Resultado da + Milionária de hoje, concurso 389, domingo (13/09): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 389 da + Milionária na manhã deste domingo, 13 de agosto de 2026, a partir das 11h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$93 milhões.
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
- 5 acertos + 2 trevos - 1 aposta ganhadora, (R$ 354.262,49);
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 18 apostas ganhadoras, (R$ 8.747,23 cada);
- 4 acertos + 2 trevos - 107 apostas ganhadoras, (R$ 1.576,60 cada);
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1162 apostas ganhadoras, (R$ 145,17 cada);
- 3 acertos + 2 trevos - 1606 apostas ganhadoras, (R$ 50,00 cada);
- 3 acertos + 1 trevo - 13957 apostas ganhadoras, (R$ 24,00 cada);
- 2 acertos + 2 trevos - 11817 apostas ganhadoras, (R$ 12,00 cada);
- 2 acertos + 1 trevo - 106036 apostas ganhadoras, (R$ 6,00 cada).
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Os números da + Milionária 389 são:
- 17 - 14 - 42 - 46 - 02 - 21
Trevos sorteados: 6 - 4
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 390
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no domingo, 13 de setembro, a partir das 10 horas, pelo concurso 390. O valor da premiação está estimado em R$95 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.