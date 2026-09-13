Resultado da + Milionária de hoje, concurso 389, domingo (13/09)

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 389 da + Milionária na manhã deste domingo, 13 de setembro de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$93 milhões.
Confira o resultado da + Milionária de hoje!
Os números da + Milionária 389 são:
- 17 - 14 - 42 - 46 - 02 - 21
- Trevos sorteados: 6 - 4
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 390
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 16 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 390. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.