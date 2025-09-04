Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Mercado externo

Exportações de MS para os EUA caem pela metade em agosto

Tarifaço de Donald Trump levou Estados Unidos a caírem de segundo para o sétimo maior parceiro comercial de MS; China lidera

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

04/09/2025 - 18h18
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

As exportações de Mato Grosso do Sul para os Estados Unidos caíram pela metade no mês de agosto, o primeiro mês do tarifaço de 50% aplicado pelo presidente norte-americano Donald Trump sobre muitos produtos brasileiros, como carne bovina e café, por exemplo.

Enquanto em julho os Estados Unidos foram o segundo maior cliente de Mato Grosso do Sul no mercado externo, com a exportação de US$ 47,09 milhões em bens, em agosto o Estado vendeu US$ 24 milhões para os EUA. Os números são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). 

A China se manteve como o maior cliente de Mato Grosso do Sul no mês de agosto, por ter comprado US$ 366 milhões em produtos sul-mato-grossenses. O país norte-americano, que nos últimos anos havia se consolidado entre os três maiores parceiros comerciais do Estado, foi apenas o sétimo maior cliente local.

Análise

Mas não foram apenas as exportações para os Estados Unidos que despencaram. Até mesmo a China passou a comprar menos de Mato Grosso do Sul no mês de agosto.

O país asiático, que comprou US$ 526,2 milhões em bens de MS no mês de julho, reduziu o ritmo das compras e importou US$ 366,7 milhões em produtos brasileiros de Mato Grosso do Sul.

Em números absolutos, Mato Grosso do Sul exportou US$ 903,3 milhões em produtos e importou US$ 168 milhões, saldo de US$ 735 milhões.

No mês, a celulose foi o produto mais vendido para o exterior, responsável por 24,3% das exportações (US$ 219,2 milhões). A carne bovina faturou mais que a soja no mês passado, com 19,2% das exportações (US$ 174 milhões). O faturamento da soja foi de US$ 143 milhões, sendo responsável por 15,8% das exportações de MS.

No fluxo inverso, o gás natural boliviano continua sendo o principal produto importado pelo Brasil via Mato Grosso do Sul. Em agosto foram comprados US$ 65 milhões, e o produto respondeu por 38,1% das importações.

Exportações em agosto - MS

  • China US$ 366,7 milhões
  • Itália US$ 40,9 milhões
  • Vietnã US$ 28,7 milhões
  • Uruguai US$ 27,8 milhões
  • Argentina US$ 27,8 milhões
  • Argélia US$ 26,8 milhões
  • Estados Unidos US$ 24 milhões
  • Países Baixos US$ 23,1 milhões
  • México US$ 20,1 milhões
  • Indonésia US$ 18,4 milhões

Produtos

  • Celulose US$ 219,2 milhões (24,3%)
  • Carne bovina US$ 173,4 milhões (19,2%)
  • Soja US$ 143 milhões (15,8%)

Assine o Correio do Estado

loteria

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1111, quinta-feira (04/09)

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/09/2025 19h10

Compartilhar
Confira o resultado do Dia de Sorte

Confira o resultado do Dia de Sorte Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1108 da Dia de Sorte na noite desta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 150 mil. 

Confira o resultado da Dia de Sorte de hoje!

Os números da Dia de Sorte 1111 são:

  • 13 - 06 - 15 - 30 - 08 - 09 - 11
  • Mês da sorte: 06 - Junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1112

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 6 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1112. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Assine o Correio do Estado

loteria

Resultado da Quina de hoje, concurso 6818, quinta-feira (04/09)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

04/09/2025 19h07

Compartilhar
Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6818 da Quina na noite desta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,4 milhão.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6818 são:

  • 36 - 13 - 63 - 53 - 06

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6819

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 5 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6819. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 3 dias

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

2

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário
descontrole

/ 3 dias

Da cadeia, "chefão do tráfico" conseguiu empréstimo bancário milionário

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 282, quarta-feira (03/09)
loteria

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 282, quarta-feira (03/09)

4

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado
Risco para consumo

/ 2 dias

Açougue que produzia linguiça em sala sem refrigeração é interditado

5

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade
Previsão

/ 1 dia

Frente fria coloca MS em zona de perigo para queda de temperatura e tempestade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 20 horas

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS