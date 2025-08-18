Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

TJMS abre 34º Concurso para Juiz Substituto com salário de R$ 32,2 mil

O certame oferece 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva

Tamires Santana

Tamires Santana

18/08/2025 - 12h00
Continue lendo...

Nesta segunda-feira (18), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) publicou o edital do 34º Concurso Público de ingresso na carreira da magistratura.

A seleção oferece 15 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Juiz Substituto, com remuneração inicial de R$ 32.289,54.

O concurso está sendo organizado em conjunto pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul e pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que ficará responsável pelas duas primeiras etapas. Todas as fases serão realizadas na cidade de Campo Grande.

VAGAS

  • 10 vagas para ampla concorrência
  • 1 vaga para pessoas com deficiência (5%)
  • 3 vagas para candidatos negros (20%)
  • 1 vaga para candidatos indígenas (3%)

INSCRIÇÃO

O período de inscrição preliminar será de 18 de agosto a 18 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV. A taxa é de R$ 320,00, e o concurso será composto por cinco fases, sendo elas: 

  • Prova Objetiva Seletiva: eliminatória e classificatória, com 100 questões de múltipla escolha, prevista para ser realizada no dia 21 de dezembro de 2025, das 13h às 18h.
  • Provas Escritas: discursiva e prática de sentença (civil e criminal), de caráter eliminatório e classificatório.
  • Inscrição Definitiva: com sindicância da vida pregressa, investigação social, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico.
  • Prova Oral: eliminatória e classificatória, avaliada por banca examinadora.
  • Avaliação de Títulos: apenas classificatória.

Confira o edital completo clicando aqui.

OPORTUNIDADE

Com salários de R$ 14 mil, UFMS abre concurso com 57 vagas para professor

Inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro com taxa de pagamento de R$ 300

29/07/2025 11h00

UFMS está entre as melhores universidades do País

UFMS está entre as melhores universidades do País ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Continue Lendo...

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu Concurso Público para Professor de carreira do Magistério Superior.

São 57 vagas nas áreas de:

  • Saúde
  • Ciências Sociais
  • Ciências Exatas
  • Ciências Humanas
  • Economia
  • Linguística
  • Artes
  • Comunicação
  • Computação
  • Biologia
  • Farmácia
  • Administração
  • Medicina Veterinária
  • Multidisciplinar/Ensino

Nos municípios de:

  • Campo Grande
  • Aquidauana
  • Corumbá
  • Três Lagoas
  • Coxim
  • Paranaíba
  • Chapadão do Sul
  • Nova Andradina
  • Ponta Porã

Os salários variam de R$ 3.900,00 a R$ 14.288,00. Veja a remuneração detalhadamente:

UFMS está entre as melhores universidades do País

Além do salário, pode haver acréscimo de outros benefícios, como o auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assistência à saúde suplementar e demais benefícios previstos na legislação.

As inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro. A taxa de inscrição deve ser paga até 1º de setembro. As provas escrita, didática e de títulos serão realizadas entre 28 de outubro e 1º de novembro.

O concurso público será composto pelas seguintes etapas:

  • Prova Escrita
  • Prova Didática
  • Prova de Títulos

O concurso será executado pela própria UFMS.

INSCRIÇÃO

As inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro e devem ser feitas exclusivamente neste site.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00 e deve ser paga até 1º de setembro.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela área à qual deseja concorrer. É vedada a alteração da vaga e da área após o pagamento do valor da inscrição.

No ato da inscrição, não é necessário que o candidato tenha concluído o curso de graduação, pós-graduação stricto sensu ou a residência, porém somente poderão tomar posse os candidatos nomeados que entregarem, antes da data marcada para a sua investidura no cargo, o diploma da formação exigida, reconhecido pelo MEC, ou o certificado de conclusão.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

  • ter nacionalidade brasileira ou, no caso de estrangeiro, estar em conformidade com as normas e os procedimentos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
  • ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse
  • estar em dia com as obrigações eleitorais
  • estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para candidatos brasileiros do sexo masculino
  • encontrar-se em pleno gozo dos direitos políticos
  • comprovar o nível de escolaridade, mediante a apresentação do diploma registrado
  • ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo
  • não acumular cargos, empregos e funções públicas
  • apresentar outros documentos que se fizerem necessários por ocasião da convocação para a posse

Confira o edital completo aqui

UFMS

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

EMPREGO

Prefeitura convoca profissionais para trabalharem em diversas áreas

Os convocados devem acessar o Diogrande e visualizar os endereços, dia e horário para ir até a secretaria responsável

28/07/2025 10h15

Prefeitura Municipal de Campo Grande

Prefeitura Municipal de Campo Grande FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Nesta segunda-feira (28), a Prefeitura Municipal de Campo Grande convocou profissionais para trabalharem em diversas áreas e secretarias do Executivo. A convocação foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande, de nº 8.003.

As convocações foram para as seguintes funções:

  • Psicólogo;
  • Assistente social;
  • Contador;
  • Técnico em serviços educacionais;
  • Gestor administrador;
  • Auxiliar administrativo
  • Agente de serviços de limpeza;
  • Auxiliar de logística;
  • Eletricista;
  • Serralheiro;
  • Pintor;
  • Pedreiro;
  • Visitador e entrevistador social.

Todos foram aprovados em processo seletivo simplificado para substituir férias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Os convocados devem acessar o Diogrande e visualizar os endereços, dia e horário para ir até a secretaria responsável pelo Edital e receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Os selecionados irão desempenhar atividades inerentes às respectivas funções em órgãos e setores específicos da Prefeitura, em caráter temporário e de excepcional interesse da Administração Municipal.

As contratações visam substituir vacâncias e, assim, assegurar a prestação dos serviços públicos essenciais à população do Município, conforme a legislação vigente.

Acesse a convocação completa clicando aqui

