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Economia

quatro anos depois

Mineração de Corumbá volta ao centro de disputa bilionária

A J&F busca vender participação na LHG Mining, adquirida da Vale em 2022, após ampliar investimentos e atrair o interesse de grandes grupos do setor

Rodolfo César, de Corumbá

21/07/2026 - 08h00
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A mineração no Pantanal sul-mato-grossense entrou na pauta do mercado de minério internacional de forma mais contundente neste mês em razão das tratativas dos irmãos Joesley e Wesley Batista para negociar a empresa LHG Mining, em Corumbá, por cifras que podem ultrapassar R$ 20,468 bilhões
(US$ 4 bilhões).

Houve a confirmação de que essa negociação – que não teve valores oficialmente divulgados – estava vinculada à Vale, empresa que vendeu a mineração em Corumbá há quatro anos (anúncio oficial ocorreu no dia 15 de julho de 2022) pelo valor de US$ 1,2 bilhão (estimado em R$ 6,48 bilhões) para a própria J&F.

Essas tratativas foram, inicialmente, divulgadas pela coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, e passaram a repercutir. Tanto a Vale, como a J&F, holding dos irmãos Batista que controla a LHG Mining, emitiram notas oficiais minimizando as questões de negociação. Os comunicados oficiais divulgados, ambos, no dia 14 de julho, detalharam as posições das empresas.

No caso da Vale, foi informado que a empresa “regularmente avalia oportunidades de investimento no curso de suas atividades, em especial aquelas sobre ativos com potencial contribuição às prioridades estratégicas da Companhia. Decisões quanto à alocação de capital seguem rigoroso processo de avaliação, incluindo aspectos técnicos, econômicos e financeiros, e são tomadas em conformidade com as políticas e regras de governança da Vale. Nesse sentido, a Companhia avaliou a oportunidade e descartou qualquer investimento relacionado ao ativo de minério de ferro localizado em Corumbá”.

Já a J&F ponderou que a LHG Mining não está à venda de forma integral, mas segue uma estruturação de comercialização de ações minoritárias.

“O processo competitivo está em andamento, com o recebimento de diversas propostas, e a J&F descarta ter a Vale como sócia. Trata-se de uma concorrente nacional que traria um imenso conflito de interesse na gestão da companhia. A J&F esclarece ainda que recebeu, a pedido da Vale, uma comitiva para conhecer as instalações da LHG Mining e as melhorias implementadas pela atual gestão. O pedido não veio acompanhado de qualquer indicação de sigilo e foi atendido com a mesma cortesia que a J&F dispensou a dezenas de visitas do setor”.

As subidas e descidas de jatinhos em Corumbá, neste primeiro semestre, seguiu intensa em maio. E a visita de integrantes do Conselho de Administração da Vale à sede da mineradora ocorreu com as presenças de Daniel André Stieler, Manuel Oliveira (conhecido como Ollie), Wilfred Bruijn (presidente interino do colegiado) e Heloísa Belotti Bedicks.

No total são 13 conselheiros, mas nem todos estiveram na lista da visita, conforme divulgado pelo O Globo neste domingo.

Daniel André Stieler, que veio para Corumbá, era presidente do colegiado e pediu renúncia do cargo e da cadeira de membro no dia 6 de julho.

Assembleia geral extraordinária ficou marcada para amanhã para tratar dos próximos passos de comando no Conselho.

Conforme divulgado pelo O Globo, essas tratativas envolvendo a visita de conselheiros da Vale a Corumbá ainda teve um pedido feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

NEGOCIAÇÃO

Além da Vale, outros atores aparecem no tema de possível negociação que envolve os irmãos Joesley e Wesley Batista. Porém, com menos avanços práticos.

Em Mato Grosso do Sul, de forma extraoficial, a possibilidade de venda da LHG Mining está presente nos bastidores há mais de um ano.

E envolve tratativas internacionais. Do outro lado da fronteira, em Puerto Quijarro, também há uma mineração que ocorre no projeto Mutún e houve rumores de possibilidade de negociação com a LHG Mining. 

Na Bolívia, a Empresa Siderúrgica del Mutún é a responsável pela planta e as reservas nessa região são estimadas em 40 milhões de toneladas.

Ainda há capital envolvendo China, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Emirados Árabes, México, Itália e França. A única diferença é que em Mutún, a mineração ainda não está ativa como ocorre no Brasil.

HISTÓRICO

Desde dezembro de 2025, a J&F está com maior afinco para tentar vender ações minoritárias da LHG Mining, empresa que faz a mineração de ferro e manganês no Pantanal, em Corumbá. O Citi foi contratado pela J&F para intermediar tratativas e avaliar negócios há sete meses e prossegue nesse papel. 

A LHG Mining, que pertence a holding dos irmãos Joesley e Wesley Batista, divulgou planejamento de aportes de R$ 4 bilhões para expandir a exploração de minério e alcançar até 15 milhões de toneladas/ano de exploração.

Até 2022, com a Vale, essa extração ficava em cerca de 2,5 milhões de toneladas/ano em minério de ferro e outras 200 mil toneladas de minério de manganês. 

Sobre os valores que a LHG Mining tem divulgado em investimentos, há R$ 3,7 bilhões que não são do caixa da empresa, mas sim do Fundo da Marinha Mercante e viabilizados por meio de financiamento aprovado pelo banco estatal BNDES. 

As informações de mercado deste mês sugerem que os irmãos Batista tentam avançar com uma venda com valores de até US$ 4 bilhões (algo equivalente a R$ 20,4 bilhões). Essa cifra representa um grande avanço perto do que a J&F pagou há quatro anos para a Vale.

Na época, a negociação ficou em US$ 1,2 bilhão (valor estimado em R$ 6,48 bilhões). A coluna de Malu Gaspar, de O Globo, mostrou no dia 17 que se não houvesse uma venda integral, uma negociação de joint-venture era opção pelo valor de US$ 2 bilhões.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2985, segunda-feira (20/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/07/2026 08h06

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 11.660,01)
  • 4 acertos - 309 apostas ganhadoras (R$ 172,50)
  • 3 acertos - 7.171 apostas ganhadoras (R$ 3,71)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 5.247,01)
  • 4 acertos - 414 apostas ganhadoras (R$ 128,75)
  • 3 acertos - 8.425 apostas ganhadoras (R$ 3,16)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2985 são:

Primeiro sorteio: 29 - 49 - 01 - 08 - 39 - 18

Segundo sorteio:  29 - 44 - 08 - 09 - 40 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2986

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2986. O valor da premiação está estimado em R$ 1,6 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2952, segunda-feira (20/07): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/07/2026 08h05

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Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2952 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,6 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 62.442,66)
  • 18 acertos - 60 apostas ganhadoras (R$ 1.951,33)
  • 17 acertos - 427 apostas ganhadoras (R$ 274,19)
  • 16 acertos - 2451 apostas ganhadoras (R$ 47,76)
  • 15 acertos - 11641 apostas ganhadoras (R$ 10,05)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 93.664,02)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2952 são:

  • 60 - 46 - 30 - 03 - 23 - 92 - 77 - 61 - 21 - 95 - 56 - 28 - 91 - 65 - 15 - 48 - 07 - 17 - 69 - 20

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2953

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2953. O valor da premiação está estimado em R$ 2,3 milhões

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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