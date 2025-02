UFGD divulga lista de aprovados em 6 cursos de graduação

OPORTUNIDADE

Cursos técnicos oferecidos no em Mato Grosso do Sul miram setores em expansão que já estão necessitados de mão de obra qualificada

Mato Grosso do Sul vê, atualmente, dois setores em franco desenvolvimento em seu território, a celulose e a citricultura, sendo necessária mão de obra qualificada para atender a demanda do mercado, sendo possível ingressar no setor através de cursos técnicos.

Mirando setores em expansão no Estado, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) apresenta opções de formação com inscrições abertas pelo portal futuro.digital/cursos-técnicos CLICANDO AQUI.

Como bem aponta a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), o Estado se torna atrativo pelas condições favoráveis climáticas e de solo, sendo novo polo de citricultura brasileiro, como tratado anteriormente pelo Correio do Estado.

Dani Gil é gerente de educação no Senai e destaca que, impulsionado por investimentos, MS vive um crescimento econômico significativo nestas e em outras áreas.

“Esse cenário promissor abre portas para diversas carreiras e profissões, com demanda crescente por profissionais qualificados”, cita.

Cenário local

Além disso, os benefícios fiscais concedidos pelo Governo do Estado à citricultura atraiu gigantes do setor para o Mato Grosso do Sul, como: a empresa Cambuhy Agropecuária (do Grupo Moreira Salles); Grupo Junqueira Rodas e a Cutrale, por exemplo.

Dados da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) apontam para um cultivo de dois mil hectares voltados para a citricultura em MS.

A expansão é justamente observada, segundo a Fiems, quando a Pasta indica que essa área tem potencial para atingir 10,3 mil hectares nos próximos anos, graças à chegada de novos investimentos privados.

Além desse, o setor de plantio de eucalipto também mostra o gargalo da busca pela mão de obra, já que a nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo - inaugurada pós-meados de 2024 - , por exemplo, absorveu três mil postos de trabalho na operação, aponta a Federação em nota.

Vagas em MS

Nesse sentido, com foco na citricultura há, por exemplo, cursos de:

Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais e

Técnico em Alimentos

Já no setor da celulose, entre as profissões que se destacam aparecem:

Técnico em Celulose e Papel e

Operador de Máquinas Florestais.

Ainda segundo a Fiems, o chamado Mapa do Trabalho Industrial, publicado em 2024, mostra a necessidade de qualificação de 207 mil profissionais para suprir a demanda emergente entre 2025 e 2027.

Para inscrição, que pode ser feita de forma online ou nas secretarias das unidades operacionais do Senai, é necessário apresentar:

CNH (original e cópia), CPF ou declaração da Receita Federal (original e cópia), Histórico escolar do Ensino Médio ou documento comprovando que o interessado está cursando a etapa de ensino tida como requisito (original e cópia) e Comprovante de residência atualizado.

Também, é possível obter mais informações sobre os cursos através do telefone: 0800 7070 745.

