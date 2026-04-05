Resultado da + Milionária de ontem, concurso 343, sábado (04/04); veja o rateio

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 343 da + Milionária na noite deste sábado, 04 de abril de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 33 milhões.

Premiação

6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador

Não houve acertador 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1 aposta ganhadora, (R$ 117.623,93)

1 aposta ganhadora, (R$ 117.623,93) 5 acertos + 2 trevos - 3 apostas ganhadoras, (R$ 31.366,38)

3 apostas ganhadoras, (R$ 31.366,38) 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 8 apostas ganhadoras, (R$ 11.762,39)

8 apostas ganhadoras, (R$ 11.762,39) 4 acertos + 2 trevos - 58 apostas ganhadoras, (R$ 1.738,28)

58 apostas ganhadoras, (R$ 1.738,28) 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 629 apostas ganhadoras, (R$ 160,28)

629 apostas ganhadoras, (R$ 160,28) 3 acertos + 2 trevos - 966 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)

966 apostas ganhadoras, (R$ 50,00) 3 acertos + 1 trevo - 7868 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)

7868 apostas ganhadoras, (R$ 24,00) 2 acertos + 2 trevos - 7281 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)

7281 apostas ganhadoras, (R$ 12,00) 2 acertos + 1 trevo - 60867 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)

Confira o resultado da + Milionária de ontem!

Os números da + Milionária 343 são:

50 - 34 - 17 - 16 - 26 - 01

Trevos sorteado 01 - 04

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 344

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 8 de abril, a partir das 20 horas, pelo concurso 344. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

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