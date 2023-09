Serasa: um em cada quatro produtores rurais de Mato Grosso do Sul estão inadimplentes

Levantamento realizado em julho deste ano pela Serasa Experian revelou que 26,1% dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul estão inadimplentes. A média no Estado é inferior à média nacional, que é de 33%.

Mato Grosso do Sul é ainda o Estado do Centro-Oeste com menos inadimplentes no setor, sendo Mato Grosso o líder na região, com 31,2% inadimplentes, e Goiás ocupando o segundo lugar, com 29,2%.

Dentre todas as regiões, a Sul é a que possui o menor índice de negativados, com apenas 15%, seguida pela região Sudeste (24,6%), Centro-Oeste (30,4%), Nordeste (33,8%) e Norte (40,1%).

Para o levantamento, foram consideradas as 27 unidades federativas brasileiras.

Análise Nacional

A Unidade Federativa com maior número de produtores rurais negativados foi o Amapá, com 53,4% inadimplentes. Santa Catarina foi o Estado que registrou o menor número de inadimplentes, com apenas 13,3%.

Confira:

Idade dos inadimplentes

O levantamento apontou ainda que a idade dos produtores é um dos fatores determinantes para a inadimplência. Segundo o Serasa Experian, os trabalhadores rurais mais jovens, que possuem entre 18 e 25 anos, são os que mais possuem nome no vermelho, correspondendo a 47,2% do índice. Em contrapartida, os mais velhos, acima dos 60 anos, possuem menor inadimplência, representando 23,2%.

Metodologia

Para o levantamento, a Serasa Experian considerou mais de 10 milhões de pessoas físicas de todo o país que possuem algum tipo de financiamento rural ou agroindustrial no Cadastro Positivo, ou que sejam donos de propriedades rurais, com Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou Cadastro Federal de Imóveis Rurais (CAFIR),