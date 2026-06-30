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Governo de MS anuncia novo curso de formação para Polícia Militar em 2027

Quantidade de vagas não foi divulgada

Naiara Camargo

Naiara Camargo

30/06/2026 - 17h10
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Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), anunciou um novo curso de formação para soldado da Polícia Militar (PMMS) no ano que vem.

A quantidade de vagas e requisitos do curso de formação não foram divulgados. De acordo com Riedel, o CFSD está previsto para começar 2027.

"É o nosso planejamento. tem que abrir o curso de formação de soldado para 2027 e estamos trabalhando nesse planejamento até por conta da necessidade que a gente tem a frente no Estado. Tem uma questão da legislação eleitoral que a gente tem que entender essas datas. Mas a gente tem no planejamento abrir ainda esse ano para que a gente possa em 2027 ter esse curso ainda realizado", detalhou Riedel, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30).

O último concurso ocorreu em 2022, com duas turmas de Curso de Formação: a primeira em 2024 e a segunda em 2025, totalizando 914 novos policiais militares.

CONCURSO PMMS - 2022

Último concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ocorreu em 2022.

Ao todo, eram 20 vagas para oficial e 500 para soldado. 10.320 candidatos se inscreveram, sendo 1.635 para o cargo de oficial e 8.685 para soldado.

Na época, o salário de aluno soldado (AL SD PM) é de R$ 2.453,00. Já o salário inicial para praça da Polícia Militar é de R$ 5.500,00.

Vale ressaltar que, em 2025, o Governo de MS chamou mais 500 soldados aprovados para a segunda turma.

O certame teve cinco fases:

  • Prova escrita objetiva – 4 de dezembro de 2022
  • Exame psicológico – 11 a 12 de fevereiro de 2023
  • Exame de saúde - 15 a 18 de abril de 2023
  • Teste físico – 1, 2, 3, 4 e 5 de agosto de 2023
  • Investigação social - 14 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2023
  • Resultado final – 9 de novembro de 2023

O Curso de Formação teve duas turmas, sendo a primeira se formou em setembro de 2024 e a segunda se formou em agosto de 2025.

Promotor de justiça

Concurso do MPMS ocorre neste domingo com mil inscritos

Prova é aplicada exclusivamente na UCDB, em Campo Grande (MS)

17/05/2026 09h45

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Fachada do MPMS, em Campo Grande

Fachada do MPMS, em Campo Grande DIVULGAÇÃO

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Concurso Público, para o cargo de Promotor de Justiça substituto do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), ocorre na manhã deste domingo (17), em Campo Grande.

A prova é aplicada exclusivamente na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na avenida Tamandaré, na Capital. Ao todo, 1.364 candidatos fazem a prova preambular hoje (17), primeira fase do concurso.

O exame tem duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O portão foi aberto às 7h e fechado às 8h (horário de Mato Grosso do Sul). Não haverá segunda chamada da prova preambular.

O candidato pode entregar seu cartão-resposta e deixar definitivamente o local somente após decorridas duas horas de prova. Esta fase é de caráter eliminatório.

O salário é de R$ 33.988,99. São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

As fases do concurso são:

  • prova preambular
  • provas escritas
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • provas orais
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

  • ser brasileiro
  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito
  • estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
  • estar em gozo dos direitos políticos
  • ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
  • não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
  • contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
  • gozar de boa saúde, física e mental
  • entre outros

O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59. 

CONCURSO PÚBLICO - MPMS

Com salário de R$ 33 mil, inscrição de concurso para promotor encerra no domingo (3)

Valor da taxa é de R$ 320,00 e pagamento deve ser feito até segunda-feira (4)

01/05/2026 16h00

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Fachada do Ministério Público

Fachada do Ministério Público DIVULGAÇÃO MPMS

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Inscrições de Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça substituto, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), encerram neste domingo (3).

O prazo começou em 1° de abril. As inscrições devem ser feitas exclusivamente neste site. O valor da taxa é de R$ 320,00. O pagamento deve ser feito até 4 de maio.

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. O gabarito preliminar será divulgado em 19 de maio. As datas das demais provas/atividades serão divulgadas posteriormente.

São 5 vagas para ampla concorrência, 1 vaga para PcD e 2 vagas para negros. A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do MPMS, dentro do prazo de validade do concurso, que é de dois anos.

O salário é de R$ 33.988,99. As fases do concurso são:

  • prova preambular
  • provas escritas
  • avaliação psicotécnica
  • investigação social sigilosa
  • provas orais
  • prova de títulos
  • exame de sanidade física e mental

Fachada do Ministério Público

O certame será aplicado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

PROVA PREAMBULAR

A prova preambular será aplicada em 17 de maio em Campo Grande. Os locais e horários de prova serão divulgados, neste site, em 11 de maio.

A prova é de caráter eliminatório, terá duração de cinco horas e contém 100 questões objetivas de múltipla escolha.

O candidato deve chegar com 30 minutos de antecedência ao local de provas portando caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.

REQUISITOS

De acordo com o edital, os requisitos para participar do concurso são:

  • ser brasileiro
  • ter concluído o curso de bacharelado em Direito
  • estar quite com o serviço militar e com as obrigações eleitorais
  • estar em gozo dos direitos políticos
  • ter idoneidade moral atestada por 2 membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso
  • não registrar antecedentes criminais e cíveis incompatíveis com o exercício da função
  • contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica
  • gozar de boa saúde, física e mental
  • entre outros

O edital completo pode ser conferido neste site, entre as páginas 29 e 59. O conteúdo das provas pode ser acessado neste site, entre as páginas 51 e 59.

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