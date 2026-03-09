Páscoa deve movimentar mais de R$ 335 milhões na economia de MS

Gastos com compras de presentes e comemorações no período de Páscoa devem movimentar cerca de R$ 335,6 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, segundo aponta pesquisa de intenção de compras realizada pela Fecomércio e pelo Sebrae e divulgada nesta segunda-feira (9).
Do total estimado, R$ 170,09 milhões devem ser destinados à compra de presentes, principalmente chocolates e ovos de Páscoa, enquanto R$ 165,59 milhões devem ser gastos com as comemorações da data.
O levantamento aponta que 60,55% dos consumidores pretendem comprar presentes, com gasto médio de R$ 186,57, e 62,49% afirmam que vão comemorar, com gasto médio estimado em R$ 176.
De acordo com a economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio, Regiane Dedé de Oliveira, o consumidor está mais cauteloso em relação as compras neste ano, reflexo do cenário econômico e do ajuste no orçamento das famílias.
“Embora a Páscoa continue sendo uma data relevante para o comércio, observamos uma postura mais prudente, com escolhas baseadas principalmente na qualidade do produto e na pesquisa de preços. Isso indica que os empresários precisam investir em diferenciação, bom atendimento e estratégias que agreguem valor ao produto para estimular o consumo”, avalia.
Compras
Para quem vai às compras tradicionais da época, o tradicional ovo de Páscoa segue como principal escolha, citado por 58,49% dos entrevistados, seguido pelos ovos caseiros, que representam 19,45% das intenções de compra.
A qualidade do produto é o principal critério de escolha, apontada por 71,74% dos consumidores, enquanto o preço aparece em terceiro lugar, citado por 19,57%, demonstrando que o valor percebido pelo cliente tem peso importante na decisão de compra.
O Centro continua sendo o principal destino de compras, com preferência de 65,14%, mas o comércio de bairro também ganha espaço, sendo escolhido por 36,88% do público.
Entre os tipos de estabelecimento, os supermercados lideram a preferência, com 44,97%, seguidos por lojas especializadas, com 28,98%.
A maioria pretende presentear os filhos, o que abre espaço para produtos com apelo infantil, kits personalizados e embalagens atrativas. E uma parcela significativa pretende comprar três ou mais itens, o que reforça a estratégia de combos e promoções progressivas.
Comemorações
Nas comemorações, 90% dos sul-mato-grossenses vão celebrar a Páscoa com a família e amigos, preparando uma refeição em casa.
O peixe, tradicionalmente consumido na Semana Santa, é a estrela da mesa para 80% dos entrevistados, com destaque para a tilápia, o pacu e o pintado.
Assim como nas compras de chocolate, a maioria dos consumidores pretende pesquisar o preço antes de comprar.
"Isso significa que vitrine, exposição, atendimento e comunicação clara de preços serão decisivos para converter vendas. Então, de forma geral, para essa Páscoa, o empresário que investir em qualidade, boas condições de pagamento, kits estratégicos, experiência de compra e visibilidade no ponto de venda terá mais chances de transformar a data em um período lucrativo”, afirma o analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel.
A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 25 de fevereiro, ouvindo 2.530 consumidores em nove municípios do Estado.