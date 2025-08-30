Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIA

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2853, sexta-feira (29/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

30/08/2025 - 08h15
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2853 da Dupla Sena na noite desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5,5 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulou para R$ 6 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 7.200,45 cada);
  • 4 acertos - 1.234 apostas ganhadoras (R$ 113,36 cada);
  • 3 acertos - 24.350 apostas ganhadoras (R$ 2,87 cada).

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 25 apostas ganhadoras (R$ 4.406,67 cada);
  • 4 acertos - 1.087 apostas ganhadoras (R$ 128,69 cada);
  • 3 acertos - 22.506 apostas ganhadoras (R$ 3,10 cada).

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2853 são:

Primeiro sorteio

  • 05 - 13 - 04 - 10 - 46 - 38

Segundo sorteio

  • 32 - 05 - 42 - 41 - 17 - 19

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2854

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 1 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2854. O valor da premiação está estimado em R$ 4,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6813, sexta-feira (29/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

30/08/2025 08h05

Confira o resultado da Quina

Confira o resultado da Quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6813 da Quina na noite desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2,2 milhões. Nenhuma aposta saiu vencedora e o prêmio acumulor para R$ 3,5 milhões.

  • 5 acertos - Não houve ganhadores;
  • 4 acertos - 61 apostas ganhadoras (R$ 6.457,56 cada);
  • 3 acertos - 3.286 apostas ganhadoras (R$ 114,16 cada);
  • 2 acertos - 81.907 apostas ganhadoras (R$ 4,58 cada).

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6813 são:

  • 14 - 52 - 38 - 39 - 02

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6814

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6814. O valor da premiação está estimado em R$ 11 milhões.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

redução

Importação de gás da Bolívia para MS deve acabar até 2030

Produção em queda reduz envio de gás natural pelo Gasbol, corta arrecadação de ICMS e pressiona Mato Grosso do Sul a buscar alternativas energéticas

30/08/2025 08h00

A arrecadação com a importação do gás natural já representou receita bilionária para MS

A arrecadação com a importação do gás natural já representou receita bilionária para MS Divulgação / TBG

Continue Lendo...

O gás natural, que sustentou parte essencial da arrecadação de Mato Grosso do Sul nas últimas décadas, está deixando de cumprir esse papel. O encolhimento das importações do produto vindo da Bolívia pelo Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) reduziu drasticamente a entrada do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos cofres públicos, gerando pressão fiscal e obrigando o governo a cortar despesas. A mudança escancara uma situação que deve piorar até 2030.

A consultoria Wood Mackenzie projeta que a Bolívia se tornará importadora líquida de gás até 2030, encerrando gradualmente as exportações para Brasil. A redução das reservas, o esgotamento de campos maduros e a ausência de novas descobertas relevantes fazem com que o cenário não seja apenas conjuntural, mas definitivo. 

A produção boliviana já caiu 17% nos últimos anos, e o país vizinho chegou a discutir a possibilidade de voltar a importar para atender a demanda interna. 

De janeiro a maio, as compras de gás boliviano que entram no Brasil por Corumbá somaram US$ 363 milhões – US$ 163 milhões a menos que em igual período de 2024. Apenas essa queda representou US$ 19 milhões a menos de ICMS (mais de R$ 100 milhões na cotação da época) para Mato Grosso do Sul, como mostrou o Correio do Estado. 

Trata-se de uma perda direta no caixa estadual, antes equilibrado pela arrecadação robusta do gás. O saldo da balança comercial melhorou, mas à custa de uma queda nas importações que secou uma das principais fontes de receita.

Em 2024, o Estado chegou a perder R$ 2 milhões por dia em arrecadação de ICMS em função da queda das importações. No acumulado de apenas seis meses, essa perda superou a marca de R$ 350 milhões, equivalente a quase metade de toda a receita anual da Secretaria de Saúde ou ao orçamento anual de investimentos em infraestrutura. 

Neste ano, a situação levou o governador Eduardo Riedel a anunciar corte de 25% no custeio da máquina pública para compensar a perda de receita. O ICMS proveniente do gás chegava a cifra de bilhões de reais e foi, historicamente, um instrumento para manter a folha de pagamento em dia e financiar investimentos.

Agora, sua redução cria um rombo que pressiona a gestão fiscal e limita a capacidade do Governo de atender novas demandas.

Essa fragilidade já era conhecida. Em 2021, especialistas alertavam que a capacidade de produção da Bolívia havia caído 28% entre 2014 e 2020, com o contrato brasileiro reduzido de 30 milhões de m³ por dia para 20 milhões de m³ por dia. Atualmente o volume diário varia entre 10 milhões de m³ e 12 milhões de m³.

A Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás), empresa estadual responsável pela distribuição, está no centro desse desafio. A companhia precisa manter competitiva a rede de gasodutos consolidada no Estado, mas sem a mesma previsibilidade de suprimento. 

Na semana passada, em entrevista a uma emissora local de televisão, o governador Eduardo Riedel admitiu a gravidade da situação e citou alternativas que estão em discussão. 

 “Preocupa, com certeza. Nós já estamos trabalhando em alternativas, conversando com as empresas, conversando sobre o fluxo de gás invertido se possível for. A MSGás e o secretário Jaime [Verruck] têm buscado discutir com o mercado de gás toda essa situação. E claro, a rede de gás está consolidada na Estado e em ampliação, e essa rede será utilizada”, disse Riedel sobre a perspectiva do fim do fornecimento do gás boliviano até 2030 e completou. 

“A origem e a matéria prima do gás que nós vamos discutir para atender algo que é muito importante, que é uma matriz energética mais competitiva para indústrias e para o cidadão que usa o gás natural em casa”.

A arrecadação com a importação do gás natural já representou receita bilionária para MS

ALTERNATIVAS

O chamado fluxo invertido citado pelo governador – trazer gás de outras origens, como o Gás Natural Liquefeito (GNL) regaseificado do sudeste – é uma possibilidade estudada. Mas a implementação esbarra em limitações de infraestrutura, necessidade de investimentos e negociações regulatórias. Para Mato Grosso do Sul, isso significa custos adicionais que podem se refletir em tarifas mais altas para indústrias e consumidores, corroendo a competitividade do setor produtivo.

A Petrobras e outros agentes têm atuado de forma pontual, ampliando compras da Bolívia quando há sobra de molécula ou ventilando investimentos para garantir o abastecimento. Contudo, nenhuma dessas medidas resolve o vazio estrutural que ameaça as exportações bolivianas. 

Outra alternativa já noticiada pelo Correio do Estado é a construção de um novo gasoduto internacional para trazer o gás da Argentina para o Brasil, via Mato Grosso do Sul. O projeto pode transformar o Estado em um novo ponto de entrada do insumo e impulsionar a sua arrecadação ICMS.

O Paraguai e a Argentina assinaram um memorando de entendimento em julho deste ano e prevê a realização de estudos para transportar o gás da reserva de Vaca Muerta, na Argentina, até o Paraguai. 

Como revelou a reportagem, o plano inclui a possibilidade de que o gasoduto seja estendido até Mato Grosso do Sul, criando uma nova alternativa de suprimento para o mercado energético brasileiro.

A eventual entrada do gás argentino por MS ampliaria significativamente a arrecadação estadual, já que o ICMS incide sobre o ponto de importação do produto. 

Em entrevista ao Correio do Estado, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, explicou que Mato Grosso do Sul e Paraguai firmaram um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de estudos voltados à construção do gasoduto. 

Ele lembra que já existe um gasoduto entre a Bolívia e a Argentina, por onde a Bolívia fornecia cerca de 4 milhões de metros cúbicos por dia. Com a reversão desse fluxo – já efetivada –, a Bolívia deixou de exportar gás à Argentina, abrindo o caminho para que a infraestrutura seja usada no sentido oposto. O trecho revertido pode ser integrado a esse novo projeto.

“Estamos em parceria com o Paraguai para desenvolver esses estudos, com envolvimento do governo Federal e do Ministério de Minas e Energia. É um projeto que passa por Mato Grosso do Sul, e não pelo Rio Grande do Sul que tem outro traçado em discussão”, destacou.

O secretário revelou, ainda, que o Estado já recebe gás natural vindo da Argentina por meio do Gasbol, importado por empresas privadas, o que demonstra a viabilidade dessa alternativa de fornecimento. 

“Hoje, já temos gás argentino entrando no sistema brasileiro, mesmo sem a participação da Petrobras, o que fortalece ainda mais a possibilidade de uma rota pelo Paraguai”, disse.

O modelo em análise prevê um gasoduto com capacidade para 20 milhões de m³ diários, dos quais 10 milhões de m³ diários seriam consumidos pelo Paraguai e os outros 10 milhões de m³ diários seriam destinados ao Brasil, via Mato Grosso do Sul. 

“O Gasbol tem capacidade para 30 milhões de m³ e, hoje, opera com cerca de 10 [milhões de m³] a 12 milhões [de m³]. Ou seja, há espaço para esse volume adicional, sem necessidade de grandes obras complementares no trecho brasileiro”, acrescentou.

