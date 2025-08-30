Japão assume posto de 'comprador n° 1' da carne de frango de MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Números referentes ao desempenho regional dos sete primeiros meses de 2025, divulgados pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), mostram que, no que diz respeito à exportação de carne de frango, o Estado encontrou um "novo comprador n° 1" desse produto: o Japão.

Essa proximidade com o mercado asiático em si não é novidade, mas mesmo em meio à incertezas (como as trazidas por surtos de gripe aviária), a carne de frango nacional "manteve sua credibilidade", segundo material publicado pela Federação.

Conforme a Famasul, com base nos dados do "Boletim Casa Rural - Avicultura", entre janeiro e julho foram exportadas 104,3 mil toneladas de carne de frango in natura.

Esse montante, que representa um aumento de 8% na arrecadação e 1,4% em relação ao volume (se comparado com igual período do ano passado), gerou uma receita estimada em 222 milhões de dólares.

Das 104,3 mil toneladas total, o Japão foi responsável por adquirir 19,5 mil, respondendo por 18,4% da receita sul-mato-grossense do período, tornando-se assim o "comprador número 1", fazendo o país superar a China como principal destino de embarque.

No início deste mês, como acompanhou o Correio do Estado, o governador Eduardo Riedel sinalizou a intenção de ampliar a exportação para o Japão, com a ida junto da comitiva sul-mato-grossense até a Expo Osaka 2025

Cenário local

Mato Grosso do Sul responde atualmente por pouco mais de quatro por cento da receita nacional, sendo a 6ª Unidade da Federação no ranking de Estados exportadores.

Enquanto isso, o País aparece entre os maiores exportadores mundiais dessa proteína, com as 19 mil toneladas compradas pelo Japão entre janeiro e julho, significando um aumento de 23% se comparado com o acumulado de 2024.

Para a Federação da Agricultura e Pecuária, isso representa "a confiança do país asiático na qualidade e sanidade do produto brasileiro".

Vale lembrar que o surgimento de um surto de gripe aviária em meados de maio - em uma granja comercial no município de Rio Motenegro (RS) -, derrubou as exportações de carne de frango em MS em 15,3% na comparação com o mês imediatamente anterior.

Enquanto a China suspendeu as compras de carne de frango, o Japão seguiu com suas importações apesar do caso de gripe aviária no sul do País, já que as alterações nos acordos entre os países feitas em julho do ano passado permitiram parar com as compras somente do município em questão.

Nos quatro primeiros meses, Mato Grosso do Sul exportou 9,77 mil toneladas de carne de frango para os chineses, o que garantiu faturamento de US$22,9 milhões.

No mesmo período, para o Japão foram 10,38 mil toneladas, as quais garantiram faturamento de US$20,77 milhões.

Em valores percentuais, a China equivale a 16,19% do faturamento do setor enquanto que o Japão beirava à época os 15%.

O "alívio" da insegurança veio em 18 de junho, através de informe oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) de que o País estava se autodeclarando na ocasião como livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP).

Esse período de vazio sanitário começou em 22 de maio e, após a conclusão da desinfecção da granja localizada em Montenegro, onde foi registrado o primeiro e único foco da doença em granja comercial no país, o País concluiu as ações exigidas e recuperou o status de "livre da doença".

Confira o boletim da Famasul:

Assine o Correio do Estado