Economia

LOTERIA

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1110, terça-feira (02/09): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

03/09/2025 - 08h35
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1110 da Dia de Sorte na noite desta terça-feira, 2 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Confira o rateio do Dia de Sorte de ontem:

  • 7 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 834.472,08 cada); 
  • 6 acertos - 70 apostas ganhadoras, (R$ 2.393,00 cada); 
  • 5 acertos - 2.315 apostas ganhadoras, (R$ 25,00 cada); 
  • 4 acertos - 28.667 apostas ganhadoras, (R$ 5,00 cada).

Os números da Dia de Sorte 1110 são:

  • 04 - 01 - 12 - 16 - 25 - 15 - 22
    Mês da sorte: 09 - Setembro

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1111

Como a Dia de Sorte tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na  quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 1111. O valor da premiação está estimado em R$ 150 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 2,50.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

loteria

Resultado da Quina de ontem, concurso 6816, terça-feira (02/09): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/09/2025 08h25

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6816 da Quina na noite desta terça-feira, 2 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 9 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 10,5 milhões.

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 10.451.964,10);
  • 4 acertos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 9.628,24 cada);
  • 3 acertos - 3.936 apostas ganhadoras, (R$ 135,12 cada); 
  • 2 acertos - 101.867 apostas ganhadoras, (R$ 5,22 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6816 são:

  • 27 - 01 - 71 - 50 - 72

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6817

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 03 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6817. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2909, terça-feira (02/09): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

03/09/2025 08h18

Confira o resultado da Mega-Sena

Confira o resultado da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2909 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 2 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.  com um prêmio estimado em R$14 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$33 milhões.

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 19 apostas ganhadoras, (R$ 81.227,49 cada);
  • 4 acertos - 1.815 apostas ganhadoras, (R$ 1.401,61 cada).

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2909 são:

  • 21 - 31 - 53 - 58 - 41 - 08

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2910

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2910. O valor da premiação está estimado em R$ 14 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

