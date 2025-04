Resultado da Quina de hoje, concurso 6709, quinta-feira (17/04)

Comércio

Lojas estão lotadas nesta quinta-feira que antecede a Sexta-Feira Santa, a Páscoa e o feriado de Tiradentes.

Movimento intenso no Mercadão Municipal Gerson Oliveira/Correio do Estado

O movimento para a Páscoa está intenso na Capital. Às vésperas da Sexta-Feira Santa, mercados, lojas de chocolate e, principalmente, peixarias, estão lotados por quem deixou para garantir a ceia de última hora.

Na loja de chocolate Cacau Show no centro de Campo Grande, o movimento durante a semana foi grande, mas hoje (17), superou todos os dias. Para a vendedora Flávia, cerca de 2 mil pessoas já passaram pela loja nessa véspera de feriado.

“É normal deixar para última hora, mas a gente percebeu que o movimento aumentou bastante. Provavelmente, porque aqui na loja compensa comprar, já que o preço no mercado subiu e nossa qualidade é excelente, então compensa comprar aqui”, relata.

O Rubens foi com a filha e a esposa comprar ovos de Páscoa. Para eles, não dá para deixar passar em branco. A sorte é que tem mais gente que dá ovo de chocolate para a filha Lavínia, o que dá um alívio para o bolso, já que a garota afirma querer ganhar dez ovos de chocolate, em risos. Mesmo com a família em menor número, o preço ainda é alto para presentear até os mais próximos.

“Ela recebe ovo de páscoa dos avós, tios, recebe bastante. Mas mesmo assim, eu já gastei por volta de R$200 aqui. O consumo diminuiu na quantidade por causa do número de pessoas à nossa volta, mas com certeza pelos valores também”.

Na família do Ulisses Veras, além dos ovos de chocolate, a ceia de Páscoa é tradição e sempre tem. Mesmo sendo colaborativa, onde cada um leva um prato de comida, o valor ainda pesa no bolso.

“Eu gasto uma média de 300 a 400 reais só com chocolate para a minha mãe, filhos, amigos, e ainda tem a ceia. Cada um leva um pouco, mas ainda tem um gasto de aproximadamente 200 reais”, afirma.

E, falando em ceia, o movimento na peixaria do Mercadão Municipal de Campo Grande também está intenso. Entre tantas opções e para finalizar a Quaresma, a média de gasto entre os consumidores varia de R$150 a R$400.

“A gente consome peixe o ano inteiro, porque somos corumbaenses e amamos peixe, então a gente sente um aumento do valor antes e agora, principalmente nessa época de Páscoa”, comenta Auxiliadora, que foi acompanhar a filha Cristié nas compras para a ceia. Ela conta que, ao longo do mês, elas gastaram aproximadamente R$400 reais em peixe, já que celebram a Quaresma rigorosamente.

Para outra consumidora que não revelou o nome, um jeito de economizar seria comprar com antecedência. Ela relata que foi em dois lugares antes de ir para o Mercadão e os preços ainda estão altos.

“Eu não pretendia gastar tanto, mas o preço não está colaborando. Tinha uma média de R$100 a R$200, mas vai ter que ser mais, a família é grande e todo mundo precisa se alimentar bem”, conta.

Quando questionada sobre o aumento dos preços, ela diz que “de antes pra agora, subiu quase 70% ou mais, o que antes a gente pagava R$45 o quilo, agora está R$70. Se compensa ou não, depende de cada pessoa, do custo benefício e do que pesa menos no seu bolso, porque vai pesar”.

Uma pesquisa levantada pelo Fecomércio e pelo Sebrae no mês de março, o feriado de Páscoa deve movimentar R$396 milhões neste ano, um aumento de 7% com relação ao ano passado.

O gasto médio estimado em presentes, segundo o levantamento, seria de R$188,89 e o das comemorações, como a ceia, R$214,37.

Segundo apurado nas ruas pelo Correio do Estado, o preço médio entre o consumo das pessoas para os presentes de páscoa gira em torno de R$250 e, com as comemorações, falando sobre o peixe, em torno de R$240, mais do que o estimado no mês passado pela Federação de Comércio.