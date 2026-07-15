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Economia

ENDIVIDAMENTO

Inadimplência no campo é a maior da história em Mato Grosso do Sul

Dados da Serasa Experian mostram que 8,7% dos produtores estavam inadimplentes no primeiro trimestre deste ano

Súzan Benites

Súzan Benites

15/07/2026 - 08h00
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A inadimplência entre os produtores rurais de Mato Grosso do Sul voltou a aumentar e alcançou o maior patamar dos últimos anos.

Levantamento inédito da Serasa Experian, enviado com exclusividade ao Correio do Estado, aponta que 8,7% dos produtores pessoas físicas do Estado estavam inadimplentes no primeiro trimestre deste ano, 1 ponto porcentual acima da média nacional (8,8%) e 1,4 ponto porcentual acima do registrado no mesmo período de 2025, quando o índice era de 7,3%.

O avanço interrompe o cenário de relativa estabilidade observado no ano passado. Em 2025, a inadimplência rural em Mato Grosso do Sul havia crescido apenas 0,1 ponto porcentual em relação a 2024, desempenho considerado um dos mais favoráveis do País.

No primeiro trimestre deste ano, o Estado acompanha o agravamento das dificuldades financeiras enfrentadas pelo setor, pressionado pelos elevados custos de produção, as oscilações dos preços das commodities, as perdas climáticas registradas nas últimas safras e o crédito mais restrito.

Na avaliação do head de Agronegócio da Serasa Experian, Marcelo Pimenta, o aumento reflete um processo que vinha sendo observado desde o ano passado.

“A alta gradual da inadimplência mostra que, no início de 2026, os produtores rurais ainda enfrentam desafios para recompor sua capacidade financeira. Mesmo com uma perspectiva mais favorável para alguns segmentos do agronegócio, os efeitos de ciclos anteriores, com custos elevados, oscilações de preços e restrição ao crédito, seguem impactando o fluxo de caixa e a capacidade de pagamento no setor”, afirma.

Os dados mostram que Mato Grosso do Sul permanece abaixo da média da Região Centro-Oeste, cuja inadimplência chegou a 10,1%, mas o crescimento proporcional do Estado chama atenção por ocorrer após um período de estabilidade e em um momento em que diversas cadeias produtivas ainda buscam recuperar a rentabilidade.

PERFIL

Assim como no levantamento anterior, o maior porcentual de inadimplência continua concentrado entre produtores sem registro formal de propriedade rural, grupo que é composto por arrendatários, integrantes de grupos econômicos ou familiares e produtores sem identificação nos cadastros fundiários.

Em Mato Grosso do Sul, esse grupo alcançou índice de 12,9%, muito acima da média nacional. Na sequência aparecem os pequenos proprietários, com inadimplência de 8,4%, os médios proprietários, com 7,8%, e os grandes produtores, que registraram o menor índice no Estado, de 6,6%.

O comportamento sul-mato-grossense difere do cenário nacional. No Brasil, os produtores sem registro também lideram a inadimplência, com 11%, mas os grandes proprietários aparecem em seguida, com 9,9%, enquanto médios e pequenos registraram 8,6% e 8,3%, respectivamente.

Segundo especialistas do mercado de crédito, a elevada inadimplência entre produtores sem registro formal decorre da maior dificuldade de acesso às linhas tradicionais de financiamento, além da menor capacidade de oferecer garantias e da maior exposição a operações de crédito com custos mais elevados.

Outro recorte do levantamento mostra que a inadimplência permanece concentrada entre produtores em idade economicamente mais ativa.

Nacionalmente, os maiores índices foram registrados entre pessoas de 30 a 39 anos, seguidas pelos produtores de 18 a 29 anos e de 40 a 49 anos. A partir dos 50 anos, os porcentuais passam a diminuir gradualmente.

RECUPERAÇÃO

O aumento da inadimplência ocorre paralelamente ao avanço dos pedidos de recuperação judicial no agronegócio sul-mato-grossense.

Conforme levantamento publicado pelo Correio do Estado na semana passada, o número de empresas do setor que recorreram ao instrumento para renegociar dívidas disparou no Estado ao longo dos últimos meses, impulsionado pela combinação de juros elevados, sucessivas quebras de safra em algumas regiões e redução da capacidade de pagamento dos produtores.

Embora a recuperação judicial envolva pessoas jurídicas e o indicador da Serasa considere produtores rurais pessoas físicas, os dois movimentos refletem um mesmo ambiente de deterioração financeira vivido pelo agronegócio.

O aumento da inadimplência reduz o acesso ao crédito e eleva a percepção de risco pelas instituições financeiras, enquanto empresas mais endividadas encontram maior dificuldade para honrar financiamentos e manter o fluxo de caixa.

Esse cenário também é observado na análise do Agro Score, indicador desenvolvido pela Serasa Experian para medir o risco de crédito dos produtores rurais.

A pontuação média caiu de 606 pontos, no primeiro trimestre de 2025, para 591 pontos, no mesmo período deste ano, indicando aumento da percepção de risco por parte do mercado.

Segundo Marcelo Pimenta, ferramentas baseadas em inteligência artificial tendem a ganhar importância na concessão de crédito ao setor.

“Cada propriedade rural possui características próprias, e compreender essas particularidades é essencial para uma análise de risco mais assertiva. Com o Agro Score, reunimos inteligência de dados e informações específicas do agronegócio para apoiar instituições financeiras, cooperativas e empresas do setor na tomada de decisões mais seguras e equilibradas”, explica.

Pela metodologia da Serasa Experian, o indicador considera apenas pessoas físicas da população rural com dívidas superiores a R$ 1 mil, vencidas há mais de 180 dias e relacionadas a financiamentos ou atividades ligadas ao agronegócio.

A base contempla cerca de 10,7 milhões de produtores rurais em todo o País, identificados por registros de imóveis rurais, financiamentos agropecuários ou cadastro de atividade rural.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7065, terça-feira (14/07): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/07/2026 08h29

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Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7065 da Quina na noite desta terça-feira, 14 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 6.730,64)
  • 3 acertos - 3.233 apostas ganhadoras, (R$ 111,03)
  • 2 acertos - 76.376 apostas ganhadoras, (R$ 4,70)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7065 são:

  • 40 - 18 - 16 - 20 - 56 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7066

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 7066. O valor da premiação está estimado em R$ 6 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3735, terça-feira (14/07): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

15/07/2026 08h24

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Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3735 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 14 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - Não houve acertador
  • 14 acertos - 181 apostas ganhadoras, (R$ 1.908,53)
  • 13 acertos - 7378 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 101686 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 499617 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3735 são:

  •  14 - 03 - 05 - 18 - 24 - 17 - 20 - 23 - 21 - 16 - 12 - 22 - 15 - 07 - 25 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3736

O próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3736. O valor da premiação está estimado em R$ 5 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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