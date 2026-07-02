Resultado da + Milionária de ontem, concurso 368, quarta-feira (01/07): veja o rateio

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 368 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 1 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 68 milhões.
Confira o resultado da + Milionária de ontem!
Premiação
- 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, (R$ 165.711,71)
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 19 apostas ganhadoras, (R$ 7.752,60)
- 4 acertos + 2 trevos - 48 apostas ganhadoras, (R$ 2.301,56)
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1047 apostas ganhadoras, (R$ 150,73)
- 3 acertos + 2 trevos - 1087 apostas ganhadoras, (R$ 50,00)
- 3 acertos + 1 trevo - 10926 apostas ganhadoras, (R$ 24,00)
- 2 acertos + 2 trevos - 9221 apostas ganhadoras, (R$ 12,00)
- 2 acertos + 1 trevo - 90817 apostas ganhadoras, (R$ 6,00)
Os números da + Milionária 368 são:
- 02 - 28 - 20 - 48 - 42 - 01
- Trevos sorteados: 4 - 6
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 369
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 4 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 369. O valor da premiação está estimado em R$ 69 milhões.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.