TJMS abre 34º Concurso para Juiz Substituto com salário de R$ 32,2 mil

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu Concurso Público para Professor de carreira do Magistério Superior.
São 57 vagas nas áreas de:
- Saúde
- Ciências Sociais
- Ciências Exatas
- Ciências Humanas
- Economia
- Linguística
- Artes
- Comunicação
- Computação
- Biologia
- Farmácia
- Administração
- Medicina Veterinária
- Multidisciplinar/Ensino
Nos municípios de:
- Campo Grande
- Aquidauana
- Corumbá
- Três Lagoas
- Coxim
- Paranaíba
- Chapadão do Sul
- Nova Andradina
- Ponta Porã
Os salários variam de R$ 3.900,00 a R$ 14.288,00. Veja a remuneração detalhadamente:
Além do salário, pode haver acréscimo de outros benefícios, como o auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, assistência à saúde suplementar e demais benefícios previstos na legislação.
As inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro. A taxa de inscrição deve ser paga até 1º de setembro. As provas escrita, didática e de títulos serão realizadas entre 28 de outubro e 1º de novembro.
O concurso público será composto pelas seguintes etapas:
- Prova Escrita
- Prova Didática
- Prova de Títulos
O concurso será executado pela própria UFMS.
INSCRIÇÃO
As inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro e devem ser feitas exclusivamente neste site.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 300,00 e deve ser paga até 1º de setembro.
No momento da inscrição, o candidato deverá optar pela área à qual deseja concorrer. É vedada a alteração da vaga e da área após o pagamento do valor da inscrição.
No ato da inscrição, não é necessário que o candidato tenha concluído o curso de graduação, pós-graduação stricto sensu ou a residência, porém somente poderão tomar posse os candidatos nomeados que entregarem, antes da data marcada para a sua investidura no cargo, o diploma da formação exigida, reconhecido pelo MEC, ou o certificado de conclusão.
REQUISITOS
Os requisitos para participar do concurso são:
- ter nacionalidade brasileira ou, no caso de estrangeiro, estar em conformidade com as normas e os procedimentos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990
- ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse
- estar em dia com as obrigações eleitorais
- estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para candidatos brasileiros do sexo masculino
- encontrar-se em pleno gozo dos direitos políticos
- comprovar o nível de escolaridade, mediante a apresentação do diploma registrado
- ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo
- não acumular cargos, empregos e funções públicas
- apresentar outros documentos que se fizerem necessários por ocasião da convocação para a posse
Confira o edital completo aqui.
UFMS
A UFMS tem 28 mil estudantes (graduação e pós-graduação); 125 cursos de graduação; 67 cursos de pós-graduação; 3,5 mil servidores; 1,6 mil docentes; 1,8 mil técnicos; dez bibliotecas; duas bases de pesquisa (Bonito e Pantanal) e uma fazenda escola (localizada em Terenos).
A instituição tem 62 anos de história e 47 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EAD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.
As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).