Governo de MS anuncia novo curso de formação para Polícia Militar em 2027

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), anunciou um novo curso de formação para soldado da Polícia Militar (PMMS) no ano que vem.
A quantidade de vagas e requisitos do curso de formação não foram divulgados. De acordo com Riedel, o CFSD está previsto para começar 2027.
"É o nosso planejamento. tem que abrir o curso de formação de soldado para 2027 e estamos trabalhando nesse planejamento até por conta da necessidade que a gente tem a frente no Estado. Tem uma questão da legislação eleitoral que a gente tem que entender essas datas. Mas a gente tem no planejamento abrir ainda esse ano para que a gente possa em 2027 ter esse curso ainda realizado", detalhou Riedel, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30).
O último concurso ocorreu em 2022, com duas turmas de Curso de Formação: a primeira em 2024 e a segunda em 2025, totalizando 914 novos policiais militares.
CONCURSO PMMS - 2022
Último concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ocorreu em 2022.
Ao todo, eram 20 vagas para oficial e 500 para soldado. 10.320 candidatos se inscreveram, sendo 1.635 para o cargo de oficial e 8.685 para soldado.
Na época, o salário de aluno soldado (AL SD PM) é de R$ 2.453,00. Já o salário inicial para praça da Polícia Militar é de R$ 5.500,00.
Vale ressaltar que, em 2025, o Governo de MS chamou mais 500 soldados aprovados para a segunda turma.
O certame teve cinco fases:
- Prova escrita objetiva – 4 de dezembro de 2022
- Exame psicológico – 11 a 12 de fevereiro de 2023
- Exame de saúde - 15 a 18 de abril de 2023
- Teste físico – 1, 2, 3, 4 e 5 de agosto de 2023
- Investigação social - 14 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2023
- Resultado final – 9 de novembro de 2023
O Curso de Formação teve duas turmas, sendo a primeira se formou em setembro de 2024 e a segunda se formou em agosto de 2025.