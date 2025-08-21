Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

Loterias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3475, quinta-feira (21/08)

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

Da redação

Da redação

21/08/2025 - 19h19
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3475 da Lotofácil na noite desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Os números da Lotofácil 3475 são:

  • 22 - 01 - 23 - 06 - 05 - 04 - 14 - 18 - 20 - 25 - 21 - 15 - 03 - 24 - 11

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3476

Como a Lotofácil tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 22 de agosto a partir das 20 horas, pelo concurso 3476. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Lotofácil é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 15 dente as 25 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

economia

Dólar fecha em leve alta com exterior na expectativa por discurso de presidente do Fed

Operadores afirmam que o real tenta se acomodar após o tombo recente com o aumento das tensões entre EUA e Brasil, envolvendo sanções norte-americanas ao ministro Alexandre de Moraes

21/08/2025 20h00

Compartilhar

Continue Lendo...

Após trocas de sinal ao longo do pregão, o dólar à vista fechou em ligeira alta nesta quinta-feira, 21, dia marcado por valorização global da moeda americana. Dados de atividade acima do esperado nos Estados Unidos e o tom cauteloso de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) reduziram as chances de corte de juros em setembro.

Investidores aguardam agora o discurso do presidente do Banco Central dos EUA, Jerome Powell, na sexta-feira, 22, no Simpósio de Jackson Hole, para calibrar suas apostas sobre a magnitude do alívio monetário esperado até o fim do ano.

Operadores afirmam que o real tenta se acomodar após o tombo recente com o aumento das tensões entre EUA e Brasil, envolvendo sanções norte-americanas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na terça-feira, 19, a moeda superou R$ 5,50 pela primeira vez desde o início de agosto.

Parte da depreciação do real ao longo desta semana é atribuída também à melhora da avaliação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Pesquisa da Genial/Quaest divulgada nesta quinta mostrou o petista à frente de todos os candidatos da oposição na corrida eleitoral de 2026.

Com mínima de R$ 5,4665 e máxima de R$ 5,4955, ambas pela manhã, o dólar à vista fechou a R$ 5,4791 (+0,11%). Na semana, acumula alta de 1,50%, o que reduz as perdas em agosto, que chegaram a superar 3%, a 2,17%. No ano, a divisa cai 11,34% frente ao real

O clima de cautela dominou os negócios e deprimiu a liquidez, o que deixou a formação da taxa de câmbio mais sujeita a transações pontuais e ajuda a explicar o vaivém da moeda ao longo do dia, observam operadores.

O head de banking da EQI Investimentos, Alexandre Viotto, afirma que parece ter passado o momento de mais estresse provocado pelas tensões EUA-Brasil. O ponto crítico foram as dúvidas sobre a aplicação das sanções dos EUA a Moraes por bancos locais, após o ministro Flávio Dino, do STF, decidir que leis estrangeiras só têm validade em território nacional após homologação da Justiça brasileira.

"Tivemos um momento de pânico no mercado, com queda muito forte das ações de bancos e alta do dólar. Mas parece que já há uma acomodação com declarações de banqueiros e algumas medidas", diz Viotto, em referência à decisão do Banco do Brasil de bloquear cartão de crédito de bandeira americana de Alexandre de Moraes.

Termômetro do comportamento do dólar ante uma cesta de seis divisas fortes, o Dollar Index (DXY) subia cerca de 0,45% no fim da tarde, ao redor de 98,650 pontos, após máxima de 98,684 pontos. O DXY acumula alta de mais de 0,80% na semana e recua cerca de 1,40% no mês.

Pela manhã, o presidente do Fed de Kansas City, Jeff Schmid, disse ser apropriado manter uma política monetária "modestamente restritiva". À tarde, a presidente da distrital de Cleveland, Beth Hammack, afirmou que, com os indicadores já disponíveis, não cortaria os juros no mês que vem.

Ferramenta de monitoramento do CME Group mostrou que as chances de alívio monetário em setembro caíram da faixa de 82% na quarta-feira para pouco mais de 70% nesta quinta. Na semana passada, alcançavam quase 100%.

"Temos alertado clientes faz algum tempo que há pouco espaço para redução dos juros americanos em setembro. As declarações de membros do Fed hoje vão nesse sentido e levaram a esse fortalecimento do dólar no exterior", diz Viotto, da EQI Investimentos.

Loterias

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2284, quinta-feira (21/08)

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 19h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/08/2025 19h15

Compartilhar
Confira o resultado da Timemania

Confira o resultado da Timemania Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2284 da Timemania na noite desta quinta-feira, 21 de agosto de 2025. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 16,8 milhões.

Confira o resultado da Timemania de hoje!

Os números da Timemania 2284 são:

  • 25 - 24 - 22 - 33 - 73 - 07 - 70
  • Time do Coração: 10 - Atlético/MG

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2285

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 23 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2285. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3473, terça-feira (19/08): veja o rateio

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3473, terça-feira (19/08)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio
LOTERIA

/ 12 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3474, quarta-feira (20/08): veja o rateio

4

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS
mudança no tempo

/ 2 dias

Nova frente fria chega e derruba temperaturas no fim de semana em MS

5

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

/ 1 dia

Atendimento para emitir novo RG agora pode ser feito aos sábados

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 3 dias

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Período como MEI conta para a aposentadoria?