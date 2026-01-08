Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

LOTERIAS

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2872, quarta-feira (07/01): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

Da Redação

Da Redação

08/01/2026 - 08h32
Continue lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2872 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 12,5 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 12.645.357,89)
  • 19 acertos - 10 apostas ganhadoras, (R$ 45.396,67)
  • 18 acertos - 109 apostas ganhadoras, (R$ 2.603,02)
  • 17 acertos - 1146 apostas ganhadoras, (R$ 247,58)
  • 16 acertos - 6307 apostas ganhadoras, (R$ 44,98)
  • 15 acertos - 28910 apostas ganhadoras, (R$ 9,81)
  • 0 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 226.983,38)

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2872 são:

  • 89 - 53 - 76 - 14 - 57 - 61 - 10 - 90 - 12 - 18 - 80 - 27 - 16 - 70 - 01 - 47 - 21 - 58 - 81 - 69

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2873

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2873. O valor da premiação está estimado em R$ 400 mil.

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples. 

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 318, quarta-feira (07/01): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/01/2026 08h28

Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 318 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 16 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora, (R$ 117.683,23)
  • 5 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 15 apostas ganhadoras, (R$ 12.552,88)
  • 4 acertos + 2 trevos - 54 apostas ganhadoras, (R$ 1.867,98)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 890 apostas ganhadoras, (R$ 113,33)
  • 3 acertos + 2 trevos - 992 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 9253 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 7181 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 71759 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 318 são:

  • 03 - 23 - 49 - 22 - 38 - 06
  • Trevos sorteados: 4 e 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 319

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 10 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 319. O valor da premiação está estimado em R$ 16,5 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIAS

Resultado da Quina de ontem, concurso 6921, quarta-feira (07/01): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

08/01/2026 08h26

Compartilhar
Confira o rateio da Quina

Confira o rateio da Quina Foto: Arquivo

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6921 da Quina na noite desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2025, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 600 mil.

Premiação

  • 5 acertos - Não houve ganhadores
  • 4 acertos - 20 apostas ganhadoras, (R$ 14.360,34)
  • 3 acertos - 1.639 apostas ganhadoras, (R$ 166,88)
  • 2 acertos - 43.791 apostas ganhadoras, (R$ 6,24)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6921 são:

  • 50 - 77 - 26 - 69 - 74

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6925

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 9 de janeiro, a partir das 20 horas, pelo concurso 6925. O valor da premiação está estimado em R$ 1,5 milhão.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

