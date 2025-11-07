TJMS altera edital de concurso com 350 vagas; veja as mudanças

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) alterou alguns termos do XI Concurso Público, que oferece 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro). As vagas são para Cadastro Reserva (CR) - lista de candidatos aprovados em um concurso público que aguardam para serem chamados.
A retificação do edital foi publicada nesta quinta-feira (6) na página da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
As mudanças abrangem pontos da isenção de taxa de inscrição, aprovação e residência em Mato Grosso do Sul. Confira:
- Prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição foi estendido até terça-feira (11)
- Requisito de exigência de residência por dois anos em MS foi eliminado
- Número de documentos exigidos foi reduzido para somente dois, sendo eles: comprovante de renda; declaração de renda e não uso da isenção
- Inclui pessoas com deficiência (PcD) em critérios específicos
Os demais prontos no edital permanecem válidos. Confira o edital retificado aqui.
CONCURSO
Concurso do TJMS oferece 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro)
O salário inicial é de R$ 7.960,97, além de auxílio-alimentação de R$ 2.200,00 e auxílio-transporte de R$ 500,00.
As inscrições estarão abertas de 29 de outubro a 27 de novembro de 2025 e pode ser feitas exclusivamente aqui. A taxa é de R$ 150,00, com pagamento até 28 de novembro. A relação preliminar dos inscritos sai em 11 de dezembro, e a lista definitiva, em 30 de dezembro de 2025.
A prova objetiva, única etapa da seleção, será aplicada no dia 25 de janeiro de 2026, das 13h às 16h30, em Campo Grande. A avaliação será de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório.
De acordo com o edital, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e 3% a candidatos indígenas, conforme as normas estaduais e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros e indígenas ficará a cargo da FGV, enquanto a perícia médica dos candidatos com deficiência será feita pelo próprio TJMS.
Para participar, é preciso ter curso superior conforme a especialidade, além de idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira e quitação com as obrigações eleitorais e militares.
Os aprovados serão convocados conforme a necessidade do tribunal, dentro do prazo de validade do concurso.