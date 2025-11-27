Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ampliação da faixa

Isenção do Imposto de Renda irá beneficiar 163 mil sul-mato-grossenses

Pessoas que ganham até R$ 5 mil deixarão de pagar o tributo a partir de 2026 e outros 82 mil de MS terão descontos progressivos

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

27/11/2025 - 15h01
A lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais irá beneficiar 162.987 trabalhadores de Mato Grosso do Sul, que deixarão de pagar o tributo a partir de 2026.

A medida foi sancionada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) na última quarta-feira e, além da isenção para quem ganha até R$ 5 mil, também estabelece descontos parciais para rendas de até R$ 7.350.

Na prática, a nova isenção terá impacto na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2027, ano-base 2026.

Em Mato Grosso do Sul, as mudanças no Imposto de Renda vão passar a ter impacto direto em cerca de 245 mil contribuintes.

Além dos quase 163 mil que ficarão isentos, outras 82.010 pessoas, com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil mensais, terão descontos progressivos, de acordo com informações do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal (Cetad).

Atualmente, cerca de 229,6 mil declarantes de Imposto de Renda no Mato Grosso do Sul já não pagam o Imposto de Renda. Com as novas mudanças, o número vai aumentar e chegar a cerca de 392,6 mil contribuintes completamente isentos.

Em todo o Brasil, no total, cerca de 15 milhões de brasileiros serão diretamente beneficiados: 10 milhões deixarão de pagar o tributo e 5 milhões terão redução no valor devido.

Tabela do IR

Não houve, entretanto, uma correção da tabela do IR, apenas a aplicação da isenção e descontos para essas novas faixas de renda. Uma eventual correção de toda a tabela custaria mais de R$ 100 bilhões por ano, segundo cálculos do governo.

Então, mesmo com a nova lei, quem ganha mais de R$ 7.350 continuará pagando 27,5% de Imposto de Renda.

Atualmente, a tabela do Imposto de Renda acumula defasagem média de 154,67% de 1996 a 2024, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A última correção parcial em todas as faixas de renda ocorreu em 2015.

Desde 2023, o governo tem garantido a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos, mas isso só beneficia a faixa inferior da tabela. No total, a tabela tem cinco alíquotas: de zero, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.

Taxação dos mais ricos

Para compensar a perda de arrecadação, o texto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano (R$ 50 mil por mês), cerca de 140 mil contribuintes. Para quem já paga 10% ou mais, não muda nada.

Hoje, contribuintes pessoas físicas de alta renda recolhem, em média, uma alíquota efetiva de 2,5% de IR sobre seus rendimentos totais, incluindo distribuição de lucros e dividendos. Enquanto isso, trabalhadores em geral pagam, em média, 9% a 11% de IR sobre seus ganhos.

Alguns tipos de rendimentos não entram nessa conta, como ganhos de capital, heranças, doações, rendimentos recebidos acumuladamente, além de aplicações isentas, poupança, aposentadorias por moléstia grave e indenizações. A lei também define limites para evitar que a soma dos impostos pagos pela empresa e pelo contribuinte ultrapasse percentuais fixados para empresas financeiras e não financeiras. Caso isso ocorra, haverá restituição na declaração anual.

A nova lei também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%.

Economia

ANP autoriza movimentação de 180 milhões de m³ de gás argentino após queda nas importações de M

A medida deve impactar positivamente na economia do Estado, que teve queda no último ano com a redução de fornecimento de gás vindo da Bolívia

27/11/2025 14h30

Gás vindo da Argentina deve causar alívio na economia de MS

Gás vindo da Argentina deve causar alívio na economia de MS Divulgação/Semadesc

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) autorizou a Petrobrás a importar até 180 milhões de metros cúbicos de gás natural provenientes da Argentina por ano.

O produto deve seguir o percurso dos gasodutos argentinos até passar pelo gasoduto da YPFB, na Bolívia, chegando ao Brasil pela cidade de Corumbá, através do percurso do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). 

