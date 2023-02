Empresários dizem que Ambiente democrático é crucial para desenvolvimento econômico e social

BALANÇO SEMANAL

Em todo o País, valor do combustível hidratado registrou aumento em 17 Estados e estabilidade em outros quatro

Desempenho do combustível no Estado pode tornar etanol mais competitivo ante a gasolina, não só para transporte rodoviário Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Desde a primeira semana de 2023, Mato Grosso do Sul - que possui forte dependência do modal rodoviário - vê os preços do etanol hidratado caírem, começando o ano na casa de R$ 3,80 e fechando o último balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em R$ 3,65, na contramão do País.

Conforme a ANP, neste último balanço (registrado entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro), compilado pelo AE-Taxas, foi possível observar um aumento no preço do etanol hidratado em pelo menos 17 Estados da Federação.

Com outras quatro localidades do País registrando estabilidade, Mato Grosso do Sul integra o grupo de cinco Estados, mais o Distrito Federal, onde foi observado uma queda nos preços.

Segundos dados da ANP, semanalmente esse combustível em MS ficou, respectivamente, em R$ 3,80; R$ 3,79; R$ 3,77 e R$ 3,68, até essa última marca de R$ 3,65, somando uma queda de 0,15 centavos em um mês no preço de revenda.

Mesmo que MS tenha essa forte dependência, a diferença entre os preços dos diversos combustíveis raramente traz um cenário competitivo para quem vai abastecer, já que o diesel acaba sendo mais voltado para o transporte rodoviário.

Ainda assim, como bem aponta o diretor-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes do Estado (Sinpetro/MS), Edson Lazarotto, nesse caso o etanol "tende a querer ficar competitivo com a gasolina, aliado a concorrência entre postos e distribuidoras", em Mato Grosso do Sul.

Isso coloca o MS na contramão do País, já que, dos postos pesquisados no Brasil, a média do etanol aparece com paridade de 74,61% ante a gasolina, ainda desfavorável com o derivado do petróleo.

Situação nacional

Conforme comparativo nacional das duas últimas semanas pesquisadas pela ANP, o preço médio do etanol cresceu 1,06%, saltando de R$ 3,78 para R$ 3,82, sendo o vizinho Mato Grosso o responsável pelo registro de maior avanço de preços.

No MT, os valores saltaram 5,97%, de 3,35 para R$ 3,55 o litro. Já o Distrito Federal aparece do outro lado da balança, apresentando a maior queda percentual (2,06%), de R$ 3,89 para R$ 3,81.

Principal Estado consumidor, produtor (e o que tem maior quantidade de postos avaliados), São Paulo mostra uma cotação média 1,08% maior, fechando o balanço semanal em R$ 3,73, cinquenta e oito centavos a mais do que o preço mínimo registrado. **(Com informações Estadão Conteúdo)

Assine o Correio do Estado