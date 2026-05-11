Neoenergia renova concessão por mais 30 anos na fronteira MS/SP

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A Neoenergia Elektro, responsável pela distribuição de energia elétrica a cinco municípios de Mato Grosso do Sul na fronteira com o Estado de São Paulo, teve concessão renovada por mais 30 anos com o governo federal.

A formalização da renovação foi assinada na última sexta-feira (8) pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em Brasília.

A empresa fornece energia para 228 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo , entre 2026 e 2030, irá investir mais de R$ 8,2 bilhões nas cidades da área de concessão, incluindo os cinco municípios sul-mato-grossenses, valor 66% maior que o investido no ciclo anterior.

Esse valor será destinado à expansão da infraestrutura elétrica, modernização, digitalização e melhoria da rede, com foco na "qualidade do fornecimento, fortalecimento da resiliência das redes e na eletrificação da economia", como afirmou a empresa em nota.

Além disso, os recursos também serão direcionados ao combate às perdas de energia e à infraestrutura de suporte à operação, como os sistemas, frotas e tecnologia da informação.

"Recebemos a antecipação da renovação como uma grande responsabilidade. Significa que podemos investir mais rápido, melhorar ainda mais o serviço e garantir que cada cliente, em cada cidade atendida pela Neoenergia Elektro, tenha energia elétrica com mais qualidade", afirmou o diretor-presidente da Neoenergia Elektro, Antônio Casanova.

Ao todo, os recursos irão beneficiar mais de 3 milhões de clientes (6 milhões de habitantes) da companhia na região dos dois estados.

Renovação

A Energisa MS também teve a concessão renovada pelo MME, com 20% a mais de investimentos para os municípios de Mato Grosso do Sul. No termo aditivo formalizado na última sexta-feira (08) em Brasília estão previstos R$ 4,4 bilhões para os próximos cinco anos. O valor médio a ser aplicado será de R$ 880 milhões por ano.

Estes investimentos começam ainda em 2026, mesmo com o contrato entrando em vigor em 4 de dezembro do ano que vem e se estendendo até dezembro de 2057, por 30 anos, conforme estrato do termo aditivo publicado hoje no Diário Oficial da União. Somente em 2026, serão aplicados R$ 928 milhões para ampliar a confiabilidade do sistema e a qualidade do serviço, de acordo com a empresa.

Serão aplicados R$ 2,2 bilhões na expansão das redes, viabilizando 125 mil novas ligações para que mais famílias e novos empreendimentos tenham acesso ao serviço de energia elétrica. Outros R$ 2 bilhões serão investidos em obras de melhoria e modernização das redes, propiciando maior qualidade, eficiência e segurança para todos os clientes.

Na região Sul do estado, está prevista a implantação de duas novas subestações de distribuição, com foco na melhoria da qualidade do fornecimento de energia, totalizando um acréscimo de 22,5 MVA de potência instalada.

Também está programada a ampliação de cinco subestações existentes, com incremento adicional de 90 MVA, além da construção de duas linhas de distribuição em alta tensão (LDAT) de 138 kV, totalizando 6,5 km de extensão. Os investimentos têm como objetivo fortalecer a capacidade do sistema elétrico para atender novas ligações e elevar os níveis de qualidade do serviço.

Na região Centro, o plano contempla a ampliação de duas subestações, com acréscimo de 20 MVA de potência instalada, além da construção de uma linha de distribuição de alta tensão (LDAT) de 138 kV, com extensão de 5,8 km. As obras são impulsionadas principalmente pela expansão do mercado imobiliário local, marcada pela entrada de grandes grupos do setor de incorporações.

Já para a região Norte, está planejada a ampliação de uma subestação, com incremento de 15 MVA de potência instalada, além da construção de 49 km de linhas de distribuição em média tensão (LDMT). O objetivo é estruturar o sistema de distribuição e viabilizar o atendimento ao crescimento das novas ligações, acompanhando a expansão econômica da região.



