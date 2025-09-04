Exportações de MS para os EUA caem pela metade em agosto

Carne bovina agora é o segundo produto mais exportado por Mato Grosso do Sul - Gerson Oliveira

As exportações de Mato Grosso do Sul para os Estados Unidos caíram pela metade no mês de agosto, o primeiro mês do tarifaço de 50% aplicado pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre muitos produtos brasileiros, como carne bovina e café, por exemplo.

Enquanto em julho os Estados Unidos foram o segundo maior cliente de Mato Grosso do Sul no mercado externo, com a exportação de US$ 47,09 milhões em bens, em agosto o Estado vendeu US$ 24 milhões para os EUA. Os números são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

A China se manteve como o maior cliente de Mato Grosso do Sul no mês de agosto, por ter comprado US$ 366 milhões em produtos sul-mato-grossenses. O país norte-americano, que nos últimos anos havia se consolidado entre os três maiores parceiros comerciais do Estado, foi apenas o sétimo maior cliente local.

Análise

Mas não foram apenas as exportações para os Estados Unidos que despencaram. Até mesmo a China passou a comprar menos de Mato Grosso do Sul no mês de agosto.

O país asiático, que comprou US$ 526,2 milhões em bens de MS no mês de julho, reduziu o ritmo das compras e importou US$ 366,7 milhões em produtos brasileiros de Mato Grosso do Sul.

Em números absolutos, Mato Grosso do Sul exportou US$ 903,3 milhões em produtos e importou US$ 168 milhões, saldo de US$ 735 milhões.

No mês, a celulose foi o produto mais vendido para o exterior, responsável por 24,3% das exportações (US$ 219,2 milhões). A carne bovina faturou mais que a soja no mês passado, com 19,2% das exportações (US$ 174 milhões). O faturamento da soja foi de US$ 143 milhões, sendo responsável por 15,8% das exportações de MS.

No fluxo inverso, o gás natural boliviano continua sendo o principal produto importado pelo Brasil via Mato Grosso do Sul. Em agosto foram comprados US$ 65 milhões, e o produto respondeu por 38,1% das importações.

Exportações em agosto - MS

China US$ 366,7 milhões

Itália US$ 40,9 milhões

Vietnã US$ 28,7 milhões

Uruguai US$ 27,8 milhões

Argentina US$ 27,8 milhões

Argélia US$ 26,8 milhões

Estados Unidos US$ 24 milhões

Países Baixos US$ 23,1 milhões

México US$ 20,1 milhões

Indonésia US$ 18,4 milhões

Produtos

Celulose US$ 219,2 milhões (24,3%)

Carne bovina US$ 173,4 milhões (19,2%)

Soja US$ 143 milhões (15,8%)

