Resultado da Quina 6476 de hoje, terça-feira (09/07); veja os números

Em maio, Mato Grosso do Sul registrou consumo de 592 MW, enquanto de energia foi de 753 MW

Mato Grosso do Sul fica em 1° lugar com maior consumo de energia no mês de maio Divulgação

Em pesquisa realizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, Mato Grosso do Sul aparece como o estado que registrou o maior aumento no consumo de energia elétrica no mês de maio.

Devido às fortes ondas de calor e escassez de chuva, todos os estados apresentaram um aumento significativo no consumo de eletricidade em maio.

No ranking nacional, MS apareceu em 1° com 13,3% de aumento no consumo, logo em seguida está o estado do Paraná (10,7%), São Paulo (10,3%) e Amazonas (8,9%). Rondônia e Rio Grande do Sul tiveram queda no consumo em -2,6%.

A situação no estado gaúcho é resultado das enchentes e da crise climática no começo de maio.

Obs: Não há a porcentagem de alguns estados no mapa oficial.

Geração de Energia

Em âmbito nacional, as hidrelétricas forneceram quase 50 mil megawatts médios para o Sistema Interligado Nacional (SIN), um aumento de 2,2% em relação ao ano anterior, reforçando a liderança do Brasil na produção de energia renovável.

Os parques eólicos, como segunda maior fonte do país, geraram 12,8 mil MW médios, um aumento de 26% comparado ao mesmo período do ano passado. As usinas solares também apresentaram bom desempenho, contribuindo com mais de 3,11 mil MW médios, um crescimento de 50%.

Já em Mato Grosso do Sul, o consumo foi de 592 mw, enquanto a geração registrou 753 mw.

Atividade Econômica

Para obter os resultados, foram 15 ramos de atividade monitorados. As maiores altas de maio, na comparação com o mesmo período do ano passado, foram nos ramos de Madeira, Papel e Celulose (7,4%), Saneamento (6,5%) e Bebidas (6%). Entre os que registraram maior declínio estão a indústria têxtil (-6,5%), químicos (-4,5%) e veículos (-2,1%)