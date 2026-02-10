Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

EQUILÍBRIO FISCAL

MS deve ter alívio fiscal este ano com adesão a programa de refinanciamento da dívida

Mais de 80% das unidades da Federação aderiram ao Propag; dívida de Mato Grosso do Sul com a União será corrigida pela inflação

Súzan Benites

10/02/2026 - 08h20
A adesão de 22 das 27 unidades da Federação ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) consolida uma nova etapa da renegociação das dívidas estaduais com a União e reposiciona Mato Grosso do Sul no debate nacional sobre equilíbrio fiscal.

Apenas Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Paraná e Santa Catarina não protocolaram a intenção de participar do programa, que é considerado o mais vantajoso para os governos regionais.

Conforme reportagem publicada pelo jornal O Globo, os 22 estados – incluindo MS – formalizaram a entrada no novo modelo, apostando na redução dos encargos financeiros como instrumento para aliviar o caixa e ampliar a capacidade de planejamento orçamentário de longo prazo.

O programa estabelece prazo de até 30 anos para reestruturação das dívidas estaduais e permite três modalidades de pagamento: a inflação oficial, Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais zero, IPCA mais 1% ou IPCA mais 2% ao ano. Em substituição ao modelo anterior, que corrigia os contratos por IPCA mais 4%.

No caso de Mato Grosso do Sul, a decisão de aderir ao Propag ocorreu após meses de avaliação técnica.

Conforme mostrou o Correio do Estado no ano passado, o governo estadual chegou a segurar a adesão enquanto analisava os impactos fiscais do programa e aguardava a definição do comportamento dos estados mais endividados do País.

A cautela se deu apesar de o Estado apresentar uma situação fiscal mais equilibrada do que grandes devedores, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Conforme já noticiou o Correio do Estado, a dívida de MS com a União é estimada em cerca de R$ 9,6 bilhões, valor significativamente inferior ao dos estados que concentram a maior parte do estoque nacional, hoje superior a R$ 800 bilhões.

Ainda assim, o peso do serviço da dívida é relevante. Dados divulgados pelo governo estadual indicam que os desembolsos anuais giram em torno de R$ 676 milhões, comprometendo parcela importante da Receita Corrente Líquida (RCL).

ECONOMIA

Conforme estimativas do Centro de Política Fiscal e Orçamento Público do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre), já publicadas pelo Correio do Estado, a adesão ao Propag poderia gerar uma economia de até R$ 450 milhões em juros ao longo de 30 anos.

O economista da FGV/Ibre Rafael Barros Barbosa disse à reportagem do Globo que o novo programa de renegociação dá condições muito confortáveis para o pagamento das dívidas.

“Vai ter um impacto fiscal para a União muito grande. Basicamente, a gente está transferindo uma dívida que era dos estados. E em muitos destes casos tivemos irresponsabilidade fiscal dos estados, eu acho que é muito latente o caso de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que têm acumulado dívidas e têm problemas fiscais recorrentes”, avalia.

O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, pondera que as margens de negociação oferecidas aos estados vão permitir o crescimento da receita.

“Com o juro em zero, 1%, 2%, naturalmente vai haver crescimento médio da receita dos estados e uma redução do endividamento. Diferente do que aconteceu nas outras negociações, inclusive na última, os estados estavam pagando com IPCA mais 4%, e também era influenciado pela Selic, que subiu nos últimos anos”, informou à reportagem.

A dívida consolidada líquida de Mato Grosso do Sul é de R$ 5 bilhões. O valor desconsidera a receita corrente líquida e representa aproximadamente 24% do que o Estado arrecada.

No comparativo com outros estados brasileiros, a situação de Mato Grosso do Sul não é das piores, como as de São Paulo (R$ 372 bilhões), Minas Gerais (R$ 191 bilhões), Rio de Janeiro (R$ 217 bilhões) e Rio Grande do Sul (R$ 128 bilhões), mas é uma situação pior que a de Mato Grosso, que tem uma dívida de R$ 5 bilhões, por exemplo.

O novo modelo de renegociação prevê, além da redução dos juros reais, contrapartidas por parte dos estados. Os recursos economizados deverão ser direcionados a áreas como educação, segurança pública, infraestrutura, habitação e meio ambiente.

Também foi criado um fundo de equalização para compensar estados em melhor situação fiscal, mecanismo que pode beneficiar Mato Grosso do Sul justamente por seu menor grau de endividamento relativo.

O Correio do Estado entrou em contato com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) sobre a adesão ao Propag e questionar sobre a economia estimada, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.

CORTE DE GASTOS

A adesão de MS ao Propag ocorre em paralelo a um esforço interno de ajuste das contas públicas. Ao longo de 2025, o governo estadual anunciou medidas de contenção de despesas que, segundo projeções divulgadas pelo Correio do Estado, podem resultar em uma economia entre R$ 500 milhões e R$ 800 milhões.

O plano envolve revisão de contratos, controle de gastos de custeio e racionalização da máquina administrativa.

Esse contexto ganha relevância diante do debate nacional sobre os efeitos do Propag. Como mostrou O Globo, parte dos economistas avalia que o programa oferece condições muito confortáveis para os estados e pode transferir o peso das dívidas para a União, sem corrigir distorções estruturais.

Por outro lado, o Tesouro Nacional defende que a redução dos encargos permitirá crescimento da receita estadual e diminuição gradual do endividamento.

Para Mato Grosso do Sul, a adesão ao Propag não tem caráter emergencial, como ocorre em estados com alto grau de comprometimento da receita.

A estratégia do governo estadual é utilizar o novo modelo como ferramenta de gestão fiscal de longo prazo, reduzindo pressões sobre o orçamento e abrindo espaço para investimentos sem comprometer a disciplina fiscal.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6949, segunda-feira (09/02): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/02/2026 08h26

Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6949 da Quina na noite desta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 31 apostas ganhadoras, (R$ 19.822,44)
  • 3 acertos - 3.282 apostas ganhadoras, (R$ 178,31)
  • 2 acertos - 94.236 apostas ganhadoras, (R$ 6,21)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6949 são:

  • 51 - 60 - 67 - 21 - 73

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6955

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 10 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 6955. O valor da premiação está estimado em R$ 15 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2886, segunda-feira (09/02): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

10/02/2026 08h24

Confira o rateio da Lotomania

Confira o rateio da Lotomania Foto: Divulgação

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2886 da Lotomania na noite desta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,2 milhão.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 70.315,92)
  • 18 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 2.273,14)
  • 17 acertos - 481 apostas ganhadoras, (R$ 274,10)
  • 16 acertos - 2880 apostas ganhadoras, (R$ 45,77)
  • 15 acertos - 12274 apostas ganhadoras, (R$ 10,74)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2886 são:

  • 81 - 01 - 76 - 50 - 12 - 49 - 92 - 90 - 28 - 48 - 82 - 35 - 05 - 75 - 13 - 74 - 80 -77 - 72 - 03

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2887

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 11 de janeiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 2887. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

