Com salários de até R$ 6,4 mil, UFMS abre concurso com 154 vagas

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou novo Concurso Público, com 154 vagas, para o cargo de técnico-administrativo em Educação.
As vagas são para nível superior e médio nas áreas de Gestão pública, Gestão educacional, Comunicação, Educação, Agronegócio, Biotecnologia, Engenharia, Saúde, Tecnologia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação, Química, Física, entre outras.
O salário é de:
- R$ 5.215,39 + R$ 596,00 de auxílio alimentação para cargos de nível superior (carga horária de 20 horas)
- R$ 5.215,39 + R$ R$ 1.192,00 de auxílio alimentação para cargos de nível superior (carga horária de 40 horas)
- R$ 3.181,39 + R$ 1.192,00 de auxílio alimentação para cargos de nível médio (carga horária de 40 horas)
O servidor ainda poderá ter acréscimo no salário caso tenha graduação, especialização, mestrado ou doutorado:
As vagas são para os câmpus de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Aquidauana e Corumbá.
As inscrições vão de 4 de novembro a 4 dezembro. As provas acontecem em 17 de janeiro. O gabarito preliminar será compartilhado em 19 de janeiro. O resultado final será divulgado em 17 de fevereiro. A homologação do resultado final do concurso será divulgada em 22 de fevereiro de 2027.
O candidato pode fazer até duas inscrições, verificando a compatibilidade entre os dias e horários de aplicação dessas provas.
O Concurso Público será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).
QUADRO DE VAGAS
INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas neste site, de 4 de novembro a 4 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 para nível superior e R$ 120,00 para nível médio.
Confira o passo a passo para efetuar a inscrição:
- Acesse o site da FAPEC
- selecionar a opção “abertos”
- localizar o edital do Concurso Público Técnico-Administrativos em Educação da UFMS e clicar no botão “Inscrições Abertas”
- Clicar no botão “realizar inscrição”: o candidato será direcionado para a área do candidato, devendo informar seu CPF
- ler e declarar ciência dos Termos de Uso e da Política de Privacidade do site
- Preencher corretamente os dados pessoais solicitados
- cadastrar uma senha, que será utilizada para os acessos futuros ao sistema
- salvar as informações para dar continuidade ao processo de inscrição
- escolher o cargo para o qual deseja concorrer
- escolher/selecionar o município onde deseja realizar a prova presencial: Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas
- confirmar os dados pessoais da Ficha de Inscrição
- imprimir o boleto bancário
PROVAS
Prova objetiva será realizada em 17 de janeiro de 2027, no período matutino para candidatos de nível superior e no período vespertino para candidatos de nível médio.
O fechamento dos portões ocorrerá pontualmente às 8h para as provas dos cargos de nível superior e às 14h para as provas dos cargos de nível médio (horário oficial de Mato Grosso do Sul).
Serão aceitos como documentos de identidade: carteiras expedidas por Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas por órgãos de fiscalização do exercício profissional; passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto) e documentos em formato digital (e-Título (via aplicativo oficial); CNH Digital (via aplicativo oficial); Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital (via aplicativo Gov.br)).
O exame será aplicado nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Os locais e horários de realização das provas serão divulgados por meio de edital específico.
O exame terá duração de quatro horas. Cada questão objetiva terá 5 alternativas (A; B; C; D e E), com apenas uma resposta correta.
O candidato deverá portar apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e poderá levar garrafa de água individual de material transparente.
REQUISITOS
Os requisitos obrigatórios para participar do concurso e ser nomeado durante a posse são:
- ter nacionalidade brasileira ou, no caso de estrangeiro, atender às condições estabelecidas na legislação vigente para investidura em cargo público federal
- ter idade mínima de 18 anos completos
- estar em dia com as obrigações eleitorais
- estar em dia com as obrigações militares, para homens
- estar em pleno gozo dos direitos políticos
- possuir a escolaridade, a formação profissional e os demais requisitos exigidos para o exercício do cargo
- ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, mediante inspeção médica oficial;
- apresentar, quando exigido para o exercício profissional, comprovação de registro regular no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, não estando
- apresentar os documentos e as declarações exigidos pela legislação vigente e pela UFMS, por ocasião da convocação para a posse
- não estar cumprindo impedimento para nova investidura em cargo público federal decorrente de demissão ou destituição de cargo em comissão
- não estar sujeito a impedimento legal para o exercício de cargo público decorrente de decisão administrativa ou judicial;
- não incorrer em acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas
- entre outros
Confira o edital aqui.