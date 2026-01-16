Sisu oferece 3,2 mil vagas na UFMS

Sede da UFMS em Campo Grande - Marcelo Victor / Correio do Estado

Com a abertura do período de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC), na segunda-feira (19), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) irá ofertar 3.233 vagas em mais de 120 cursos distribuídos nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e do Pantanal.

Cursos ofertados

Administração

Agronomia

Arquitetura e Urbanismo

Artes visuais

Audiovisual

Ciência da Computação

Ciência dos Dados

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Ciências Sociais

Direito

Educação física

Enfermagem

Engenharia ambiental

Engenharia civil

Engenharia de alimentos

Engenharia de computação

Engenharia de produção

Engenharia de software

Engenharia elétrica

Engenharia física

Engenharia florestal

Engenharia química

Farmácia

Filosofia

Física

Fisioterapia

Geografia

Gestão comercial

Gestão de recursos humanos

Gestão de serviços jurídicos e notariais

História

Inteligência Artificial

Jornalismo

Letras - português

Letras - português e espanhol

Letras - português e inglês

Matemática

Medicina

Medicina Veterinária

Mídias sociais digitais

Nutrição

Odontologia

Pedagogia

Processos gerenciais

Psicologia

Química

Química Tecnológica

Relações Internacionais

Sistemas de Informação

Tecnologia da Informação

Turismo

Zootecnia

Como se inscrever

Para participar do Sisu, é preciso ter feito pelo menos uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - 2023, 2024 e 2025 - ter tirado nota acima de zero na prova de redação e não ter participado na condição de treineiro.

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro.

O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com Login Único do governo federal, mediante uma conta gov.br, mas as inscrições do Sisu devem ser feitas pela página do processo de seleção.

O candidato deve escolher até duas opções de curso, sendo possível alterar as opções até o fim do prazo de inscrição.

Caso o candidato tenha realizado mais de uma entre as três últimas edições do Enem, será considerada, para cada curso, aquela edição que mais favorece o candidato, com base na média ponderada das notas do Enem de cada edição.

Os candidatos com os melhores desempenhos são classificados de acordo com as opções de curso escolhidas, o número de vagas disponíveis, as modalidades de concorrência selecionadas e os pesos definidos para cada curso pela instituição.

Cada candidato pode se inscrever em todas as modalidades que correspondam ao seu perfil, devendo ficar atento à comprovação, junto à instituição, das informações da modalidade em que for selecionado, no momento da matrícula.

O resultado do Sisu está previsto para ser divulgado no dia 29 de janeiro.

Os estudantes que forem aprovados deverão fazer a matrícula nas instituições de ensino a partir do dia 2 de fevereiro.

Aqueles que não forem selecionados poderão ainda participar da lista de espera.

A consulta as vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo.

Na consulta é possível visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos.