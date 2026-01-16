Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Sisu oferece 3,2 mil vagas na UFMS

Vagas abrangem amis de 120 cursos ofertados em 10 campi

Mariana Piell

Mariana Piell

16/01/2026 - 16h30
Com a abertura do período de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), na segunda-feira (19), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) irá ofertar 3.233 vagas em mais de 120 cursos distribuídos nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

Cursos ofertados

  • Administração
  • Agronomia
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Artes visuais
  • Audiovisual
  • Ciência da Computação
  • Ciência dos Dados
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Ciências Sociais
  • Direito
  • Educação física
  • Enfermagem
  • Engenharia ambiental
  • Engenharia civil
  • Engenharia de alimentos
  • Engenharia de computação
  • Engenharia de produção
  • Engenharia de software
  • Engenharia elétrica
  • Engenharia física
  • Engenharia florestal
  • Engenharia química
  • Farmácia
  • Filosofia
  • Física
  • Fisioterapia
  • Geografia
  • Gestão comercial
  • Gestão de recursos humanos
  • Gestão de serviços jurídicos e notariais
  • História
  • Inteligência Artificial
  • Jornalismo
  • Letras - português
  • Letras - português e espanhol
  • Letras - português e inglês
  • Matemática
  • Medicina
  • Medicina Veterinária
  • Mídias sociais digitais
  • Nutrição
  • Odontologia 
  • Pedagogia
  • Processos gerenciais
  • Psicologia
  • Química
  • Química Tecnológica
  • Relações Internacionais
  • Sistemas de Informação
  • Tecnologia da Informação
  • Turismo
  • Zootecnia

Como se inscrever

Para participar do Sisu, é preciso ter feito pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - 2023, 2024 e 2025 - ter tirado nota acima de zero na prova de redação e não ter participado na condição de treineiro.

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com Login Único do governo federal, mediante uma conta gov.br, mas as inscrições do Sisu devem ser feitas pela página do processo de seleção.

O candidato deve escolher até duas opções de curso, sendo possível alterar as opções até o fim do prazo de inscrição.  

Caso o candidato tenha realizado mais de uma entre as três últimas edições do Enem, será considerada, para cada curso, aquela edição que mais favorece o candidato, com base na média ponderada das notas do Enem de cada edição.

Os candidatos com os melhores desempenhos são classificados de acordo com as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis, as modalidades de concorrência selecionadas e os pesos definidos para cada curso pela instituição.

Cada candidato pode se inscrever em todas as modalidades que correspondam ao seu perfil, devendo ficar atento à comprovação, junto à instituição, das informações da modalidade em que for selecionado, no momento da matrícula.

O resultado do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.

Os estudantes que forem aprovados deverão fazer a matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro.

Aqueles que não forem selecionados poderão ainda participar da lista de espera. 

A consulta as vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo. 

Na consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.

Instituto PROA abre inscrições de curso profissionalizante gratuito para jovens

Curso abrange apromiramento de qualidades essenciais para a entrada no mercado de trabalho

14/01/2026 18h00

Hayza Ramos

O Instituto PROA está com inscrições abertas para a Plataforma PROA em 2026. A plataforma oferece curso totalmente online e gratuito, voltado para jovens de 17 a 22 anos que estejam cursando ou que já tenham concluído o ensino médio em escolas públicas.

O curso abrange 12 estados do Brasil, e os candidatos devem residir em um deles: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco e Pará.

Conteúdo

O curso oferece aprimoramento de soft skills que habilitam os jovens participantes à entrada no mercado de trabalho.

  • Autoconhecimento: Como reconhecer suas qualidades e definir um projeto de vida, conectando seus valores pessoais com seus objetivos profissionais.
  • Projeto profissional: Como definir metas (incluindo a metodologia SMART) e como estruturar uma jornada de empregabilidade.
  • Raciocínio lógico: Como desenvolver um raciocínio estruturado e analítico para aplicar na resolução de problemas e tomadas de decisão.
  • Comunicação: Como produzir textos, criar um perfil no LinkedIn e se comunicar bem em equipe.

Vagas

As vagas contemplam todo o ano de 2026 e serão preenchidas por meio de um processo seletivo. As turmas são formadas semanalmente, às segundas-feiras, e a expectativa é de mais de 40 turmas ao longo do ano, cada uma tendo três meses de duração e com dedicação de 100 horas totais. 

 

Como participar

Para entrar no processo seletivo, devem acessar o site do Instituto e preencher o formulário de inscrição.

Alini Dal'Magro, presidente do Instituto PROA, destaca que o processo seletivo é fácil, simples e rápido. 

"Não tentamos eliminar ninguém. O processo seletivo é apenas para saber se aquele jovem está realmente no momento de realizar o curso. Ele quer mesmo um emprego agora? Tem disponibilidade para se dedicar ao curso? É mais para entender o perfil daquele jovem que vai entrar. Queremos dar oportunidade à maior quantidade de jovens que pudermos, essa é a nossa missão".

LADÁRIO - 6ºDN

Com salário de R$ 9 mil, Marinha prorroga inscrições de concurso com 16 vagas em MS

Vagas são para as áreas de odontologia, enfermagem, nutrição, administração, ciências contábeis, comunicação social, entre outras

09/01/2026 12h00

Militares da Marinha do Brasil no 6º Distrito Naval

Militares da Marinha do Brasil no 6º Distrito Naval Foto: divulgação/Marinha do Brasil

Marinha do Brasil prorrogou inscrições do processo seletivo, com 16 vagas direcionadas a homens e mulheres, para oficial temporário do 6º Distrito Naval, em Ladário (MS).

As inscrições - que podem ser realizadas neste site - iam até 8 de janeiro, mas foram prorrogadas até domingo (11). A taxa de R$ 140,00 pode ser paga até segunda-feira (12).

O salário inicial é de R$ 9 mil, além de benefícios como assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

As vagas são para as áreas de odontologia - endodontia e odontopediatria (2), enfermagem (2), nutrição (1), administração (3), ciências contábeis (2), comunicação social (2), psicologia (1), serviço social (1), engenharia ambiental (1) e engenharia cartográfica (1).

O serviço militar é de caráter temporário, de até 8 anos, podendo alcançar o posto de Capitão-Tenente, sem quaisquer vínculos permanentes com a instituição e sem qualquer expectativa de permanência ou estabilidade.

As etapas do processo seletivo são:

  1. Prova Objetiva (PO) – será realizada em 22 de fevereiro de 2026, com duração de três horas e 40-50 questões, dependendo da área escolhida
  2. Prova de Títulos (PT)
  3. Verificação Documental e de Dados Biográficos (VD e VDB)
  4. Inspeção de Saúde (IS)
  5. Teste de Aptidão Física (TAF)
  6. Designação à Incorporação

Os requisitos para participar do Processo Seletivo são:

  • Ser brasileiro nato
  • Ser voluntário
  • Ter mais de 18 anos e menos de 41 anos até a data de incorporação
  • Possuir nível superior na área em que concorre
  • Estar registrado no respectivo órgão fiscalizador da profissão, se houver
  • Entre outros

O candidato, aprovado em todas as fases e classificado dentro das vagas, ingressará na MB como Guarda-Marinha, sendo promovido a Segundo-Tenente após seis meses de incorporação.

Confira o edital completo aqui.

