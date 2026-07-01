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LOTERIAS

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3723, terça-feira (30/06): veja o rateio

A Lotofácil é uma das loterias mais populares no Brasil, com sorteios realizados seis vezes por semana, de segunda a sábado; veja números sorteados

Da Redação

Da Redação

01/07/2026 - 08h20
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3723 da Lotofácil na noite desta terça-feira, 30 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação

  • 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 1.750.366,50)
  • 14 acertos - 340 apostas ganhadoras, (R$ 2.115,70)
  • 13 acertos - 12556 apostas ganhadoras, (R$ 35,00)
  • 12 acertos - 148366 apostas ganhadoras, (R$ 14,00)
  • 11 acertos - 766659 apostas ganhadoras, (R$ 7,00)

Confira o resultado da Lotofácil de ontem!

Os números da Lotofácil 3723 são:

  • 02 - 18 - 10 - 17 - 22 - 05 - 12 - 20 - 06 - 25 - 07 - 15 - 23 - 04 - 19 

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 3730

O próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 1 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 3730. O valor da premiação está estimado em R$ 2 milhões.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3025, terça-feira (30/06): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

01/07/2026 08h19

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Confira o rateio da Mega-Sena

Confira o rateio da Mega-Sena Foto: Agência Brasil

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3025 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 30 de junho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 21 milhões.

Premiação

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 95 apostas ganhadoras, (R$ 13.278,38)
  • 4 acertos - 3.679 apostas ganhadoras, (R$ 565,18)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 3025 são:

  •  21 - 58 - 07 - 14 - 16 - 33

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 3030

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no quinta-feira, 2 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 3030. O valor da premiação está estimado em R$ 27 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

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Agro

Plano Safra reduz juros, mas corta recursos para custeio

Pacote prevê R$ 525,1 bilhões para médios e grandes produtores no ciclo 2026/2027, com juros menores e incentivo a práticas sustentáveis, mas enfrenta críticas pela redução dos recursos para custeio

01/07/2026 08h00

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Colheita de soja nos arredores de Campo Grande em março deste ano; plano safra subsidia plantios

Colheita de soja nos arredores de Campo Grande em março deste ano; plano safra subsidia plantios Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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O crédito disponível para o Plano Safra 2026/2027, ciclo deste ano, será de R$ 525,1 bilhões em financiamentos para os médios e grandes produtores.

O aumento é de 1,7% em relação ao ciclo anterior, quando o crédito disponibilizado aos produtores foi de
R$ 516,2 bilhões. 

A cifra inclui R$ 194 bilhões em recursos de Cédulas de Produto Rural (CPRs) originadas de Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e da aplicação da poupança rural com direcionamento obrigatório.

O governo considera os recursos de CPRs no cálculo final em virtude da isenção fiscal das LCAs direcionadas para o crédito rural, portanto, têm renúncia fiscal e subvenção do Executivo.

O Plano Safra 2026/2027 foi lançado em Brasília (DF), pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Agricultura e Pecuária. “O Plano Safra 2026/2027 reafirma o papel do crédito rural como instrumento estratégico para ampliar a produção agropecuária, fortalecer a renda no campo, garantir o abastecimento e a segurança alimentar, impulsionar as exportações e elevar a competitividade do agronegócio brasileiro”, afirmou o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em nota.

Colheita de soja nos arredores de Campo Grande em março deste ano; plano safra subsidia plantios

Custeio menor

Do montante total, serão disponibilizados R$ 384,9 bilhões para custeio e comercialização no Plano Safra 2026/2027, 7,2% menos que na temporada passada (R$ 414,7 bilhões). 

Para as linhas de investimento serão destinados R$ 140,2 bilhões, 38% mais que os R$ 101,5 bilhões da temporada passada.

Juros menores

O governo cortou as taxas de juros do Plano Safra 2026/2027 em quase todas as linhas de crédito da agricultura empresarial entre 0,5 ponto porcentual e 1,5 ponto porcentual, para 8% ao ano a 12,5% ao ano, entre as linhas de custeio e investimento. No Plano Safra anterior, os juros oscilavam de 8,5% a 14%.

A redução de juros era o principal pleito do setor produtivo para o Plano Safra. A diminuição superou a queda da Selic acumulada no período, que saiu de 15% ao ano para 14,25% ao ano em um ano. Uma das principais alterações foi feita no custeio empresarial, cujos juros saíram de 14% ao ano para 12,5% ao ano. 

“Um dos principais avanços do Plano Safra 2026/2027 é a redução das taxas máximas de juros em linhas estratégicas da agricultura empresarial. A queda da taxa Selic abre uma importante janela para a redução do custo financeiro do produtor e para a ampliação da capacidade de contratação do crédito rural. Com juros menores, o produtor ganha mais previsibilidade para planejar a safra, realizar investimentos na propriedade e organizar sua atividade produtiva”, acrescentou o Mapa.

O Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) terá R$ 72,6 bilhões em recursos com taxas controladas, 5% mais que os R$ 69,1 bilhões da safra anterior.

Os juros dos financiamentos do Pronamp serão de 9% ao ano, um ponto porcentual abaixo dos 10% ao ano do ciclo 2025/2026.

A ampliação de recursos para financiar médios produtores foi uma das prioridades do Mapa no Plano Safra atual.

Entre as novidades do Plano Safra 2026/2027 está a ampliação dos incentivos para produtores que adotam práticas sustentáveis e mantêm a regularização ambiental das propriedades.

O programa prevê redução de até 1 ponto porcentual nas taxas de juros das operações de custeio. O desconto será dividido em duas etapas: em até 0,5 ponto porcentual para produtores com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) regular; e mais 0,5 ponto porcentual para aqueles que adotarem práticas agropecuárias sustentáveis ou certificações reconhecidas.

Críticas

A cerimônia de anúncio do Plano Safra não contou com a presença da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), bancada ruralista que, neste período eleitoral, está alinhada com a oposição e a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL). 

A senadora Tereza Cristina (PP), que foi ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro (PL), criticou os números. 

“Não tem recorde algum, só na propaganda oficial”, informou Tereza Cristina

A crítica da FPA é basicamente que o Plano Safra empresarial, neste ciclo, tem volumes menores em áreas essenciais para o produtor rural, como custeio e comercialização, com redução de 14,7% no volume de crédito com juros subsidiados. 

“Houve, na verdade, redução de 30% nos valores para custeio”, disse. “Os juros caíram um pouquinho, mas continuam altíssimos para o bolso dos agricultores, o que dificulta a tomada do crédito nos bancos”, acrescentou a senadora.

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