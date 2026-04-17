Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

BANCO MUNDIAL

Ministério da Fazenda aprova empréstimo de US$ 200 milhões ao governo de MS

Recurso será destinado à revitalização e manutenção de 730 quilômetros de rodovias estaduais

Naiara Camargo

Naiara Camargo

17/04/2026 - 10h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Governo Federal, por meio do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizou o empréstimo de US$ 200 milhões (R$ 1 bilhão) ao Governo de Mato Grosso do Sul, para revitalização e manutenção de rodovias estaduais.

O empréstimo é concedido pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

O montante foi autorizado pelo Senado Federal na terça-feira (14) e, até então, só precisava ser aprovado pelo Tesouro Nacional e Procuradoria-Geral Federal, o que ocorreu no fim da tarde desta quinta-feira (16).

O despacho de crédito externo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), nesta quinta-feira (16) e assinado pelo ministro substituto Rogério Ceron de Oliveira. Veja o trecho na íntegra:

Processo nº 17944.007209/2024-22.

Interessado: Estado de Mato Grosso do Sul.

Assunto: Operação de crédito externo a ser realizada entre o Estado de Mato Grosso do Sul e Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal, para o financiamento do Programa de manutenção proativa, adequação à resiliência climática e segurança viária de rodovias do Estado de Mato Grosso do Sul (Rodar MS).

Tendo em vista as manifestações da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, autorizo, com base no art. 40, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Resolução nº 48, de 18 de dezembro de 2007, com alterações, e nº 5, de 15 de abril de 2026, todas do Senado Federal, e no uso da competência que lhe confere o art. 6º do Decreto-Lei 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, a concessão da garantia da União à operação de que se trata, condicionada à prévia formalização do contrato de contragarantia entre a União e o Ente.

O empréstimo foi concedido no úlimo dia antes do fim do prazo para a assinatura do contrato, em uma "corrida contra o tempo", como avaliou o governador de MS, Eduardo Riedel (PP).

"O aceite do governo federal foi feito ontem, e a gente tem até o dia 20 para assinar o contrato. Então, nós estamos assim: dia 20 é segunda-feira e é feriado. Então, estamos na corrida contra o tempo. Por isso, fiquei lá em Brasília e fui para o Senado pessoalmente, para que ontem mesmo fosse aprovado. O próximo passo é a PGF e o Tesouro Nacional enquadrarem e aprovarem, mas só temos dois dias para isso e depois é sábado e domingo. O Banco Mundial não tem problema, eles disseram que assinam sábado, domingo, feriado, mas só temos dois dias para a PGF e o Tesouro darem o acordo", afirmou Riedel, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (16), na Expogrande.

O recurso será destinado à recuperação de 730 quilômetros de rodovias que passam pelos municípios de Jateí, Naviraí, Iguatemi, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Nova Andradina, Angélica, Anaurilândia, Bataguassu, Taquarussu, Água Clara, Três Lagoas, Inocência e Paranaíba (rodovias MS-134, MS-141, MS-145, MS-147, MS-274, MS-276, MS-395, MS-473, MS-475, MS-478 e MS-480).

Além disso, o montante garante a manutenção dessas vias por 10 anos. As obras fazem parte do Programa Rodar MS.

Rodar MS é um programa de manutenção proativa, adequação a resiliência climática e segurança viária de rodovias de Mato Grosso do Sul.

O objetivo é garantir o acesso e tráfego sustentável, seguro e resiliente aos eventos climáticos extremos nas rodovias estaduais.

De acordo com o Governo de MS, o projeto investirá na implantação de uma metodologia para gestão da infraestrutura rodoviária de MS, com a incorporação de modelo de contratação de serviços para a gestão da infraestrutura rodoviária, usando contratos baseados em desempenho (PBCs) com modelo do Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias (CREMA) de longo prazo.

Diagnóstico realizado nas estradas aponta que há dificuldade no acesso às comunidades rurais, segurança viária comprometida pelas condições de trafegabilidade, dificuldade no escoamento da produção agroindustrial, elevados custos operacionais do transporte de carga, acesso físico precário às escolas e altos índices de emissão de gases de efeito estufa decorrentes de uma má gestão da malha rodoviária.

O recurso para investir nas rodovias é estimado em US$ 250 milhões, sendo US$ 200 milhões financiados pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e US$ 50 milhões de contrapartida.

LOTERIAS

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2381, quinta-feira (16/04): veja o rateio

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/04/2026 08h23

Compartilhar
Confira o rateio do concurso de ontem

Confira o rateio do concurso de ontem Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2381 da Timemania na noite desta quinta-feira, 16 de abril de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 19 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 5 apostas ganhadoras, (R$ 38.989,74)
  • 5 acertos - 154 apostas ganhadoras, (R$ 1.808,42)
  • 4 acertos - 3.223 apostas ganhadoras, (R$ 10,50)
  • 3 acertos - 30.689 apostas ganhadoras, (R$ 3,50)

Time do Coração

  • CAXIAS /RS - 8.329 apostas ganhadoras, (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2381 são:

  • 04 - 67 - 65 - 68 - 32 - 26 - 14 
  • Time do Coração: 23 - Caxias (RS)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2385

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 18 de abril, a partir das 21 horas, pelo concurso 2385. O valor da premiação está estimado em R$ 20 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 7003, quinta-feira (16/04): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados

17/04/2026 08h21

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 7003 da Quina na noite desta quinta-feira, 16 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 18 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 77 apostas ganhadoras, (R$ 7.595,75)
  • 3 acertos - 5.885 apostas ganhadoras, (R$ 94,65)
  • 2 acertos - 137.807 apostas ganhadoras, (R$ 4,04)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 7003 são:

  • 54 - 18 - 14 - 04 - 75

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 7005

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 17 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 7005. O valor da premiação está estimado em R$ 20 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 7002, quarta-feira (15/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7002, quarta-feira (15/04): veja o rateio

2

Servidores terão quatro dias de "molho" com feriado prolongado
MATO GROSSO DO SUL

/ 2 dias

Servidores terão quatro dias de "molho" com feriado prolongado

3

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2381, quinta-feira (16/04)
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2381, quinta-feira (16/04)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2996, terça-feira (14/04)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2996, terça-feira (14/04)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7001, terça-feira (14/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 7001, terça-feira (14/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Ceratocone dá direito à aposentadoria?
Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Com quantos anos pode se aposentar quem já tem 30 anos de contribuição?
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 08/04/2026

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta