TJMS abre 34º Concurso para Juiz Substituto com salário de R$ 32,2 mil

OPORTUNIDADE

Inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro com taxa de pagamento de R$ 300

UFMS está entre as melhores universidades do País ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu Concurso Público para Professor de carreira do Magistério Superior.

São 57 vagas nas áreas de:

Saúde

Ciências Sociais

Ciências Exatas

Ciências Humanas

Economia

Linguística

Artes

Comunicação

Computação

Biologia

Farmácia

Administração

Medicina Veterinária

Multidisciplinar/Ensino

Nos municípios de:

Campo Grande

Aquidauana

Corumbá

Três Lagoas

Coxim

Paranaíba

Chapadão do Sul

Nova Andradina

Ponta Porã

Os salários variam de R$ 3.900,00 a R$ 14.288,00. Veja a remuneração detalhadamente:

Além do salário, pode haver acréscimo de outros benefícios, como o auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assistência à saúde suplementar e demais benefícios previstos na legislação.

As inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro. A taxa de inscrição deve ser paga até 1º de setembro. As provas escrita, didática e de títulos serão realizadas entre 28 de outubro e 1º de novembro.

O concurso público será composto pelas seguintes etapas:

Prova Escrita

Prova Didática

Prova de Títulos

O concurso será executado pela própria UFMS.

INSCRIÇÃO

As inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro e devem ser feitas exclusivamente neste site .

O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00 e deve ser paga até 1º de setembro.

No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela área à qual deseja concorrer. É vedada a alteração da vaga e da área após o pagamento do valor da inscrição.

No ato da inscrição, não é necessário que o candidato tenha concluído o curso de graduação, pós-graduação stricto sensu ou a residência, porém somente poderão tomar posse os candidatos nomeados que entregarem, antes da data marcada para a sua investidura no cargo, o diploma da formação exigida, reconhecido pelo MEC, ou o certificado de conclusão.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

ter nacionalidade brasileira ou, no caso de estrangeiro, estar em conformidade com as normas e os procedimentos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990

ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse

estar em dia com as obrigações eleitorais

estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para candidatos brasileiros do sexo masculino

encontrar-se em pleno gozo dos direitos políticos

comprovar o nível de escolaridade, mediante a apresentação do diploma registrado

ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo

não acumular cargos, empregos e funções públicas

apresentar outros documentos que se fizerem necessários por ocasião da convocação para a posse

Confira o edital completo aqui .

UFMS

A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).

A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).