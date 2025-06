Semana começará com 3,4 mil vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

ECONOMIA

Programa nacional traz 100 chances de plano de carreira para todo o País, com oportunidades no MS distribuídas entre Três Lagoas, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo

Oportunidade para estudantes de cursos técnicos, o programa nacional de estágio técnico da maior produtora mundial de celulose está com vagas abertas e chances disponíveis em Mato Grosso do Sul, para moradores de dois municípios do interior, além da Capital.

Considerada referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, a Suzano é uma das maiores produtoras de papéis da América Latina e líder no ramo de papel higiênico no Brasil.

Nesse chamado Programa de Estágio Técnico 2025, o objetivo é encontrar talentos com 101 vagas disponíveis para outros seis Estados além de Mato Grosso do Sul, sendo: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, São Paulo, Pará e Ceará.

Em Mato Grosso do Sul há 20 oportunidades disponíveis, distribuídas entre Três Lagoas, que fica com 17 deste total, bem como outras três divididas entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

Esse processo conta com dinâmicas e entrevistas que estão marcadas para acontecer entre 9 de junho e 4 de julho, com os devidos feedbacks enviados no mês de agosto.

Aquelas pessoas que forem selecionadas para as vagas de estágio, conforme a Suzano, devem iniciar suas atividades entre setembro e outubro de 2025.

Como se inscrever

Com inscrições gratuitas através da plataforma suzanoestagiotecnico.gupy.io (CLICANDO AQUI), o prazo para tentar garantir uma das vagas fica aberto até o próximo dia 06 de junho,

Entre os requisitos para inscrição no programa, o participante precisa:

Ter no mínimo 18 anos

Cursar o ensino técnico noturno, EAD ou aos sábados

Vínculo por pelo menos 1 ano letivo com a instituições

Acesso e/ou mobilidade aos locais de trabalho,

Disponibilidade para estágio diário de 06h

Há ainda uma cobrança de matrículas em cursos específicos para cada uma das localidades, sendo:

Três Lagoas | Administração/ Automação Industrial/ Enfermagem e Logística.

| Administração/ Automação Industrial/ Enfermagem e Logística. Capital e Ribas| Manutenção Elétrica/ Manutenção Mecânica e Segurança do Trabalho.

Além do programa conta com plano de carreira, há uma série de benefícios que são listados pela companhia, como acesso aos serviços de apoio emocional e psicológico (Tele Faz Bem), ou mesmo à chamada "Plataforma Wellz", que foca na saúde integral, cursos e treinamentos e-learning.

Há ainda a oferta de Bolsa auxílio compatível com o mercado; refeitório nas unidades industriais; vale-transporte ou veículo fretado nos pontos com essa opção, bem como um plano médico e seguro de vida.

Celulose em MS

Como bem abordado anteriormente pelo Correio do Estado, as exportações de celulose aumentaram em 122% em janeiro deste ano no Estado, se comparado com igual período de 2024.

Em números, conforme dados divulgados pelo Governo do de Mato Grosso do Sul, o crescimento representou salto de 329 mil toneladas para 731 mil toneladas em um único mês.

Uma das explicações para o aumento no volume exportado é a ativação da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, em julho do ano passado, e que está chegando perto de sua capacidade máxima de produção, da ordem de 215 mil toneladas por mês.

Por conta deste grande volume, a celulose representou, em janeiro, 53,3% de tudo o que Mato Grosso do Sul faturou oficialmente com as exportações, que somaram 739,48 milhões de dólares. Este volume é apenas 0,9% maior que o faturamento de janeiro do ano passado, quando as exportações renderam 732,7 milhões de dólares.

