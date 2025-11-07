Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empregos e Carreira

retificação

TJMS altera edital de concurso com 350 vagas; veja as mudanças

Mudanças abrangem pontos da isenção de taxa de inscrição, aprovação e residência em Mato Grosso do Sul

Naiara Camargo e alison silva

Naiara Camargo e alison silva

07/11/2025 - 09h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) alterou alguns termos do XI Concurso Público, que oferece 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro). As vagas são para Cadastro Reserva (CR) - lista de candidatos aprovados em um concurso público que aguardam para serem chamados.

A retificação do edital foi publicada nesta quinta-feira (6) na página da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As mudanças abrangem pontos da isenção de taxa de inscrição, aprovação e residência em Mato Grosso do Sul. Confira:

  • Prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição foi estendido até terça-feira (11)
  • Requisito de exigência de residência por dois anos em MS foi eliminado
  • Número de documentos exigidos foi reduzido para somente dois, sendo eles: comprovante de renda; declaração de renda e não uso da isenção
  • Inclui pessoas com deficiência (PcD) em critérios específicos

Os demais prontos no edital permanecem válidos. Confira o edital retificado aqui.

CONCURSO

Concurso do TJMS oferece 360 vagas, sendo 350 vagas para Analista Judiciário e 10 para Técnico de Nível Superior (enfermeiro)

O salário inicial é de R$ 7.960,97, além de auxílio-alimentação de R$ 2.200,00 e auxílio-transporte de R$ 500,00.

As inscrições estarão abertas de 29 de outubro a 27 de novembro de 2025 e pode ser feitas exclusivamente aqui. A taxa é de R$ 150,00, com pagamento até 28 de novembro. A relação preliminar dos inscritos sai em 11 de dezembro, e a lista definitiva, em 30 de dezembro de 2025.

A prova objetiva, única etapa da seleção, será aplicada no dia 25 de janeiro de 2026, das 13h às 16h30, em Campo Grande. A avaliação será de múltipla escolha, com caráter eliminatório e classificatório.

De acordo com o edital, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros e 3% a candidatos indígenas, conforme as normas estaduais e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros e indígenas ficará a cargo da FGV, enquanto a perícia médica dos candidatos com deficiência será feita pelo próprio TJMS.

Para participar, é preciso ter curso superior conforme a especialidade, além de idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira e quitação com as obrigações eleitorais e militares.

Os aprovados serão convocados conforme a necessidade do tribunal, dentro do prazo de validade do concurso.

oportunidade

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

Inscrições estarão abertas de 22 a 30 de setembro; Em todo Brasil, são 179 vagas para atuação em 19 estados

19/09/2025 18h00

Compartilhar

Foto: João Risi / Ministério da Saúde

Continue Lendo...

A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) publicou edital de processo seletivo para a contratação de 179 trabalhadores e formação de cadastro reserva, em escritórios regionais e distritais localizados em 34 municípios de 19 estados.

Em Mato Grosso do Sul, há cinco vagas disponíveis para atuação em Campo Grande.

As vagas contemplam profissionais de nível superior (assistente de região/distrito) e médio (agente de região/distrito).

A remuneração é de R$ 5 mil e R$ 3 mil, respectivamente, além de benefícios.

As inscrições estarão abertas no período de 22 a 30 de setembro e devem ser realizadas pela internet.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular, prevista para ocorrer de 1º a 17 de outubro, e avaliação de conhecimentos, programada entre os dias 27 e 31 de outubro.

O resultado final será divulgado em 7 de novembro e as contratações começam a partir de 17 de novembro.

Ainda de acordo com o edital, são reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para pretos, pardos, quilombolas e indígenas, conforme previsto na Lei 15.142/2025.

“As contratações serão mediante Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com a finalidade exclusiva de atender necessidades de apoio à execução de programas e projetos estratégicos da AgSUS”, informou a agência.

