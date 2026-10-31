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Com salários de até R$ 6,4 mil, UFMS abre concurso com 154 vagas

Vagas são para nível superior e médio nas áreas de Gestão pública, Gestão educacional, Comunicação, Educação, Agronegócio, Biotecnologia, Engenharia, Saúde, entre outras

Naiara Camargo

Naiara Camargo

31/10/2026 - 09h35
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Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) anunciou novo Concurso Público, com 154 vagas, para o cargo de técnico-administrativo em Educação.

As vagas são para nível superior e médio nas áreas de Gestão pública, Gestão educacional, Comunicação, Educação, Agronegócio, Biotecnologia, Engenharia, Saúde, Tecnologia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação, Química, Física, entre outras.

O salário é de:

  • R$ 5.215,39 + R$ 596,00 de auxílio alimentação para cargos de nível superior (carga horária de 20 horas)
  • R$ 5.215,39 + R$ R$ 1.192,00 de auxílio alimentação para cargos de nível superior (carga horária de 40 horas)
  • R$ 3.181,39 + R$ 1.192,00 de auxílio alimentação para cargos de nível médio (carga horária de 40 horas)

O servidor ainda poderá ter acréscimo no salário caso tenha graduação, especialização, mestrado ou doutorado:

As vagas são para os câmpus de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã, Aquidauana e Corumbá.

As inscrições vão de 4 de novembro a 4 dezembro. As provas acontecem em 17 de janeiro. O gabarito preliminar será compartilhado em 19 de janeiro. O resultado final será divulgado em 17 de fevereiro. A homologação do resultado final do concurso será divulgada em 22 de fevereiro de 2027.

O candidato pode fazer até duas inscrições, verificando a compatibilidade entre os dias e horários de aplicação dessas provas.

O Concurso Público será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

QUADRO DE VAGAS

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser feitas neste site, de 4 de novembro a 4 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00 para nível superior e R$ 120,00 para nível médio.

Confira o passo a passo para efetuar a inscrição:

  1. Acesse o site da FAPEC
  2. selecionar a opção “abertos”
  3. localizar o edital do Concurso Público Técnico-Administrativos em Educação da UFMS e clicar no botão “Inscrições Abertas”
  4. Clicar no botão “realizar inscrição”: o candidato será direcionado para a área do candidato, devendo informar seu CPF
  5. ler e declarar ciência dos Termos de Uso e da Política de Privacidade do site
  6. Preencher corretamente os dados pessoais solicitados
  7. cadastrar uma senha, que será utilizada para os acessos futuros ao sistema
  8. salvar as informações para dar continuidade ao processo de inscrição
  9. escolher o cargo para o qual deseja concorrer
  10. escolher/selecionar o município onde deseja realizar a prova presencial: Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas
  11. confirmar os dados pessoais da Ficha de Inscrição
  12. imprimir o boleto bancário

PROVAS

Prova objetiva será realizada em 17 de janeiro de 2027, no período matutino para candidatos de nível superior e no período vespertino para candidatos de nível médio.

O fechamento dos portões ocorrerá pontualmente às 8h para as provas dos cargos de nível superior e às 14h para as provas dos cargos de nível médio (horário oficial de Mato Grosso do Sul).

Serão aceitos como documentos de identidade: carteiras expedidas por Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas por órgãos de fiscalização do exercício profissional; passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação (modelo com foto) e documentos em formato digital (e-Título (via aplicativo oficial); CNH Digital (via aplicativo oficial); Carteira de Identidade Nacional (CIN) digital (via aplicativo Gov.br)).

O exame será aplicado nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Os locais e horários de realização das provas serão divulgados por meio de edital específico.

O exame terá duração de quatro horas. Cada questão objetiva terá 5 alternativas (A; B; C; D e E), com apenas uma resposta correta.

O candidato deverá portar apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente e poderá levar garrafa de água individual de material transparente.

