Termina hoje (23) prazo de inscrição para estágio no MPF em MS

Interessados em uma vaga de estágio em procuradorias da República em Mato Grosso do Sul, tem até as 22h deste domingo (23) para se inscreverem para estágio no Ministério Público Federal, com vagas para a Capital e outros três municípios do Estado.

As vagas são distribuídas para estudantes de nível médio e também do Ensino Superior, voltadas para as mais diversas áreas, com chances tanto para Campo Grande, com seis oportunidades totais, além de cadastro reserva, como também para os seguintes municípios:

Corumbá;

Três Lagoas e

Dourados.

Como detalhado em edital - que pode ser conferido na íntegra CLICANDO AQUI -, entre as vagas para Mato Grosso do Sul há oportunidades para estudantes de Jornalismo, de Direito e do Ensino Médio.

Conforme o MPF, estão previstas cerca de dez contratações imediatas, além da formação de cadastro reserva, seja acadêmicos de graduação em Direito; Comunicação Social – Jornalismo, e para estudantes do Ensino Médio.

Informações

No Portal do MPF o candidato encontra uma série de orientações, bem como o passo a passo para efetuar a inscrição, sendo necessário primeiro o preenchimento de ficha para posterior envio da documentação pessoal por anexo

Importante esclarecer que, enquanto as inscrições são feitas no Portal Horus do MPF, a documentação a ser enviada deve ser anexada em outro site, também do Ministério Público, que pode ser acessado através deste link.

Vale lembrar que a prova objetiva e subjetiva já tem data e hora prevista, marcada para o próximo domingo (30 de junho), com abertura do portão às 07h e fechamento pontual às 07h40.

Com carga horária de 20 horas semanais (4 horas por dia), sendo que todas as categorias recebem pagamento de vale-transporte no valor de R$ 11,58 por dia estagiado presencialmente, as bolsas possuem as seguintes remunerações:

R$ 621,32 para os estudantes de Ensino Médio e R$ 1.027,82 para acadêmicos de Ensino Superior

Ainda, o processo seletivo é ofertado para alunos das Instituições de Ensino Médio ou Superior conveniadas com o MPF/MS, sendo:

Faculdade Anhanguera de Dourados

Faculdade Insted – IES

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS

Universidade Anhanguera – Uniderp

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB

Unigran Educacional, mantenedora do Centro Universitário Unigran - Capital e do

Centro Universitário da Grande Dourados

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS

