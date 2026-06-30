Governo de MS anuncia novo curso de formação para Polícia Militar em 2027

Riedel, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30), no Comando Geral da PMMS - GERSON OLIVEIRA

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Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), anunciou um novo curso de formação para soldado da Polícia Militar (PMMS) no ano que vem.

A quantidade de vagas e requisitos do curso de formação não foram divulgados. De acordo com Riedel, o CFSD está previsto para começar 2027.

"É o nosso planejamento. tem que abrir o curso de formação de soldado para 2027 e estamos trabalhando nesse planejamento até por conta da necessidade que a gente tem a frente no Estado. Tem uma questão da legislação eleitoral que a gente tem que entender essas datas. Mas a gente tem no planejamento abrir ainda esse ano para que a gente possa em 2027 ter esse curso ainda realizado", detalhou Riedel, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (30).

O último concurso ocorreu em 2022, com duas turmas de Curso de Formação: a primeira em 2024 e a segunda em 2025, totalizando 914 novos policiais militares .

CONCURSO PMMS - 2022

Último concurso público da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ocorreu em 2022.

Ao todo, eram 20 vagas para oficial e 500 para soldado. 10.320 candidatos se inscreveram, sendo 1.635 para o cargo de oficial e 8.685 para soldado.

Na época, o salário de aluno soldado (AL SD PM) é de R$ 2.453,00. Já o salário inicial para praça da Polícia Militar é de R$ 5.500,00.

Vale ressaltar que, em 2025, o Governo de MS chamou mais 500 soldados aprovados para a segunda turma .

O certame teve cinco fases:

Prova escrita objetiva – 4 de dezembro de 2022

Exame psicológico – 11 a 12 de fevereiro de 2023

Exame de saúde - 15 a 18 de abril de 2023

Teste físico – 1, 2, 3, 4 e 5 de agosto de 2023

Investigação social - 14 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2023

Resultado final – 9 de novembro de 2023