A autorização da Agência vale para abastecimento do gás em todo o território brasileiro, com exceção da região Norte do País. 

Essa medida deve trazer alívio para o déficit nas importações de gás natural em Mato Grosso do Sul, impactado pela queda do fornecimento do produto pela Bolívia. 

O gás natural é o principal item de importação do Estado, sendo responsável pela movimentação de R$ 966.535.223 entre janeiro e outubro deste ano, segundo o relatório de comércio exterior da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Esse valor representa 30,5% de todas as importações do Estado durante o ano. 

O volume importado nesse período foi de 2.313.913 toneladas, uma queda de 31,46% em relação ao volume no mesmo período de 2024, que ultrapassou  3,04 milhões de toneladas. Essa diminuição é reflexo direto da redução da oferta boliviana e consequente ociosidade do Gasbol. 

Atualmente, o fluxo de gás natural vindo da Bolívia para Mato Grosso do Sul não passa de 12 milhões de metros cúbicos por dia, sendo que o volume já chegou a ser de 30 milhões de metros cúbicos diários. 

Conforme o Correio do Estado adiantou na edição de 30 de agosto de 2025, a importação de gás boliviano para MS deve acabar até 2030, com o declínio das reservas e a redução contínua do volume entregue.

Dados da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil (TBG) indicam que o Gasbol, antes responsável por 100% do gás natural que abastecia o Estado, já vinha operando com cerca de metade da capacidade.

Por isso, a autorização da ANP para a importação do gás argentino representa uma alternativa para recompor o fluxo de gás pelo Mato Grosso do Sul, como ressaltou o secretário da Semadesc, Jaime Verruck. 

“A Petrobras foi autorizada a comprar 180 milhões de metros cúbicos de gás natural da Argentina via Gasbol. Esse gás vai sair da Argentina, seguir pelo gasoduto argentino até a Bolívia, passar pelo gasoduto da YPFB e depois entra no Brasil pelo Gasbol a partir de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Essa é uma medida importante, pois o gasoduto está ocioso, dado que a própria Bolívia, nesse momento, não tem condições de fornecimento de gás. Isso mostra que o Gasbol é também uma alternativa para o gás argentino entrar no Brasil”, afirmou.

Verruck ressaltou que, com a efetiva decisão da Petrobrás de executar a importação, Mato Grosso do Sul deve registrar aumento na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) e uma reativação da movimentação de gás pelo Estado. 

“O gás natural representa praticamente um terço de todas as importações estaduais e o Gasbol tem operado abaixo de sua capacidade. Por isso, a autorização da ANP abre uma janela estratégica para restabelecer o fluxo, fortalecer a segurança energética e restabelece Mato Grosso do Sul como corredor do suprimento de gás no país”, finalizou Verruck.

Primeira importação em outubro

Como noticiou o Correio do Estado, a importação do gás proveniente da Argentina chegou ao Brasil no início do mês de outubro. A Petrobrás confirmou a chegada do primeiro fluxo vindo da formação de Vaca Muerta, uma das maiores reservas de gás não convencional do mundo, localizada na província de Neuquén, na Argentina. 

Segundo a Petrobrás, foram importados 100 mil metros cúbicos de gás natural para testar o arcabouço comercial e operacional. 

“Essa primeira operação é um marco relevante para a Petrobras, possibilitada pela integração das infraestruturas e que permite a conexão da produção própria da Petrobras na Argentina, por meio de sua subsidiária Posa, com o mercado nacional. Essa solução logística e comercial abre uma nova possibilidade para importação de gás natural pelo Brasil, refletindo o compromisso da Petrobras com o aumento da oferta e com o desenvolvimento sustentável do mercado de gás natural”, afirmou a diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angélica Laureano, na época. 

Com a Bolívia enfrentando uma crise energética fiscal, sem novos investimentos em exploração e com falta de estabilidade regulatória, o que reduziu a capacidade de exportação, Vaca Muerta desponta como o novo epicentro energético da América do Sul. 

