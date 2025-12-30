Quatro pessoas já ganharam na Mega da Virada em Mato Grosso do Sul

A Mega da Virada sorteia, nesta quarta-feira (31), o maior prêmio da história de qualquer loteria brasileira, de R$ 1 bilhão. O concurso especial é realizado desde 2009 e, ao longo de 17 anos, quatro sul-mato-grossenses ficaram milionários ao acertaram as seis dezenas.
As apostas para a Mega da Virada 2025 foram abertas em novembro.
Conforme dados apurados junto à Caixa Econômica Federal, os prêmios somados dos ganhadores de Mato Grosso do Sul na Mega da Virada totalizam pouco mais de R$ 54,2 milhões.
Este valor é referente apenas os ganhadores do prêmio principal, mas há ainda milhares que acertaram a quadra e a quina e também garantiram algum dinheiro, porém de menor valor.
No primeiro ano de realização, em 2008, o concurso se chamou Mega-Sena especial de final de ano e não teve ganhadores na sena. A partir de 2009, houve reformulação, já com o Nome de Mega da Virada, onde o prêmio não acumula e há pagamento mesmo que ninguém acerte a sena.
Nos oito primeiros anos da Mega da Virada, de 2008 a 2015, não houve acertadores do Estado para as seis dezenas.
Já em 2016, no concurso 1890, houve o primeiro milionário do concurso especial no Estado, sendo um apostador de Campo Grande, que dividiu o prêmio com outros cinco apostadores no País. Cada um levou para casa o prêmio de R$ 36.824.758,22.
No ano seguinte, em 2017, novamente não houve sul-mato-grossenses entre os ganhadores.
Em 2018, porém, a sorte estava com três moradores de Mato Grosso do Sul, que levaram, cada um, o prêmio de R$ 5.818.007,36. O prêmio individual foi menor porque, neste concurso, 52 pessoas acertaram a sena e tiveram que dividir a bolada.
Nos cinco anos seguintes, até 2023, não houve mais acertadores da sena no Estado.
Em 2024, a Mega da Virada sorteou o maior prêmio da história do concurso especial até então, de R$ 588,9 milhões. Dezessete apostadores de Mato Grosso do Sul ficaram no "quase" e acertaram cinco, das seis dezenas, com prêmio de R$ 70.083,58 para cada.
No ano passado, não houve ganhadores de MS para o prêmio principal.
Como jogar e probabilidades
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
No caso da Mega da Virada, caso não haja acertador das seis dezenas, o valor é dividido para quem acerta cinco dezenas. O prêmio não acumula.
A aposta mínima é de 6 números e o valor é de R$ 6.
Quanto mais números você marcar, maior a chance de acertar, porém, o valor aumenta conforme a quantidade de números marcados. O máximo permitido são 20 dezenas, mas para esta quantia de números, o custo é de R$ 232,5 mil a aposta.
Conforme a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar os seis números é de uma em 50.063.860, com um jogo simples de 6 dezenas.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).
Já o concurso especial da Mega da Virada ocorre uma vez por ano, com sorteio sempre no dia 31 de dezembro.
Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).