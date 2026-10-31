Com salários de até R$ 6,4 mil, UFMS abre concurso com 154 vagas

Paliteiro e letreiro da UFMS, em Campo Grande - GERSON OLIVEIRA

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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou novo Concurso Público, com 154 vagas, para o cargo de técnico-administrativo em Educação.

As vagas são para nível superior e médio nas áreas de Gestão pública, Gestão educacional, Comunicação, Educação, Agronegócio, Biotecnologia, Engenharia, Saúde, Tecnologia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação, Química, Física, entre outras.

O salário é de:

R$ 5.215,39 + R$ 596,00 de auxílio alimentação para cargos de nível superior (carga horária de 20 horas)

R$ 5.215,39 + R$ R$ 1.192,00 de auxílio alimentação para cargos de nível superior (carga horária de 40 horas)

R$ 3.181,39 + R$ 1.192,00 de auxílio alimentação para cargos de nível médio (carga horária de 40 horas)

O servidor ainda poderá ter acréscimo no salário caso tenha graduação, especialização, mestrado ou doutorado:

As vagas são para os câmpus de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Aquidauana e Corumbá.

As inscrições vão de 4 de novembro a 4 dezembro. As provas acontecem em 17 de janeiro. O gabarito preliminar será compartilhado em 19 de janeiro. O resultado final será divulgado em 17 de fevereiro. A homologação do resultado final do concurso será divulgada em 22 de fevereiro de 2027.

O candidato pode fazer até duas inscrições, verificando a compatibilidade entre os dias e horários de aplicação dessas provas.

O Concurso Público será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

QUADRO DE VAGAS

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser feitas neste site , de 4 de novembro a 4 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 para nível superior e R$ 120,00 para nível médio.

Confira o passo a passo para efetuar a inscrição:

Acesse o site da FAPEC selecionar a opção “abertos” localizar o edital do Concurso Público Técnico-Administrativos em Educação da UFMS e clicar no botão “Inscrições Abertas” Clicar no botão “realizar inscrição”: o candidato será direcionado para a área do candidato, devendo informar seu CPF ler e declarar ciência dos Termos de Uso e da Política de Privacidade do site Preencher corretamente os dados pessoais solicitados cadastrar uma senha, que será utilizada para os acessos futuros ao sistema salvar as informações para dar continuidade ao processo de inscrição escolher o cargo para o qual deseja concorrer escolher/selecionar o município onde deseja realizar a prova presencial: Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas confirmar os dados pessoais da Ficha de Inscrição imprimir o boleto bancário

PROVAS

Prova objetiva será realizada em 17 de janeiro de 2027, no período matutino para candidatos de nível superior e no período vespertino para candidatos de nível médio.

O fechamento dos portões ocorrerá pontualmente às 8h para as provas dos cargos de nível superior e às 14h para as provas dos cargos de nível médio (horário oficial de Mato Grosso do Sul).

Serão aceitos como documentos de identidade: carteiras expedidas por Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas por órgãos de fiscalização do exercício profissional; passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto) e documentos em formato digital (e-Título (via aplicativo oficial); CNH Digital (via aplicativo oficial); Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital (via aplicativo Gov.br)).

O exame será aplicado nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Os locais e horários de realização das provas serão divulgados por meio de edital específico.

O exame terá duração de quatro horas. Cada questão objetiva terá 5 alternativas (A; B; C; D e E), com apenas uma resposta correta.

O candidato deverá portar apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e poderá levar garrafa de água individual de material transparente.

REQUISITOS

Os requisitos obrigatórios para participar do concurso e ser nomeado durante a posse são:

ter nacionalidade brasileira ou, no caso de estrangeiro, atender às condições estabelecidas na legislação vigente para investidura em cargo público federal

ter idade mínima de 18 anos completos

estar em dia com as obrigações eleitorais

estar em dia com as obrigações militares, para homens

estar em pleno gozo dos direitos políticos

possuir a escolaridade, a formação profissional e os demais requisitos exigidos para o exercício do cargo

ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, mediante inspeção médica oficial;

apresentar, quando exigido para o exercício profissional, comprovação de registro regular no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, não estando

apresentar os documentos e as declarações exigidos pela legislação vigente e pela UFMS, por ocasião da convocação para a posse

não estar cumprindo impedimento para nova investidura em cargo público federal decorrente de demissão ou destituição de cargo em comissão

não estar sujeito a impedimento legal para o exercício de cargo público decorrente de decisão administrativa ou judicial;

não incorrer em acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas

entre outros