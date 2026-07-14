Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

FERROVIA

Manobra da ANTT permite Rumo na disputa da Malha Oeste

Mudança no modelo de concessão retirou restrições à operadora, permitindo que ela volte a disputar a ferrovia que sucateou

Clodoaldo Silva, de Brasília

14/07/2026 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Rumo Logística, atual concessionária da Malha Oeste, poderá participar dos três objetos do leilão da linha férrea de 1.644 quilômetros, mesmo tendo sido autuada em mais de R$ 105 milhões por abandonar a ferrovia nos últimos anos.

Esta possibilidade existe porque o processo deixou de ser uma relicitação (devolução da concessão de forma consensual) e passou a ser um novo processo de concessão, segundo nota técnica da Gerência de Estruturação Regulatória da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O documento, de 7 de maio, que embasou a decisão da diretoria da ANTT para aprovar o Plano de Outorga, afirma também que da minuta de edital “foram retiradas todas as menções à relicitação, assim como eliminadas as cláusulas que haviam sido colocadas na minuta de contrato e edital em razão das regras que norteiam a relicitação, considerando a transmutação do processo em licitação”.

Com estes ajustes o certame vai apresentar três alternativas que poderão ser escolhidas pelos interessados para administrar a linha férrea por 57 anos, com investimentos variáveis conforme a opção escolhida.

O Objeto A terá extensão completa da Malha Oeste – 1.644 km –, entre Corumbá e Mairinque (SP).

O Objeto B terá extensão parcial da Malha Oeste, entre Corumbá e Bauru (SP), em bitola larga, com 1.325,5 Km; e por último o Objeto C, com extensão parcial da Malha Oeste, entre Corumbá e Três Lagoas, com extensão de 906,98 km. Nestas opções estão incluídos trechos de Corumbá e Ladário.

Irregularidades

A nota técnica enfatiza que a última minuta do certame permite que a Rumo participe da disputa, mesmo com autuações que totalizam R$ 105 milhões e a constatação, em março deste ano, só no trecho entre Campo Grande e Corumbá, da existência de 1.071 irregularidades, como passagens em nível ilegais, dormentes podres, invasão de prédios, ocupação da linha férrea, matagais, buracos, trilhos furtados, entre outros problemas. Há trechos em que o problema se estende por mais de um quilômetro.

No texto é afirmado que “foi eliminada a restrição de participação da atual contratada e responsável pela exploração da Malha Oeste. Contudo, foram inseridas restrições de participação para que sejam impedidas de participar do Leilão, Pessoa Jurídica que tenha exercido, direta ou indiretamente, o controle de Sociedade de Propósito Específico [SPE] titular de concessão: submetida à decretação de caducidade pelo Poder Concedente, ou submetida à recomendação de decretação de caducidade pela ANTT em decisão administrativa definitiva, nos últimos 5 (cinco) anos.”

A atual concessionária não se encaixa em nenhuma das duas proibições por ter optado pela relicitação em 21 de julho de 2020, que não prosperou porque o Tribunal de Contas da União (TCU) considerou que a proposta apresentada pela Rumo na verdade configuraria uma nova licitação, já que pretendia devolver cerca de 1,6 mil Km da ferrovia.

Minuta atualizada

Outro parecer, este da Procuradoria Federal com a ANTT, de maio deste ano, reforça que o texto da minuta do certame foi atualizado.

“Após, a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos [Seppi] da Casa Civil encaminhou os estudos revisados de viabilidade para licitação da Malha Oeste, realizados pelo consórcio Nos Trilhos de Novo, os quais incorporaram as orientações definidas pelo Ministério dos Transportes para construção de novos cenários. Entre novembro de 2025 e abril de 2026, o Ministério dos Transportes e a ANTT discutiram novas diretrizes de política pública, de autoria do Ministério, para a temática ferroviária. Paralelamente, a partir de novembro de 2025, quando teve acesso aos novos estudos, e considerando a diretriz de alterar a forma de ‘relicitação’ para ‘licitação’ do trecho a ser concedido, a Superintendência de Concessão da Infraestrutura [Sucon] realizou a alteração dos documentos jurídicos e técnicos pertinentes para fins de adequação a essa nova realidade”.

Nesta análise jurídica consta que “nos novos documentos não se localizou qualquer menção à ‘relicitação’, de modo que, formalmente, a nomenclatura está adequada ao novo cenário desenhado para o certame [licitação] em análise”.

O leilão das três opções de concessão da Malha Oeste deve acontecer no último trimestre deste ano. Ele sofreu atraso no cronograma inicial, divulgado no fim do ano passado, que previa o leilão na Bolsa de Valores de São Paulo neste mês, pela demora na finalização dos estudos técnicos pelo governo federal para encaminhá-los ao TCU, que tem até 90 dias – contados desde o dia 15 de junho – para analisar os documentos. Só depois deste aval, o processo de concessão será iniciado.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2949, segunda-feira (13/07): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/07/2026 08h10

Compartilhar
Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2949 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 13 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 477 mil.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 477.802,13)
  • 19 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 169.885,20)
  • 18 acertos - 48 apostas ganhadoras, (R$ 2.212,05)
  • 17 acertos - 387 apostas ganhadoras, (R$ 274,36)
  • 16 acertos - 2383 apostas ganhadoras, (R$ 44,55)
  • 15 acertos - 10254 apostas ganhadoras, (R$ 10,35)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2949 são:

  • 92 - 79 - 23 - 15 - 67 - 98 - 21 - 59 - 02 - 66 - 91 - 09 - 19 - 07 - 03 - 84 - 77 - 62 - 70 - 93 

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2950

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 15 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2950. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3734, segunda-feira (13/07): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

14/07/2026 08h08

Compartilhar
Confira o rateio da Lotofácil

Confira o rateio da Lotofácil Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3734 da Lotofácil na noite desta segunda-feira, 13 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 473.309,60)
  • 14 acertos - 453 apostas ganhadoras, (R$ 938,90)
  • 13 acertos - 12244 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 129770 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 595533 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3734 são:

  •  22 - 03 - 08 - 05 - 17 - 15 - 12 - 13 - 25 - 10 - 02 - 16 - 19 - 14 - 23 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3735

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 14 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3735. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões. 

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Rumo e MRS Logística largam na frente na disputa pela concessão da Malha Oeste
FERROVIA

/ 1 dia

Rumo e MRS Logística largam na frente na disputa pela concessão da Malha Oeste

2

Morre Alcides Bernal, ex-prefeito de Campo Grande
60 anos

/ 1 dia

Morre Alcides Bernal, ex-prefeito de Campo Grande

3

Hotel que usou R$40 milhões para sair do papel abre as portas em Campo Grande
DESENVOLVIMENTO

/ 21 horas

Hotel que usou R$40 milhões para sair do papel abre as portas em Campo Grande

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7064, segunda-feira (13/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7064, segunda-feira (13/07)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3734, segunda-feira (13/07)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3734, segunda-feira (13/07)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 4 dias

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 5 dias

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
Juliane Penteado

/ 03/07/2026

Tempo do INSS pode ajudar na aposentadoria do servidor público, mas exige cuidados
O contrato "temporário" que durou onze anos
Provenzano

/ 02/07/2026

O contrato "temporário" que durou onze anos