Com reservas estimadas em mais de 300 trilhões de pés cúbicos de gás natural, o campo argentino é considerado o segundo maior do mundo em potencial de exploração não convencional. 

Inicialmente, estima-se uma capacidade inicial de 2 milhões de m³ por dia do produto ao País, com um potencial para atingir 30 milhões de m³ por dia até 2030, volume equivalente à capacidade máxima do Gasbol. 

PESSIMISMO

Comércio de MS projeta retração nas vendas de Black Friday, Natal e Ano-Novo

Levantamento calcula queda de até 38% no consumo do fim de ano; crédito caro, 13º represado e avanço da inadimplência pioram o humor de compra no Estado

27/11/2025 09h30

O movimento econômico geral segue expressivo, mas a contração, considerada a mais responsável pela série recente, revela um consumidor mais seletivo, cauteloso e com crédito mais restrito.

O movimento econômico geral segue expressivo, mas a contração, considerada a mais responsável pela série recente, revela um consumidor mais seletivo, cauteloso e com crédito mais restrito. Gerson Oliveira

O comércio de Mato Grosso do Sul deve encerrar o ano com expectativas retraídas para o principal ciclo de consumo do varejo: Black Friday, Natal e Ano-Novo. Duas pesquisas divulgadas pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio de Mato Grosso do Sul (IPF-MS), em parceria com o Sebrae-MS, indicam queda de 18% no volume de compras da Black Friday e recuo de 38% na movimentação financeira do fim de ano, que deve alcançar R$ 824 milhões, ante R$ 1,27 bilhão no ano passado. 

O movimento econômico geral segue expressivo, mas a contração, considerada a mais responsável pela série recente, revela um consumidor mais seletivo, cauteloso e com crédito mais restrito. O freio no consumo vem na esteira de um dado já noticiado em reportagens do Correio do Estado: o crescimento da inadimplência. 

A Black Friday deste ano deve movimentar R$ 354 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul, valor que representa queda de 18% na comparação anual. Do total de entrevistados, 52% pretendem comprar, mas 48% dizem que não devem consumir na data. Entre os que vão às compras, o digital domina: 78% farão compras online, enquanto 23% vão às lojas físicas. No presencial, o centro da cidade lidera como destino principal, com 43% da preferência, seguido pelos shoppings (27%), galerias (13%) e bairros (12%).

Os itens mais buscados são bens de maior utilidade imediata e impacto no cotidiano do cliente, 21% pretendem comprar produtos para o trabalho, 20%, notebooks e computadores, 19%, móveis e eletrodomésticos/eletrônicos, e 14%, tablets e celulares. Cerca de 10% ainda não decidiram o que comprar. Já entre os motivos para não participar da data, lidera a desconfiança em relação aos descontos (53%), seguido por incerteza econômica (20%), falta de dinheiro (18%) e receio de gastar (10%).

Para a economista do IPF-MS, Ludmila Velozo, o comportamento reflete um cliente que faz escolhas mais racionais.

“A Black Friday continua sendo um momento relevante para o comércio, especialmente pelo aumento do tráfego digital e pelo planejamento de compras por parte dos consumidores. O que observamos em 2025 é um comportamento mais racional, em que o cliente compara preços, prioriza itens de maior necessidade e busca descontos realmente vantajosos”.

O movimento econômico geral segue expressivo, mas a contração, considerada a mais responsável pela série recente, revela um consumidor mais seletivo, cauteloso e com crédito mais restrito.

FIM DE ANO

A pesquisa de intenção de consumo para o Natal e o Ano-Novo estima que o fim de ano deve circular R$ 824 milhões na economia do varejo e dos serviços de Mato Grosso do Sul. Estima-se que R$ 226 milhões serão destinados à compra de presentes, R$ 243 milhões às confraternizações de Natal e R$ 354 milhões às festas de Ano-Novo. O total representa um recuo de 38% em relação ao ano anterior, quando a data movimentou R$ 1,27 bilhão, sinalizando um consumidor cauteloso e com limite de crédito ainda mais curto.

