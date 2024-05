Senado aprova reajustes salariais e reestruturação de servidores

MATO GROSSO DO SUL

Diante da queda de 11,5%, Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil mostra que MS caiu três posições no consumo de materiais de construção conforme balanço fechado em 2022

Queda de mais de 11% no consumo de materiais de construção, derrubou MS em três posições no ranking dos Estados, indo para 21º Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil, mostram uma queda de 11,5% no consumo de materiais de construção, perdendo três posições no ranking conforme balanço fechado em 2022.

Conforme o Instituto, com a queda de mais de 11% no consumo de materiais de construção, Mato Grosso do Sul fechou 2022 com R$ 750 milhões, caindo para a 21ª posição no ranking entre as federações.

Lideram o ranking os Estados de:

º (R$ 24,6 bilhões) | São Paulo º (R$ 10,8 bilhões) | Minas Gerais e º (R$ 6,8 bilhões) | Paraná

Enquanto isso, do lado de baixo da tabela aparecem o Acre (R$ 122,5 milhões) e Amapá (R$ 157,1 milhões), com um consumo mais de meio de milhão abaixo do que o registrado em Mato Grosso do Sul.

O IBGE detalha que, se analisados os custos das obras e/ou serviços da construção, apesar dos números indicarem uma alta irrisória, esse índice mostrou estabilidade quando comparados os resultados de anos anteriores.

Mato Grosso do Sul teve uma alta de 1% nesse balanço fechado de 2022, somando R$ 1,24 bilhão, enquanto 2021 foram contabilizados R$ 1,23 bilhão.

Se tratando de uma pesquisa feita desde 1990, quando vista a margem histórica, esse último índice teve valor de custos 22% maior do que o observado 2013, com o número de 2022 derrubando MS em duas posições se comparado com o registrado em 2021.

Setor

Representantes do setor mostram que a principal preocupação tem sido a falta de mão de obra, que começou a ser registrada a partir de 2018 e se intensificou durante a pandemia, como bem acompanha o Correio do Estado.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (Sintracom), José Abelha Neto, atribui a carência de profissionais ao momento de crescimento que o Estado vivencia.

“Hoje o problema de mão de obra está acontecendo devido a esse 'boom' de novas construções, tanto na Capital quanto no interior”, detalhou em entrevista publicada em 20 de abril

Se comparados os desempenhos dos primeiros bimestres de 2023 e 2024, o saldo de empregos na construção Civil (3.315 e 1.903 respectivamente) - segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) relativos a janeiro e fevereiro em MS -, ilustram bem essa queda da mão de obra.

