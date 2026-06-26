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Metro quadrado valorizou 10% em um ano em Campo Grande, aponta Censo

Mesmo com manutenção de juros elevado e inflação, o mercado imobiliário mantém estabilidade na Capital

Karina Varjão

Karina Varjão

26/06/2026 - 17h15
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Mesmo com a tendência de refração no mercado imobiliário, o valor do metro quadrado em Campo Grande apresentou valorização de 10,5% no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Censo Imobiliário elaborado pela Brain Inteligência Estratégica, o valor alcançou R$ 10.513/m².

Além disso, o levantamento também apontou um crescimento de 3,3% nas vendas de unidades residenciais verticais, passando de 449 unidades no primeiro trimestre de 2025 para 464 em 2026. O estoque disponível também apresentou crescimento, chegando a 19,1%, o que representa uma ampliação na oferta de imóveis em Campo Grande. 

"O Censo Imobiliário foi concebido para oferecer ao mercado informações qualificadas e confiáveis sobre o desempenho do setor. É um trabalho iniciado em gestões anteriores e que seguimos fortalecendo, pois entendemos que acompanhar esses indicadores é fundamental para orientar decisões, ampliar a transparência e posicionar Campo Grande entre as principais cidades monitoradas nacionalmente. Nossa intenção é manter esse acompanhamento ao longo de todo o ano, com a divulgação dos resultados de cada trimestre"", explicou o vice-presidente do Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção de Mato Grosso do Sul (Sinduscon/MS), Rafael Tenuta. 

O Censo também mostrou uma tendência nacional na intenção de compra, onde praticamente metade dos brasileiros pretende adquirir algum imóvel nos próximos meses. 

Por outro lado, houve retração nos número de lançamentos no período. Em comparação ao primeiro semestre de 2025, o número de unidades lançadas caiu 41%, acompanhando uma estratégia do mercado diante do atual ambiente econômico de manutenção de juros em patamar elevado. 

Mesmo assim...

Apesar desse cenário, representantes do setor ainda enxergam espaço para crescimento. A presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul (Sindimóveis-MS), Luciana de Almeida, destaca que o Estado continua atraindo novos moradores e investimentos, o que sustenta a demanda por imóveis.

“MS se tornou um polo de investimentos bilionários e sentimos esse impacto em muitas regiões do Estado. Milhares de novos moradores chegaram nos últimos anos e isso influenciou diretamente a demanda por imóveis. Temos a inflação subindo, e isso pode deixar o Banco Central mais cauteloso no corte dos juros”, explica.

Na avaliação dela, as condições atuais de financiamento seguem favoráveis em comparação aos últimos anos.

“Os financiamentos imobiliários estão operando entre 11% e 12,5% ao ano, e isso é muito bom. Nossa Capital figura com um dos maiores resultados do Programa Minha Casa, Minha Vida. E o Programa sinaliza positivamente os resultados do mercado imobiliário. E ainda lembrando que o orçamento do FGTS para a habitação é de mais de R$ 140 bilhões. O mercado está bom mas, é preciso estar atento às oportunidades e agir”, afirmou.

O presidente do Creci-MS, Roberto da Cunha, também avalia que o setor segue aquecido.

“Observamos forte demanda por imóveis residenciais, especialmente em loteamentos e condomínios de médio padrão, impulsionados pelo crescimento populacional recente e pela percepção de Campo Grande como polo regional de desenvolvimento e investimento”, detalha ao Correio do Estado.

Segundo ele, embora os juros continuem pressionando o mercado, o segmento apresenta fundamentos mais sólidos do que em ciclos anteriores.

“Apesar de ainda haver pressões como taxas de juros elevadas, o setor responde com lançamentos planejados e estoque relativamente controlado, o que reduz o risco de bolhas e contribui para um crescimento mais sustentável”.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2408, quinta-feira (25/06): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/06/2026 08h04

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Confira o rateio da timemania

Confira o rateio da timemania Foto: Reprodução

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2408 da Timemania na noite desta quinta-feira, 25 de junho de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 51 apostas ganhadoras, (R$ 1.844,07)
  • 4 acertos - 1.205 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 11.258 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • ATLETICO /MG - 7.832 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2408 são:

  • 73 - 32 - 36 - 08 - 79 - 43 - 16 
  • Time do Coração: 10 - Atlético Mineiro (MG)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2410

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de junho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2410. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3023, quinta-feira (25/06): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

26/06/2026 08h03

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3023 da Mega-Sena na noite desta quinta-feira, 25 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras, (R$ 117.144,19)
  • 4 acertos - 807 apostas ganhadoras, (R$ 1.674,92)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3023 são:

  •   60 - 30 - 31 - 22 - 25 - 39 

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3025

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 27 de junho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3025. O valor da premiação está estimado em R$ 7 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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