REQUISITOS

Os requisitos obrigatórios para participar do concurso e ser nomeado durante a posse são:

  • ter nacionalidade brasileira ou, no caso de estrangeiro, atender às condições estabelecidas na legislação vigente para investidura em cargo público federal
  • ter idade mínima de 18 anos completos
  • estar em dia com as obrigações eleitorais
  • estar em dia com as obrigações militares, para homens
  • estar em pleno gozo dos direitos políticos
  • possuir a escolaridade, a formação profissional e os demais requisitos exigidos para o exercício do cargo
  • ser considerado apto física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, mediante inspeção médica oficial;
  • apresentar, quando exigido para o exercício profissional, comprovação de registro regular no respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, não estando
  • apresentar os documentos e as declarações exigidos pela legislação vigente e pela UFMS, por ocasião da convocação para a posse
  • não estar cumprindo impedimento para nova investidura em cargo público federal decorrente de demissão ou destituição de cargo em comissão
  • não estar sujeito a impedimento legal para o exercício de cargo público decorrente de decisão administrativa ou judicial;
  • não incorrer em acumulação ilícita de cargos, empregos ou funções públicas
  • entre outros

Confira o edital aqui.

oportunidade

Mato Grosso do Sul terá Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência

Mobilização será em nove municípios do Estado na próxima segunda-feira

18/09/2026 18h15

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Feirão terá diversas vagas de emprego e outros serviços

Feirão terá diversas vagas de emprego e outros serviços Arquivo / Agência Brasil

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Na segunda-feira (21), Mato Grosso do Sul terá o Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência (PcD). A mobilização será realizada em 9 municípios, incluindo Campo Grande, com vagas exclusivas, orientação profissional, atualização de cadastro e atendimento de instituições parceiras.

Em Campo Grande, a ação será das 8h30 às 16h, na Praça Ary Coelho, com oferta de mais de 100 vagas de emprego. O espaço será preparado para atender Pessoas com Deficiência, trabalhadores reabilitados pelo INSS e também empresas interessadas em ampliar a inclusão no ambiente de trabalho.

Na Capital, o evento contará com:

  • Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD);
  • Cadastro e atualização no Sistema Nacional de Emprego (SINE);
  • Orientação profissional e apoio para elaboração de currículo;
  • Informações sobre cursos e programas de qualificação profissional;
  • Orientações trabalhistas e previdenciárias, com participação do INSS e do Ministério Público do Trabalho;
  • Divulgação de programas e serviços da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD);
  • Atendimento do Programa Cuidar de Quem Cuida;
  • Orientações e atendimento relacionados à Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA);
  • Informações sobre o Passe Livre Intermunicipal, destinado às pessoas que atendem aos critérios do programa;
  • Atendimento e orientações sobre o Programa Mais Social;
  • Divulgação de políticas públicas e serviços destinados à promoção da autonomia, inclusão e garantia de direitos das Pessoas com Deficiência.

A programação contará também com uma ampla rede de instituições parceiras.

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e a Fundação Social do Trabalho (Funsat) atuarão na intermediação de pessoas, divulgação e encaminhamento para vagas de emprego, além de orientação sobre oportunidades de qualificação profissional.

A SEAD oferecerá orientações e atendimentos relacionados aos programas Cuidar de Quem Cuida, CIPTEA e Mais Social.

A Secretaria de Cidadania apoiará a mobilização, recepção, acolhimento e triagem dos participantes, inclusive com atendimento em Libras.

O SESI participará com ações voltadas à saúde do trabalhador e orientações sobre a caracterização e o enquadramento da deficiência para fins laborais, enquanto o Sest/Senat oferecerá serviços básicos de saúde, como aferição de pressão arterial e glicemia.

A universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) participará com a divulgação de serviços universitários e ações voltadas à aproximação de estudantes egressos com deficiência ao mercado de trabalho.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contribuirá com orientações sobre inclusão, Lei de Cotas, fiscalização trabalhista e Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET).

O INSS também está sendo articulado para integrar a programação, com previsão de orientações sobre BPC, Auxílio-Inclusão e reabilitação profissional.

A Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), a Pestalozzi e outras entidades parceiras apoiarão a mobilização e articulação do público. 

No Dia D, também serão lançadas as oportunidades da plataforma online SouSesi, que divulga centenas de vagas de emprego para diferentes níveis de experiência, escolaridade e áreas de atuação em Mato Grosso do Sul.

A plataforma conta com a parceria da Funtrab, indústrias e empresas de diversos setores produtivos do Estado para reunir as posições de trabalho disponíveis na Capital e interior, incluindo vagas para PcDs. As oportunidades podem ser acessadas gratuitamente por meio do cadastro no site www.sousesi.sesims.com.br/oportunidades

Interior

A mobilização integra as ações do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, e será realizada simultaneamente em oito municípios do interior, ampliando o acesso dos trabalhadores às oportunidades de emprego e aos serviços públicos.

