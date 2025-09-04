Mais de 159 mil famílias em MS têm direito a gás de cozinha de graça

Famílias de baixa renda poderão retirar botijão de gás diretamente nas revendas credenciadas, sem custos - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul terá 159.709 famílias beneficiadas pelo programa Gás do Povo, que garante gratuidade na aquisição do gás de cozinha. O programa foi lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (4).

Em todo o Brasil, 15,5 milhões de famílias de todos os estados serão contempladas com o benefício, totalizando 50 milhões de pessoas.

O programa irá substituir o atual Auxílio Gás, que alcança pouco mais de 5,13 milhões de famílias.

A principal mudança, segundo o governo federal, é que a União deixará de fazer repasses em dinheiro para entregar diretamente o gás ao beneficiário. A estimativa é que 65 milhões de botijões serão distribuídos por ano.

Para este ano, serão investidos R$ 3,57 milhões e, em 2026, R$ 5,1 bilhões.

Quem tem direito

Terão direito ao Gás do Povo famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário mínimo (R$ 759), com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família.

A frequência do benefício varia conforme a composição familiar. Famílias com dois integrantes receberão até três botijões por ano. Aquelas com três integrantes poderão receber até 4 botijões anuais e as famílias com quatro ou mais integrantes, até seis.

O beneficiário irá retirar os botijões diretamente nas revendas credenciadas mais próximas de sua moradia, sem intermediários.

A gratuidade será concedida no momento da compra, mediante validação eletrônica. O beneficiário terá um vale digital e o acesso ao benefício será gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que faz a gestão do Bolsa Família.

Conforme o presidente Lula, o programa visa reduzir desigualdades e garantir dignidade às famílias de baixa renda, assegurando que nenhum trabalhador precise comprometer parte significativa do salário para comprar um botijão de gás.

"Nós estamos assumindo a responsabilidade de que uma pessoa não pode gastar 10% do salário mínimo para comprar gás. A gente vai arcar com a responsabilidade de fazer com que as pessoas mais pobres possam receber o gás de graça", destacou.

Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o gás de cozinha agora passa a ser tratado como item essencial, fundamental para assegurar segurança alimentar, dignidade e bem estar social.