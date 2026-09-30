Mato Grosso do Sul tem, em média, seis cabeças de gado para cada habitante

Rebanho de MS diminuiu 4,3%, mas continua sendo o quinto maior do Brasil - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Mato Grosso do Sul atingiu 17,9 milhões de cabeças de gado em 2025, uma queda de 4,3% em comparação com 2024, quando havia 18,7 milhões de bovinos no estado. Mesmo com a retração, o número representa uma média de cerca de seis cabeças de gado por habitante, considerando a população estimada do Estado de 2.946.317 habitantes.

Os dados de rebanho fazem parte da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o IBGE, é a segunda queda consecutiva e a marca representa um retorno à tendência de queda no rebanho observada de 2016 a 2022.

Apesar da retração, Mato Grosso do Sul permanece com o 5º maior rebanho do País.

Dentre os municípios, o maior rebanho bovino de Mato Grosso do Sul está em Corumbá, com 2,1 milhões de cabeças de gado, 11,7% do efetivo do Estado.

Depois, aparecem Aquidauana (11º do Brasil), Ribas do Rio Pardo (14º) e Porto Murtinho (21º).

Corumbá também mantém destaque com o maior efetivo de equinos do País, com 34.448 cabeças.

Considerando o rebanho de todos os animais, que incluem bovinos, bubalinos, equinos, ovinos, suínos, codornas, peixes, galináceos e caprinos, Mato Grosso do Sul lidera o maior efetivo do país, com 31,6 milhões de animais e representa 13,5% do total nacional.

Mato Grosso se manteve detentor do maior rebanho estadual, com 13,5% do efetivo nacional, o equivalente a 31,6 milhões de animais, queda de 3,7% em relação a 2024.

Brasil

No Brasil, o rebanho bovino diminuiu 1,7% em 2025, na comparação com 2024, sendo a segunda queda anual consecutiva. A quantidade de bovinos reduziu para 234,3 milhões de cabeças, a menor desde 2022, quando o efetivo era de 234,9 milhões de cabeças.

Conforme o IBGE, a queda é explicada pelo aumento do abate nos últimos quatro anos, em especial de fêmeas.

Entre os municípios, São Félix do Xingu (PA), segue na liderança entre os bovinos, com um rebanho estimado em 2,7milhões de cabeças, o que representa 1,2% do total brasileiro.

Na sequência, aparecem Corumbá (MS), com 2,2 milhões; Porto Velho (RO), 1,7 milhão; Cáceres (MT), 1,4 milhão; e Marabá (PA), 1,3 milhão.