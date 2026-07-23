Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2953, quarta-feira (22/07): veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2953 da Lotomania na noite desta quarta-feira, 22 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

Não houve acertador 19 acertos - 3 apostas ganhadoras (R$ 62.846,99)

3 apostas ganhadoras (R$ 62.846,99) 18 acertos - 31 apostas ganhadoras (R$ 3.801,23)

31 apostas ganhadoras (R$ 3.801,23) 17 acertos - 394 apostas ganhadoras (R$ 299,08)

394 apostas ganhadoras (R$ 299,08) 16 acertos - 2283 apostas ganhadoras (R$ 51,61)

2283 apostas ganhadoras (R$ 51,61) 15 acertos - 10301 apostas ganhadoras (R$ 11,43)

10301 apostas ganhadoras (R$ 11,43) 0 acertos - Não houve acertador

Confira o resultado da Lotomania de ontem!

Os números da Lotomania 2953 são:

17 - 65 - 38 - 90 - 30 - 89 - 10 - 29 - 75 - 16 - 00 - 96 - 95 - 57 - 56 - 01 - 31 - 11 - 88 - 98

O sorteio da Lotomania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Lotomania 2954

Como a Lotomania três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 24 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2954. O valor da premiação está estimado em R$ 2,9 milhões

Para participar dos sorteios da Lotomania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Lotomania

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 50 números, dentre os 100 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Outra opção é efetuar uma nova aposta com o sistema selecionando os outros 50 números não registrados no jogo original, através da Aposta-Espelho.

O preço da aposta é único e custa R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta é única, com 50 dezenas, e a probabilidade de acertar 20 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 11.372.635 segundo a Caixa.

Para 0 números, que a Lotomania também premia, a probabilidade é a mesma, de 1 em 11.372.635.

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