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Mato Grosso do Sul registra a maior safra de soja da história

Estimativa foi revisada para 17,7 milhões de toneladas da oleaginosa na safra 2025/2026

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

15/04/2026 - 08h05
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Com 95% da colheita da soja concluída em Mato Grosso do Sul, a expectativa para a safra 2025/2026 é de um novo recorde de produção. Para o ciclo, a estimativa do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga MS) é de que o Estado produza 17,7 milhões de toneladas, se confirmada, a produtividade será a maior já registrada na história estadual, considerando que o recorde foi de 15 milhões de toneladas no ciclo 2022/2023.

O boletim Casa Rural, elaborado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Sistema Famasul) e a Associação dos Produtores de Soja de MS (Aprosoja-MS), aponta, após a amostragem de produtividade em 19,5% da área, uma produtividade média de 61,73 sacas por hectare, representando um aumento de 19,2% em relação ao ciclo anterior. 

“Mantida a área estimada em 4,794 milhões de hectares, a projeção de produção passa a ser de 17,759 milhões de toneladas, crescimento de 26,3% frente à safra 2024/2025 [quando foram colhidos 14 milhões de toneladas]”, detalha o informativo técnico.

Segundo o assessor técnico da Aprosoja-MS, Flavio Aguena, os números ainda podem sofrer ajustes. “Isso porque os dados finais dependem da conclusão do estudo de Uso e Ocupação do Solo e do avanço do levantamento de produtividade nas propriedades rurais”, aponta.

O presidente da Aprosoja-MS, Jorge Michelc, disse no início do plantio que Mato Grosso do Sul vive uma expansão consistente da soja, fruto da dedicação dos produtores e do uso crescente de tecnologias de manejo. Mas que o clima seria determinante para transformar esse potencial em realidade.

“O planejamento e a adoção de práticas modernas são fundamentais para garantirmos os resultados esperados e para consolidar a força do nosso Estado no cenário nacional”, afirma.

Ainda conforme o boletim, a região sul está com a colheita mais avançada, com média de 99,3%, enquanto a região central do Estado está com 91,7% e a região norte com 82,7% de média. A área colhida até o momento, é de 4,550 milhões de hectares.

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PROTAGONISMO

A soja voltou a ser o principal produto da pauta de exportações de Mato Grosso do Sul. Conforme já adiantado pelo Correio do Estado, a balança comercial do Estado registrou superávit de US$ 1,8 bilhão em março deste ano, com exportações de US$ 2,55 bilhões e importações de US$ 751,6 milhões. 

O resultado foi impulsionado pela soja, que voltou a ocupar a primeira posição das exportações, após um período em que a celulose liderou os embarques estaduais.

Em março, a soja respondeu pela maior fatia das vendas externas, seguida por celulose e carne bovina. Além do fator sazonal, o câmbio segue como aliado da competitividade brasileira. Mesmo com oscilações recentes, o dólar em patamar elevado sustenta a atratividade da soja no mercado internacional, especialmente diante da demanda consistente da Ásia.

“A soja foi o principal produto que contribuiu para o superávit da balança comercial por dois fatores, em razão do momento sazonal referente à colheita da soja e por causa da quantidade ofertada de soja no mercado. Como a demanda pela soja brasileira permanece aquecida, mesmo com preços um pouco mais baixos na comparação com o mesmo período de 2025, a quantidade comercializada acaba contribuindo para o montante”, pondera o analista de Economia da Aprosoja-MS, Mateus Fernandes.

No campo das importações, o gás natural voltou a liderar o ranking, seguido por caldeiras, álcool, cobre e máquinas de empacotar, o que evidencia a dependência energética do Estado.

MILHO

O plantio da segunda safra 2025/2026 de milho foi concluída em Mato Grosso do Sul. A região sul está com o plantio 100% concluído, enquanto a região central está com 99,4% e a região norte com 96,3% de média. A área plantada até o momento, conforme estimativa do Siga MS, é de 2,195 milhões de hectares.

A produtividade média esperada é de 84,2 sacas por hectare, alinhada à produtividade média observada nas últimas cinco safras do Estado. Com base nesses números, a expectativa é de uma produção total de 11,139 milhões de toneladas.

A estimativa para a safra atual aponta para um aumento de 3% na área plantada, mas há uma redução na produtividade e no volume total de produção. Em comparação com o ciclo anterior, a produtividade deve ser inferior em 22,4% e a produção em 20,1%. 

“Essa estimativa leva em consideração o desempenho das últimas cinco safras e faz a comparação direta com o resultado do ciclo anterior. O fato de a segunda safra 2024/2025 ter tido uma produção excelente ajuda a explicar por que a estimativa para este novo ciclo é inferior”, detalha o boletim Casa Rural.

A atual segunda safra de milho deve ocupar aproximadamente 46% da área destinada à soja no Estado, uma redução significativa em comparação aos 75% que já ocupou anteriormente. 

O milho tem se destinado às áreas com menor risco climático, já as demais áreas devem ser ocupadas com sorgo, milheto, pastagem e outras culturas alternativas de segunda safra.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2380, terça-feira (14/04): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/04/2026 08h21

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Confira o rateio do concurso de ontem

Confira o rateio do concurso de ontem Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2380 da Timemania na noite desta terça-feira, 14 de abril de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18,7 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 66.684,92)
  • 5 acertos - 130 apostas ganhadoras, (R$ 2.198,40)
  • 4 acertos - 2.898 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 29.228 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • JACUIPENSE /BA - 6.825 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2380 são:

  • 64 - 56 - 79 - 60 - 54 - 65 - 47
  • Time do Coração: Jacuipense (BA)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2385

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 16 de abril, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2385. O valor da premiação está estimado em R$ 19 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7001, terça-feira (14/04): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

15/04/2026 08h19

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Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6995 da Quina na noite desta terça-feira, 14 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 15,4 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 56 apostas ganhadoras, (R$ 9.828,90)
  • 3 acertos - 4.369 apostas ganhadoras, (R$ 119,98)
  • 2 acertos - 102.490 apostas ganhadoras, (R$ 5,11)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7001 são:

  • 25 - 53 - 50 - 39 - 49 

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7005

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 16 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 7005. O valor da premiação está estimado em R$ 17 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

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