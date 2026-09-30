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IBGE

Mato Grosso do Sul tem, em média, seis cabeças de gado para cada habitante

Rebanho de MS é de 17,9 milhões de bovinos, sendo o quinto maior do País; A população do Estado é de 2,9 milhões

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

30/09/2026 - 15h16
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Mato Grosso do Sul atingiu 17,9 milhões de cabeças de gado em 2025, uma queda de 4,3% em comparação com 2024, quando havia 18,7 milhões de bovinos no estado. Mesmo com a retração, o número representa uma média de cerca de seis cabeças de gado por habitante, considerando a população estimada do Estado de 2.946.317 habitantes.

Os dados de rebanho fazem parte da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o IBGE, é a segunda queda consecutiva e a marca representa um retorno à tendência de queda no rebanho observada de 2016 a 2022.

Apesar da retração, Mato Grosso do Sul permanece com o 5º maior rebanho do País.

Dentre os municípios, o maior rebanho bovino de Mato Grosso do Sul está em Corumbá, com 2,1 milhões de cabeças de gado, 11,7% do efetivo do Estado.

Depois, aparecem  Aquidauana (11º do Brasil), Ribas do Rio Pardo (14º) e Porto Murtinho (21º).

Corumbá também mantém destaque com o maior efetivo de equinos do País, com 34.448 cabeças.

Considerando o rebanho de todos os animais, que incluem bovinos, bubalinos, equinos, ovinos, suínos, codornas, peixes, galináceos e caprinos, Mato Grosso do Sul lidera o maior efetivo do país, com 31,6 milhões de animais e representa 13,5% do total nacional. 

Mato Grosso se manteve detentor do maior rebanho estadual, com 13,5% do efetivo nacional, o equivalente a 31,6 milhões de animais, queda de 3,7% em relação a 2024.

Brasil

No Brasil, o rebanho bovino diminuiu 1,7% em 2025, na comparação com 2024, sendo a segunda queda anual consecutiva. A quantidade de bovinos reduziu para 234,3 milhões de cabeças, a menor desde 2022, quando o efetivo era de 234,9 milhões de cabeças.

Conforme o IBGE, a queda é explicada pelo aumento do abate nos últimos quatro anos, em especial de fêmeas.

Entre os municípios, São Félix do Xingu (PA), segue na liderança entre os bovinos, com um rebanho estimado em 2,7milhões de cabeças, o que representa 1,2% do total brasileiro.

Na sequência, aparecem Corumbá (MS), com 2,2 milhões; Porto Velho (RO), 1,7 milhão; Cáceres (MT), 1,4 milhão; e Marabá (PA), 1,3 milhão.

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1310, terça-feira (29/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças e quintas, às 20h, e aos domingos, às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/09/2026 08h25

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1310 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 29 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 38 apostas ganhadoras (R$ 2.603,98)
  • 5 acertos - 1.319 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 16.569 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Abril - 61.311 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1310 são:

  • 06 - 16 - 02 - 07 - 22 - 29 - 26 

  • Mês da sorte: 04 - Abril

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1311 

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 30 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1311. O valor da premiação está estimado em R$ 1,3 milhão.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças e quintas, sempre às 20h e aos domingos, às 10h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2448, terça-feira (29/09): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças e quintas, às 20h e aos domingos, às 10h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/09/2026 08h24

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2448 da Timemania na noite desta terça-feira, 29 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 16 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras (R$ 30.135,18)
  • 5 acertos - 129 apostas ganhadoras (R$ 1.668,61)
  • 4 acertos - 2.301 apostas ganhadoras (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 22.827 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

  • INTERNACIONAL /RS - 13.080 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2448 são:

  • 45 - 60 - 73 - 62 - 51 - 32 - 75
  • Time do Coração: 47 - Internacional (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2450

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 30 de setembro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2450. O valor da premiação está estimado em R$ 17,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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