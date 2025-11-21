Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

NAVEGAÇÃO COMERCIAL

Movimento na hidrovia do Rio Paraguai triplica neste ano

Crescimento explosivo da navegação, causado pelo aumento na extração de minério de ferro, a pressão política por novos trechos e a expansão portuária, recoloca a hidrovia Paraguai-Paraná no centro da logística nacional

Rodolfo César, de Corumbá

21/11/2025 - 08h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Rio Paraguai, em condição de navegação comercial favorável, teve 7,6 milhões de toneladas de mercadorias transportadas este ano. Os dados são referentes ao período de janeiro a setembro, quando a hidrovia registrou níveis favoráveis para o transporte comercial, acima do 1,5 metro em Ladário.

O quantitativo divulgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) corresponde a um aumento de 173% em comparação com 2024, quando o rio sofreu problemas com o baixo nível.

A grande escalada de produção transportada está vinculada ainda ao minério de ferro que sai das minas de Corumbá e Ladário. Do total transportado, 7 milhões de toneladas foram desse mineral. Ainda houve contribuição no balanço da soja, terras e pedras, ferro e aço, além do carvão vegetal.

Outro fator que demonstra o minério de ferro como grande dependente da hidrovia envolve quais portos foram os mais movimentados. O Gregório Curvo, que é exclusivo da LHG Mining e fica na região de Porto Esperança, representou 4,2 milhões de toneladas movimentadas.

Também no município de Corumbá, o terminal Vetorial Logística ficou em segundo, com 1,8 milhão de toneladas. O porto em Ladário, da Granel Química, apareceu com 1,2 milhão de toneladas, sendo o carregamento majoritário de minério.

Toda essa carga que navegou pelo Rio Paraguai teve como destino o mercado internacional, principalmente o da China.

Esse modal, com os índices sinalizando para recordes de transporte em mercadoria, se houver condição de navegação, segue no radar do governo federal. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que ficou no exercício do Executivo no fim de outubro, enquanto Lula estava em viagem à Ásia, defendeu a navegação na hidrovia Paraguai-Paraná.

Ele visitou Cáceres (MT) em 24 de outubro e, em coletiva de imprensa, afirmou que há movimentos políticos para garantir a navegabilidade, inclusive voltando a cogitar ativação do Tramo Norte, no trecho entre Cáceres e Corumbá.

“Precisamos ter eficiência econômica, reduzir custos, melhorar a logística e integrar modais, integrar os vários tipos de modais. Então, a hidrovia do Paraguai é essencial”, declarou Alckmin, em coletiva no mês passado.

Ele sinalizou para a imprensa presente no evento de inauguração da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) que também trataria com o Ministério dos Portos o debate sobre os entraves da navegação no Tramo Norte. Estudos que apontam para risco ecológico nesse trecho são norteadores para não haver liberação.

Em uma intersecção sobre o tema hidrovia, o modal também está na pauta do Ministério do Planejamento e Orçamento, por meio do projeto Rotas de Integração Sul-Americana. Na rota 4, Bioceânica de Capricórnio, a hidrovia Paraguai-Paraná faz parte do planejamento para integrar Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, bem como encurtando trajetos para a Ásia.

“Essas rotas vão integrar o Brasil aos países da América do Sul. A Rota número 4 é uma rota que sai de São Paulo, passa por Mato Grosso do Sul, entra no Chaco Paraguaio, no norte da Argentina, cruza a Cordilheira e desemboca ali no Chile. A preocupação com a sustentabilidade e com a infraestrutura está muito evidente. O caráter multimodal, não estamos nos concentrando sobre transporte rodoviário, mas incorporando ferrovias, hidrovias”, detalhou o coordenador-geral de articulação institucional para a integração sul-americana do Ministério do Planejamento, Murilo Lubambo, em entrevista na COP30.

Já sobre o andamento da concessão da hidrovia, o procedimento para haver a licitação está em análise e envolve também avaliação do Tribunal de Contas da União. Apesar das expectativas do governo federal para que a licitação ocorresse neste ano, o encaminhamento deve ficar para 2026.

AMPLIAÇÃO DE PORTOS

Com o foco em incrementar o aumento de transporte de mercadorias e melhor aproveitar o potencial de negócios que a hidrovia Paraguai-Paraná fomenta, os diretores da Antaq deliberaram para que haja contrato de adesão entre o Ministério de Portos e Aeroportos e a empresa PTP Brasil, de Campo Grande, para instalar um terminal de uso privado (TUP) na margem esquerda do rio Paraguai, em Porto Murtinho.

A área do empreendimento é de 100.816,72 m² e o projeto foi analisado dentro da reunião ordinária de Diretoria Colegiada nº 598. Os diretores que assinaram a análise foram Frederico Dias (presidente), Flávia Takafashi (relatora), Lima Filho, Alber Vasconcelos e Caio Farias, com deliberação concedida no dia 6.

O próximo passo do empreendimento é encaminhar a liberação para análise do Ministério de Portos e Aeroportos, o que ainda está em trâmite. A empresa interessada na instalação do novo porto tem um capital social declarado de R$ 17 milhões e sua sede está localizada na Avenida Afonso Pena.

Em Porto Murtinho, a principal mercadoria transportada é a soja. Neste ano, entre janeiro e setembro, houve o transporte de 374 mil toneladas.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Loteria Federal 06019-4 de ontem, quarta-feira (19/11): veja o rateio

A Loteria Federal é a modalidade mais tradicional das loterias da Caixa, com sorteios realizados às quartas e sábados; veja números sorteados

20/11/2025 08h34

Compartilhar
Confira o rateio da Loteria Federal

Confira o rateio da Loteria Federal Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou a extração 06019-4 da Loteria Federal na noite desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

  • 1º Barra do Pirai (RJ) - R$ 500.000,00
  • 2º Cunhatai (SC) - R$ 35.000,00
  • 3º Belem (PA) - R$ 30.000,00
  • 4º São José do Rio Preto (SP) - R$ 25.000,00
  • 5º Ivaipora (PR) - R$ 20.363,00

Resultado da extração 06019-4 :

5º prêmio: 62797

4º prêmio: 28384

3º prêmio: 82524

2º prêmio: 49426

1º prêmio: 42441

O sorteio da Loteria Federal é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Loteria Federal

Os sorteios da Loteria Federal são realizados às quartas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

Para apostar na Loteria Federal você escolher o bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. Você escolhe o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que você adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Você ganha acertando:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números correspondam à aproximação imediatamente anterior e posterior ao número sorteado para o 1º prêmio;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Premiação

Você pode receber o prêmio em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e do bilhete (ou fração) original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de sua apresentação em Agência da Caixa.

Assine o Correio do Estado

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 774, quarta-feira (19/11): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

20/11/2025 08h32

Compartilhar
Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Super Sete

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 774 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 26.949,07)
  • 5 acertos - 76 apostas ganhadoras, (R$ 1.013,12)
  • 4 acertos - 994 apostas ganhadoras, (R$ 77,46)
  • 3 acertos - 8.833 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 774 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 7
  • Coluna 2: 9
  • Coluna 3: 9
  • Coluna 4: 8
  • Coluna 5: 6
  • Coluna 6: 2
  • Coluna 7: 6

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 775

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 21 de novembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 775. O valor da premiação está estimado em R$ 5,2 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 2,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3542 quarta-feira (19/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6882, quarta-feira (19/11)

3

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13&ordm; salário até 20 de dezembro
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Secretária diz que "possivelmente" vai pagar o 13º salário até 20 de dezembro

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6882, quarta-feira (19/11): veja o rateio

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 304, quarta-feira (19/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 9 horas

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?