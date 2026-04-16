Governo e associação alinham atração de indústrias e reforçam suinocultura em MS

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A Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas) e o governo de Mato Grosso do Sul avançaram, nesta quinta-feira (16), em uma agenda estratégica voltada à atração de novas indústrias e à consolidação do Estado como um dos principais polos da suinocultura no Brasil.

O alinhamento foi formalizado durante reunião realizada na Expogrande, com a participação do governador Eduardo Riedel (PP) e representantes do setor produtivo.

O encontro estabeleceu as bases para uma nova etapa de expansão industrial, impulsionada, sobretudo, pela expectativa em torno da Rota Bioceânica, corredor logístico que promete ampliar a competitividade do estado no mercado internacional ao facilitar o escoamento da produção.

A iniciativa é vista como um fator decisivo para atrair investimentos e fortalecer a cadeia da proteína animal. De acordo com o diretor executivo da Asumas, Lucas Ingold, o setor vive um momento de crescimento acelerado, e Mato Grosso do Sul já desponta como referência nacional.

“O estado se posiciona como o ‘país da suinocultura’. Precisamos estar preparados para receber novos produtores e indústrias, garantindo segurança jurídica e eficiência produtiva”, afirmou.

Entre os principais pontos discutidos está a necessidade de alinhar infraestrutura logística e capacidade produtiva para aproveitar as oportunidades do mercado externo. Regiões como a Grande Dourados, São Gabriel do Oeste e o entorno de Campo Grande foram destacadas como áreas estratégicas para a instalação de novas plantas industriais.

Durante a reunião, o governador sinalizou apoio às demandas do setor, reforçando o papel do Estado como facilitador para novos empreendimentos. Além da atração de investimentos, a qualificação da mão de obra foi tratada como prioridade.

Uma das propostas apresentadas prevê a criação de uma “Granja Escola”, projeto-piloto que poderá utilizar uma estrutura desativada da Cooasgo. A iniciativa tem como objetivo oferecer formação técnica com foco prático, preparando profissionais para atender à crescente demanda do setor.

A proposta deve contar com apoio de instituições como o Senar e o Sebrae. O alinhamento entre poder público e iniciativa privada também contempla questões ambientais, regulatórias e de infraestrutura, consideradas essenciais para garantir o crescimento sustentável da atividade.

A expectativa é que, com planejamento integrado, o estado não apenas amplie sua produção, mas também se consolide como um polo de inovação e atração de capital na suinocultura.