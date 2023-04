Reflexo da pandemia, valores de seguros de veículos aumentam

O valor do seguro do carro é mais um item que aumentou para o consumidor neste ano. Conforme o diretor-executivo do Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul, Ramiro Fernandes Dias, essa variação se deu por diversos fatores, como o período pandêmico e o reajuste do valor dos veículos na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

“Durante a pandemia houve pouca circulação de veículos, consequentemente, menos acidentes, então, as seguradoras conseguiram reduzir os custos de seguros e renovações”, contextualizou.

“Com a volta da circulação, percebemos um aumento, tanto na quantidade quanto na severidade, de acidentes e também um aumento nos furtos e roubos de veículos. Além da valorização na tabela Fipe, os valores das peças de veículos também passaram por um aumento no ano passado, o que também acabou refletindo no valor do seguro”, detalhou.

Os juros altos também são um fator que acaba influenciando o aumento dos preços, com a taxa Selic sendo mantida em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Além disso, o setor de veículos foi um dos que teve alta, conforme o último Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo dos transportes teve aumento de 0,25%, puxado pela alta nos preços da gasolina (1,57%), de emplacamento e licença (1,27%) e do automóvel novo (0,3%). Ao mesmo tempo, houve queda nos preços do automóvel usado (0,62%).

VENDAS

Apesar de todas as altas, o setor de veículos resiste, com registro de aumento de vendas. Conforme reportagem do Correio do Estado no mês passado, em comparação com o início de 2022, este ano começou com porcentual positivo para o setor de vendas de veículos em Mato Grosso do Sul.

Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) apontaram que o acumulado de vendas de carros em janeiro e fevereiro deste ano registrou aumento de 12,09%, em comparação com o mesmo período de 2022.

A revenda de veículos seminovos e usados foi ainda maior e também registrou crescimento no mesmo período: dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) mostraram aumento de 22,2% em fevereiro deste ano, em comparação com fevereiro de 2022, em todo Brasil.

SEGURADORAS

Conforme o sindicato das seguradoras, o aumento no valor do seguro é considerável, mas não é linear. “Cada seguradora se baliza conforme as suas tabelas de segurados, então, o porcentual do aumento varia de acordo. É uma elevação considerável, mas não é linear e também não chega a ser o dobro nem o triplo do valor”, diz Ramiro Fernandes Dias.

Ainda de acordo com o sindicato, 24% da frota sul-mato-grossense não é segurada. “É um porcentual parecido com outras o de outras regiões do Brasil, pois a média é entre 25% e 30% em algumas regiões, como São Paulo e Rio Janeiro”, detalha o diretor.

Assim, Dias reforça a importância do seguro na responsabilidade civil e que, mesmo com a alta dos preços, ele não deve ser item deixado de lado na hora de organizar as finanças para a aquisição de um bem.

“As seguradoras têm demonstrado apresentar valores fracionados e condições facilitadas para a aquisição do seguro, pois é também uma questão de responsabilidade civil e o prejuízo pode ser muito maior sem o seguro”, recomenda.

Assine o Correio do Estado