Mesmo com menos dinheiro por compra, 69% dos entrevistados dizem que vão presentear no Natal, porém, com gasto médio menor, de R$ 217,36 por pessoa. Os itens mais buscados seguem o apelo do afeto e do cotidiano, como brinquedos, roupas, eletrônicos e cosméticos. A maioria (78%) pretendem comemorar o Natal, quase sempre em encontros íntimos, com gasto médio de R$ 206,35 com alimentação feita em casa. 

Já na virada, 80% dizem que vão celebrar o Ano-Novo, com gasto médio de R$ 294,19, também centrado em comida, encontros familiares e viagens curtas, uma vez que 64% dos que vão viajar permanecerão no Estado.

A economista do IPF-MS e coordenadora da pesquisa, Regiane Dedé de Oliveira, avalia que o afeto se mantém, mas sem exageros. “Percebemos um consumidor mais prudente, que busca equilibrar o orçamento sem abrir mão das tradições. O aumento do número de pessoas que pretendem presentear indica o sentimento de afeto, mas com escolhas mais calculadas e foco em gastos essenciais”.

O analista técnico do Sebrae-MS Paulo Maciel fala sobre os desafios dos negócios menores. “A maioria dos clientes, 55%, prioriza a qualidade e busca o benefício para pagamento à vista para economizar. As empresas precisam preparar estoques e melhorar as condições de pagamento”.

INADIMPLÊNCIA

O avanço da inadimplência em Mato Grosso do Sul é justificativa para compras com mais cautela. Conforme já mostrou o Correio do Estado, 1.196.534 sul-mato-grossenses estão negativados, com 5,1 milhões de dívidas, somando R$ 8,39 bilhões em débitos.

Este ano, 63% dos consumidores vão receber o 13º salário, mas apenas 11% pretendem destinar o valor diretamente às festas de fim de ano. A maior parte do recurso será usada para economizar (22%) ou pagar contas do início de 2026 (17%), o que reforça o 13º como ferramenta de alívio financeiro para quitar restrições e recompor orçamento, e não como gatilho de compras de impulso.

O sentimento captado pelas pesquisas também se confirma na fala do consumidor que está completamente fora da estatística dos que vão receber 13º salário.

A vendedora autônoma Adriana Kruki, de 48 anos, conta que o ano foi de orçamento curto no cotidiano. “Eu não tenho dinheiro para comprar nada, nem 13° terei porque sou autônoma. A situação está difícil. O dinheiro que a gente ganha tem que guardar”.

A diarista aposentada Iracy Monteiro, de 61 anos, também expressa essa incerteza. “Sou aposentada e esse ano não terei dinheiro. A situação está bem difícil, quem sabe ano que vem sobra alguma coisa. Não vou comprar nada porque não tenho dinheiro, vou esperar o presente”.

A queda no consumo já influencia também na reconfiguração de estratégias no comércio do Centro de Campo Grande. A empresária Cláudia Barros, que comanda loja de roupas com seu nome, revela que reviu o plano de contratações temporárias.

“Ia contratar três, mas vou contratar só um. A demanda aumenta, mas ano passado não foi como o esperando”. Para melhorar a taxa de conversão dentro de uma procura seletiva, ela decidiu reformar o layout de loja e “expor peças ao alcance do cliente, favorecendo autoatendimento e mais eficiência no atendimento em altas de demanda”.

Em contraponto, alguns lojistas estão otimistas com as vendas. O gerente Elvis Duarte, do grupo Lojas MM, vê janela de troca de itens represados e busca por nome limpo como estratégico. “O 13º será um injetor financeiro. Estamos vendo negociação de dívidas. O consumidor quer entrar em 2026 com o nome limpo”.

No varejo de moda e calçados, o gerente da Passaletti, Carlos Quintana, aposta em condições longas de crediário, parcelamento e mix ampliado de produto. “Temos peças com brilho, pedraria, linha clássica para homens e parcelamento em oito vezes, com o 1º pagamento para 70 dias”. (Colaborou Alison Silva)

