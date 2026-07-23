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Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2953, quarta-feira (22/07): veja o rateio

A Lotomania tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

Da Redação

Da Redação

23/07/2026 - 08h05
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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2953 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 22 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

  • 20 acertos - Não houve acertador
  • 19 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 62.846,99)
  • 18 acertos - 31 apostas ganhadoras (R$ 3.801,23)
  • 17 acertos - 394 apostas ganhadoras (R$ 299,08)
  • 16 acertos - 2283 apostas ganhadoras (R$ 51,61)
  • 15 acertos - 10301 apostas ganhadoras (R$ 11,43)
  • 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2953 são:

  •   17 - 65 - 38 - 90 - 30 - 89 - 10 - 29 - 75 - 16 - 00 - 96 - 95 - 57 - 56 - 01 - 31 - 11 - 88 - 98

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2954

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 24 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2954. O valor da premiação está estimado em R$ 2,9 milhões

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador  marca entre 50  números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa  R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1252, quarta-feira (22/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso.

23/07/2026 08h07

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1252 da Dia de Sorte na noite desta quarta-feira, 22 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 100 mil.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 20 apostas ganhadoras (R$ 2.435,07)
  • 5 acertos - 787 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 8.878 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Junho - 21.146 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1252 são:

  •  03 - 20 - 04 - 28 - 22 - 07 - 14 
  • Mês da sorte: 06 - Junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1253

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 23 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1253. O valor da premiaçãoestá estimado em R$ 250 mil.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 374, quarta-feira (22/07): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso.

23/07/2026 08h06

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Confira o rateio da +Milionária

Confira o rateio da +Milionária Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 374 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 22 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 75 milhões.

Premiação

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora (R$ 325.383,29)
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 28 apostas ganhadoras (R$ 5.164,81)
  • 4 acertos + 2 trevos - 106 apostas ganhadoras (R$ 1.461,73)
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1441 apostas ganhadoras (R$ 107,52)
  • 3 acertos + 2 trevos - 1422 apostas ganhadoras (R$ 50,00)
  • 3 acertos + 1 trevo - 12953 apostas ganhadoras (R$ 24,00)
  • 2 acertos + 2 trevos - 11217 apostas ganhadoras (R$ 12,00)
  • 2 acertos + 1 trevo - 95722 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 374 são:

  • 08 - 37 - 28 - 02 - 30 - 04 
  • Trevos sorteados: 1 - 4

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 375

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 26 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 375. O valor da premiação está estimado em R$ 76 milhões.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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