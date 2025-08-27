Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

LOTERIA

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2906, terça-feira (26/08): veja o rateio

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais, terça, quinta e sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

27/08/2025 - 08h05
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2906 da Mega-Sena na noite desta terça-feira, 26 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 33,7 milhões.

  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 33.707.841,37)
  • 5 acertos - 43 apostas ganhadoras, (R$ 42.601,48)
  • 4 acertos - 3.250 apostas ganhadoras, (R$ 929,09)

Confira o resultado da Mega-Sena de ontem!

Os números da Mega-Sena 2906 são:

  • 46 - 41 - 49 - 33 - 37 - 17

O sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pôde ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2910

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 28 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2910. O valor da premiação está estimado em R$3,5 milhões.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

LOTERIA

Resultado da Quina de ontem, concurso 6810, terça-feira (26/08): veja o rateio

A Quina realiza seis sorteios semanais, de segunda-feira a sábado, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

27/08/2025 08h07

Confira o sorteio da quina

Confira o sorteio da quina Foto: Arquivo

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 6810 da Quina na noite desta terça-feira, 26 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 13,7 milhões.

  • 5 acertos - 1 aposta ganhadora, (R$ 13.760.007,63)
  • 4 acertos - 50 apostas ganhadoras, (R$ 11.130,04)
  • 3 acertos - 3.722 apostas ganhadoras, (R$ 142,39)
  • 2 acertos - 110.137 apostas ganhadoras, (R$ 4,81)

Confira o resultado da Quina de ontem!

Os números da Quina 6810 são:

  • 34 - 07 - 75 - 61 - 08

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Quina 6815

Como a Quina seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 27 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 6815. O valor da premiação está estimado em R$ 600 mil.

Para participar dos sorteios da Quina é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 2,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 5 dentre as 80 dezenas disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Como apostar na Quina

A Quina tem seis sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Ganham prêmios os acertadores de 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas cinco dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 7.507,50 a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 8.005, ainda segundo a Caixa.

Com destaque em capital humano, MS se mantém no Top 10 do ranking de competitividade dos Estados

Dentre os municípios do Estado com mais de 80 mil habitantes, apenas um ocupa o top 100 entre as cidades mais competitivas

27/08/2025 07h00

Campo Grande é a cidade mais competividade do Estado

Campo Grande é a cidade mais competividade do Estado Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul ficou em 9º lugar no Ranking de Competitividade dos Estados em 2025, posição que ocupa desde 2023. O ranking é elaborado desde 2011 pela organização suprapartidária Centro de Liderança Pública (CLP) e a edição deste ano foi divulgada nesta quarta-feira (27).

O ranking está em sua sexta edição e, em todas elas, o desempenho sul-mato-grossense tem figurado na lista dos 10 primeiros colocados

A classificação no ranking leva em conta pontos distribuídos entre 99 indicadores relacionados a 10 pilares: infraestrutura, sustentabilidade social e ambiental, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, potencial de mercado e inovação.

Neste ano, o destaque de Mato Grosso do Sul é no capital humano, onde é o segundo melhor colocado no País. No ano passado, MS ocupava o 3º lugar neste quesito.

O pilar de Capital Humano avalia o nível educacional da mão de obra, aspectos ligados à inserção no mercado de trabalho e os impactos sobre a produtividade da economia. Ele considera o número de matrículas nos ensinos técnico, profissionalizante e superior e a qualificação dos trabalhadores em emprego formal.

Além do capital humano, MS subiu nos pilares de Inovação (+8, na 9ª colocação), Sustentabilidade Ambiental (+5, na 9ª colocação), Eficiência da Máquina Pública (+3, na 9ª posição) e Capital Humano (+1, na 2ª colocação).

As maiores quedas foram registradas nos pilares de Solidez Fiscal (-11, na 16ª posição) e Potencial de Mercado (-10, na 23ª colocação).

Municípios

Com relação aos municípios, apenas Campo Grande figura entre as 100 mais competitivas no Brasil, ocupando a 71ª posição.

Isto representa um avanço de 15 posições em relação ao ano passado, quando a Capital ocupava o 86º lugar.

Campo Grande avançou em seis dos 13 pilares, com destaque para inovação e dinamismo econômico (+45, na 33ª), qualidade da saúde (+43, na 122ª) e inserção econômica (+41, na 184ª).

A melhor performance da cidade foi nos pilares de funcionamento da máquina pública (-11, na 13ª) e Capital humano (+10, na 45ª).

Com relação ao funcionamento da máquina pública, o resultado foi impulsionado pelos indicadores de desempenho em custo da função administrativa e tempo para abertura de empresas.

O levantamento apresenta os resultados detalhados dos 404 municípios do País com mais de 80 mil habitantes.

As demais cidades do Mato Grosso do Sul avaliadas foram Três Lagoas (210ª), Dourados (217ª), Corumbá (345ª) e Ponta Porã (369ª).

Ranking

O ranking anual é feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria e a startup Seall.

O Ranking de Competitividade dos Estados foi criado em 2011mcom o intuito de gerar diagnósticos e direcionamentos para a atuação dos líderes públicos estaduais e é uma ferramenta para balizar as ações dos governos estaduais e apoiar a elaboração de políticas baseadas em evidências.

Conforme destacado na própria pesquisa, o ranking promove a competição saudável e faz com que Estados e Municípios busquem melhorar seus serviços públicos, atraindo empresas, trabalhadores e estudantes para ali viverem e se desenvolverem social e economicamente.

Tadeu Barros, diretor-presidente do CLP, afirma que tomar decisões com base em dados e evidências é essencial para tornar o setor público mais eficiente.

"O Ranking é uma ferramenta estratégica nesse processo, pois orienta a formulação de políticas públicas a partir de diagnósticos precisos, indicadores consolidados e análise de desempenho. Com ele, o poder público avança para decisões cada vez mais embasadas em informações concretas e menos em opiniões”, avalia.

