MATO GROSSO DO SUL

Japão assume posto de 'comprador n° 1' da carne de frango de MS

Mantendo importações de MS apesar de foco de febre aftosa no RS, país asiático foi responsável por adquirir 19,5 mil toneladas da proteína entre janeiro e julho, desbancando a China do posto

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

30/08/2025 - 18h01
Continue lendo...

Números referentes ao desempenho regional dos sete primeiros meses de 2025, divulgados pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), mostram que, no que diz respeito à exportação de carne de frango, o Estado encontrou um "novo comprador n° 1" desse produto: o Japão. 

Essa proximidade com o mercado asiático em si não é novidade, mas mesmo em meio à incertezas (como as trazidas por surtos de gripe aviária), a carne de frango nacional "manteve sua credibilidade", segundo material publicado pela Federação. 

Conforme a Famasul, com base nos dados do "Boletim Casa Rural - Avicultura", entre janeiro e julho foram exportadas 104,3 mil toneladas de carne de frango in natura.

Esse montante, que representa um aumento de 8% na arrecadação e 1,4% em relação ao volume (se comparado com igual período do ano passado), gerou uma receita estimada em 222 milhões de dólares. 

Das 104,3 mil toneladas total, o Japão foi responsável por adquirir 19,5 mil, respondendo por 18,4% da receita sul-mato-grossense do período, tornando-se assim o "comprador número 1", fazendo o país superar a China como principal destino de embarque. 

No início deste mês, como acompanhou o Correio do Estado, o governador Eduardo Riedel sinalizou a intenção de ampliar a exportação para o Japão, com a ida junto da comitiva sul-mato-grossense até a Expo Osaka 2025

Cenário local

Mato Grosso do Sul responde atualmente por pouco mais de quatro por cento da receita nacional, sendo a 6ª Unidade da Federação no ranking de Estados exportadores. 

Enquanto isso, o País aparece entre os maiores exportadores mundiais dessa proteína, com as 19 mil toneladas compradas pelo Japão entre janeiro e julho, significando um aumento de 23% se comparado com o acumulado de 2024.

Para a Federação da Agricultura e Pecuária, isso representa "a confiança do país asiático na qualidade e sanidade do produto brasileiro". 

Vale lembrar que o surgimento de um surto de gripe aviária em meados de maio - em uma granja comercial no município de Rio Motenegro (RS) -, derrubou as exportações de carne de frango em MS em 15,3% na comparação com o mês imediatamente anterior. 

Enquanto a China suspendeu as compras de carne de frango, o Japão seguiu com suas importações apesar do caso de gripe aviária no sul do País, já que as alterações nos acordos entre os países feitas em julho do ano passado permitiram parar com as compras somente do município em questão. 

Nos quatro primeiros meses, Mato Grosso do Sul exportou 9,77 mil toneladas de carne de frango para os chineses, o que garantiu faturamento de US$22,9 milhões.

No mesmo período, para o Japão foram 10,38 mil toneladas, as quais garantiram faturamento de US$20,77  milhões. 

Em valores percentuais, a China equivale a 16,19% do faturamento do setor enquanto que o Japão beirava à época os 15%. 

O "alívio" da insegurança veio em 18 de junho, através de informe oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) de que o País estava se autodeclarando na ocasião como livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP).

Esse período de vazio sanitário começou em 22 de maio e, após a conclusão da desinfecção da granja localizada em Montenegro, onde foi registrado o primeiro e único foco da doença em granja comercial no país, o País concluiu as ações exigidas e recuperou o status de "livre da doença". 

Confira o boletim da Famasul: 

 

loteria

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2288, sábado (30/08)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/08/2025 19h19

Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2288 da Timemania na noite deste sábado, 30 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 19,5 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2288 são:

  • 20 - 32 - 59 - 02 - 34 - 17 - 05
  • Time do Coração: Fluminense (RJ)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2289

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 2 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2289. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

loteria

Resultado da Quina de hoje, concurso 6814, sábado (30/08)

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/08/2025 19h13

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6814 da Quina na noite deste sábado, 30 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Confira o resultado da Quina de hoje!

Os números da Quina 6814 são:

  • 36 - 42 - 80 - 12 - 38

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6815

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 1º de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6815. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