Locais de atuação

Os aprovados poderão atuar em escritórios localizados nas seguintes localidades:

  • São Gabriel da Cachoeira (AM),
  • Leste de Roraima (RR),
  • Yanomami (RR),
  • Boa Vista (RR),
  • Barra do Garças (MT),
  • Campo Grande (MS),
  • Canarana (MT),
  • Colíder (MT),
  • São Félix do Araguaia (MT),
  • Cuiabá (MT),
  • Centro-Oeste (MT),
  • Florianópolis (SC),
  • Curitiba (PR),
  • Governador Valadares (MG),
  • Atalaia do Norte (AM),
  • Cacoal (RO),
  • Cruzeiro do Sul (AC),
  • Lábrea (AM),
  • Parintins (AM),
  • Porto Velho (RO),
  • Rio Branco (AC),
  • Tabatinga (AM),
  • Tefé (AM),
  • Manaus (AM),
  • São Luís (MA),
  • Salvador (BA),
  • São Paulo (SP),
  • Altamira (PA),
  • Macapá (AP),
  • Itaituba (PA),
  • Palmas (TO),
  • Redenção (PA),
  • Belém (PA),
  • Fortaleza (CE),
  • João Pessoa (PB),
  • Maceió (AL),
  • Recife (PE).

Processo seletivo

Governo de MS divulga resultado e classificação para bombeiro temporário

Recurso contra o resultado deve ser formulado entre 8h desta terça-feira (16) e 23h59min de quarta-feira (17)

16/09/2025 11h45

Compartilhar
Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024 Foto: Governo de MS

Continue Lendo...

Governo de Mato Grosso do Sul divulgou resultado e classificação preliminar do Teste de Aptidão Física do Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

Confira a lista completa de aptos e inaptos e a classificação geral, neste site, entre as páginas 115 e 215 do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

São 230 vagas em 30 municípios. Ao todo, 3.619 candidatos se inscreveram. O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

O candidato considerado “inapto” ou que não concordou com o resultado poderá formular recurso entre 8h desta terça-feira (16) e 23h59min de quarta-feira (17).

O recurso deve estar devidamente fundamentado e indicar de forma clara e objetiva as razões recursais para ser aceito. Além disso, deve ser escrito/digitado e enviado para o e-mail [email protected].

Confira o passo a passo para realizar o recurso:

  1. Acesse este site
  2. Clique em “Consultar Editais”
  3. Selecione “Processo Seletivo - SAD/SEJUSP/CBMMS/ QOETBM/2025”
  4. Clique no botão “Formulário de Recurso”
  5. Após baixar o documento “Formulário de Recurso”, preencha os dados e escreva/digite, de forma clara e objetiva os argumentos, fundamentos e as razões que justifiquem a revisão pretendida
  6. Coloque a data e assine o documento, manual ou digitalmente
  7. Acesse o endereço de e-mail [email protected] e anexe o documento em formato PDF, obrigatoriamente
  8. Envie o e-mail

PROCESSO SELETIVO BOMBEIRO TEMPORÁRIO 

Governo de Mato Grosso do Sul está contratando bombeiros temporários para compor o Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

O período de inscrições foi de 30 de maio a 1 de julho. O TAF foi realizado entre 14 de julho e 25 julho.

O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

As fases do processo seletivo foram:

  • Investigação Social
  • Avaliação Curricular
  • Teste de Aptidão Física (TAF)

O Processo Seletivo Simplificado está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), conduzido pela Coordenadoria de Processos Seletivos.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

  • ter entre 18 e 40 anos
  • ter escolaridade de nível médio completo, ou seja, apresentar diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio
  • ser brasileiro, nato ou naturalizado
  • estar quite com as obrigações eleitorais
  • estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino
  • não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal
  • não estar cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum ou militar
  • não ter tatuagens no corpo que tenham ligação com gangues, organizações criminosas ou de estímulo à violência e ao uso de drogas

MUNICÍPIOS

Veja os municípios contemplados e a respectiva quantidade de vagas disponíveis em cada um:

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

2

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 18 horas

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?