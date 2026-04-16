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Expogrande

Governo e associação alinham atração de indústrias e reforçam suinocultura em MS

Além da busca por nova indústria, foi apresentado projeto de capacitação técnica que atende a demanda por mão de obra do setor

Welyson Lucas

16/04/2026 - 18h00
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A Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas) e o governo de Mato Grosso do Sul avançaram, nesta quinta-feira (16), em uma agenda estratégica voltada à atração de novas indústrias e à consolidação do Estado como um dos principais polos da suinocultura no Brasil.

O alinhamento foi formalizado durante reunião realizada na Expogrande, com a participação do governador Eduardo Riedel (PP) e representantes do setor produtivo.

O encontro estabeleceu as bases para uma nova etapa de expansão industrial, impulsionada, sobretudo, pela expectativa em torno da Rota Bioceânica, corredor logístico que promete ampliar a competitividade do estado no mercado internacional ao facilitar o escoamento da produção.

A iniciativa é vista como um fator decisivo para atrair investimentos e fortalecer a cadeia da proteína animal. De acordo com o diretor executivo da Asumas, Lucas Ingold, o setor vive um momento de crescimento acelerado, e Mato Grosso do Sul já desponta como referência nacional.

“O estado se posiciona como o ‘país da suinocultura’. Precisamos estar preparados para receber novos produtores e indústrias, garantindo segurança jurídica e eficiência produtiva”, afirmou.

Entre os principais pontos discutidos está a necessidade de alinhar infraestrutura logística e capacidade produtiva para aproveitar as oportunidades do mercado externo. Regiões como a Grande Dourados, São Gabriel do Oeste e o entorno de Campo Grande foram destacadas como áreas estratégicas para a instalação de novas plantas industriais.

Durante a reunião, o governador sinalizou apoio às demandas do setor, reforçando o papel do Estado como facilitador para novos empreendimentos. Além da atração de investimentos, a qualificação da mão de obra foi tratada como prioridade.

Uma das propostas apresentadas prevê a criação de uma “Granja Escola”, projeto-piloto que poderá utilizar uma estrutura desativada da Cooasgo. A iniciativa tem como objetivo oferecer formação técnica com foco prático, preparando profissionais para atender à crescente demanda do setor.

A proposta deve contar com apoio de instituições como o Senar e o Sebrae. O alinhamento entre poder público e iniciativa privada também contempla questões ambientais, regulatórias e de infraestrutura, consideradas essenciais para garantir o crescimento sustentável da atividade.

A expectativa é que, com planejamento integrado, o estado não apenas amplie sua produção, mas também se consolide como um polo de inovação e atração de capital na suinocultura. 

LOTERIA

Resultado da Quina de hoje, concurso 7003, quinta-feira (16/04)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados

16/04/2026 20h10

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7003 da Quina na noite desta quinta-feira, 16 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 7003 são:

  • 54 - 18 - 14 - 04 - 75

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7004

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 7004. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3663, de quinta-feira (16/04)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

16/04/2026 20h08

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Confira o resultado da Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3663 da Lotofácil de quinta-feira, 16 de abril de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Os números da Lotofácil 3663 são:

  • 22 - 05 - 03 - 04 - 06 - 14 - 19 - 12 - 20 - 24 - 17 - 01 - 25 - 23 - 10 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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