Confira onde será realizado:

  • Campo Grande: 8h30 às 16h — Praça Ary Coelho.
  • Caarapó: 7h às 13h — Casa do Trabalhador, Avenida Presidente Vargas, 861, Centro.
  • Dourados: 8h30 às 11h30 — Casa do Trabalhador, Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2548, Centro.
  • Ivinhema: 7h às 13h — Casa do Trabalhador, Avenida Panamá, 14, Centro.
  • Naviraí: 13h às 17h — Casa do Trabalhador, Avenida Campo Grande, 328, Centro.
  • Nova Alvorada do Sul: 8h às 12h — Casa do Trabalhador, Rua Antônio Carlos Barbosa, 1195, Centro.
  • Nova Andradina: 7h às 13h — Casa do Trabalhador, Rua Valter Hubacker, 1368, Centro.
  • Rio Brilhante: 8h às 13h — Casa do Trabalhador, Avenida Lourival Barbosa, 536, Centro.
  • Três Lagoas: 8h às 13h — Casa do Trabalhador, Rua Munir Tomé, 86, Centro.

No interior, o evento será nas Casas do Trabalhador doe cada município participantes, nos horários divulgados acima.

Para os candidatos a orientação é levar documentos pessoais, informações profissionais e, se possível, laudo médico atualizado.

Quem pode participar?

Podem participar Pessoas com Deficiência, trabalhadores reabilitados pelo INSS e empresas interessadas em contratação e inclusão profissional.

Para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho, a recomendação é aproveitar o evento para atualizar o cadastro no SINE, levar informações sobre sua experiência profissional e, se possível, apresentar laudo médico atualizado, que poderá auxiliar na identificação das oportunidades compatíveis com o perfil do candidato.

O evento também será uma oportunidade para que as pessoas conheçam e tenham acesso a serviços e programas públicos que contribuem para a inclusão, a autonomia e a melhoria da qualidade de vida das Pessoas com Deficiência e suas famílias.

150 vagas

Câmara do Deputados terá concurso com salário de até R$ 30,8 mil e provas em MS

Serão mais de 150 vagas em 11 especialidades da carreira de analista legislativo; edital sai ainda neste mês

15/09/2026 15h00

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Concurso terá mais de 150 vagas para cargos na Câmara dos Deputados

Concurso terá mais de 150 vagas para cargos na Câmara dos Deputados Foto: Câmara dos Deputados

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A Câmara dos Deputados terá um novo concurso público, com mais de 150 vagas de nível superior, em 11 especialidades da carreira de analista legislativo. A confirmação foi feita nesta terça-feira (15) pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). As provas serão aplicadas em todas as capitais brasileiras.

As remunerações iniciais da carreira legislativa de nível superior chegam a R$ 30,8 mil.

O concurso público foi autorizado pela pela Mesa Diretora da Câmara em 2025 e, segundo Motta, já foi encaminhada a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para a realização do terceiro edital.

A previsão é que o edital completo seja publicado ainda no mês de setembro.

As provas terão aplicação de âmbito nacional, com os exames teóricos e práticos realizados em todas as 26 capitais estaduais e no Distrito Federal. Em Mato Grosso do Sul, a aplicação será em Campo Grande.

Segundo o presidente da Câmara, a descentralização dos locais de prova visa assegurar ampla concorrência.

"Mais uma vez, faremos prova nos 27 estados da Federação, garantindo que todos aqueles que desejarem trabalhar na Câmara dos Deputados tenham a oportunidade de poder realizar as provas em todo o Brasil", disse.

O cronograma de inscrições, os conteúdos programáticos específicos e as datas das avaliações estão em fase de fechamento conjunto entre a equipe técnica da Casa e a banca examinadora. 

O concurso terá vagas para os seguintes cargos:

Comunicação Social

  • Divulgação Institucional
  • Jornalismo
  • Relações Públicas

Documentação e Informação Legislativa

  • Arquivista
  • Bibliotecário

Engenharia

  • Engenharia Civil
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Eletrônica / Telecomunicações
  • Engenharia Mecânica

Museologia

  • Museólogo

Registro e Redação

  • Analistas e Técnicos de apanhamento taquigráfico e revisão de debates legislativos.

 

 

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