagas de emprego em 153 profissões distintas, distribuídas entre 195 empresas parceiras.
As vagas abrangem diferentes perfis de trabalhadores. Entre as funções em destaque estão ajudante de serralheiro (4 vagas), atendente de cafeteria (2), auxiliar de linha de produção (63), auxiliar de logística (62), banhista de animais domésticos (2), divisor de cortes em matadouro (2), farmacêutico (2), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), padeiro (3) e pedreiro (10).
O evento também oferecerá vagas destinadas a profissionais com deficiência (PCD), que atinge um recorde em 2025: são 84 oportunidades em sete funções diferentes. O destaque é para auxiliar de confecção (40), seguido de auxiliar de limpeza (29), carregador de caminhão (5), atendente de lojas (5), auxiliar de linha de produção (2), repositor de mercadorias (2) e porteiro (1).