Show do Guns N' Roses agita pequenos negócios e fortalece economia da região

Estrutura do show montada para a noite desta quinta-feira (9) - MARCELO VICTOR

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Show do Guns N’ Roses promete agitar a noite de 9 de abril de 2026, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

A atração é considerada inédita na capital-sul-mato-grossense: 30 mil ingressos foram vendidos. Pessoas de várias cidades do interior, estados e até mesmo países vizinhos organizam excursões para assistir o show.

O evento promete lotar a cidade de turistas, movimentar bares e restaurantes, aquecer o comércio, gerar empregos temporários e, sobretudo, agitar pequenos negócios, além de fortalecer a economia da região.

Nesta época, as micro e pequenas empresas pretendem aumentar o faturamento, tirar uma renda extra e conquistar novos clientes.

Lojas do ramo do rock são as mais beneficiadas com a vinda de Guns N’ Roses para Campo Grande. As vendas mais comuns são camisetas de bandas, jaquetas, calças rasgadas, botas, coturnos, guitarras, pedais de efeito, amplificadores e outros acessórios.

Proprietário de uma loja de roupas e acessórios de rock na Feira Central de Campo Grande, Enrique “DxDxOx”, contou que o “agito” começou quando a banda passou por Cuiabá (MT), no fim de outubro de 2025, ocasiões em que fãs passaram a procurar produtos relacionados ao grupo.

A procura aumentou e as vendas cresceram mais ainda quando o grupo anunciou o show em Campo Grande.

““Com o anúncio do show em dezembro em Campo Grande, tivemos uma procura maior ainda, com pessoas querendo itens da banda para usar no dia, além da busca por produtos temáticos com inspiração na nossa cultura regional, como camisetas”, disse Enrique.

“São impactados os setores de comércio de itens relacionados, além de serviços como hotelaria e alimentação, pela quantidade de pessoas de fora que acompanham a banda e virão para a cidade. Isso prova a força do rock como cadeia produtiva na economia, muito além do aspecto cultural”, finalizou o empresário.

Produtor de eventos, Glédson Damacena, também é dono de uma loja que vende itens de rock e, com a alta demanda do show, começou a trabalhar com transporte por ônibus, que já conta com mais de 1.200 passageiros confirmados.

“A ideia surgiu da necessidade de oferecer um transporte seguro para esse público, que vai pegar estrada. Assim, as pessoas podem se divertir com mais tranquilidade. Temos ônibus saindo de Dourados, passando por outras regiões, e, em Campo Grande, a demanda só não é maior porque não há mais veículos disponíveis”, explicou Glédson.

Estima-se que 70% do público vem de fora de Campo Grande: fãs de várias cidades do interior, estados e até mesmo países vizinhos organizam excursões para assistir o show.

De acordo com o analista-técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MS), Carlos Henrique Oliveira, este evento de grande porte abre caminhos para que a Capital receba mais eventos internacionais.

“Campo Grande passa a integrar uma vitrine internacional. Isso mostra que o município e o Estado têm capacidade de receber eventos desse porte, abrindo espaço para outros festivais e atrações internacionais. Também reforça que, além da tradição como ‘capital do sertanejo’, há espaço para outros estilos musicais, validando a diversidade da cena local”, pontuou.

O SHOW

Show do Guns N’ Roses ocorrerá na noite de 9 de abril de 2026, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.

A atração é considera inédita na capital-sul-mato-grossense: 30 mil ingressos foram vendidos, se aproximando da capacidade máxima do espaço, estimada em cerca de 40 mil pessoas.

Estima-se que 70% do público vem de fora de Campo Grande: fãs de várias cidades do interior, estados e até mesmo países vizinhos organizam excursões para assistir o show.

O esquema de segurança promete reunir 600 agentes policiais federais e municipais.

A atração promete lotar a cidade de turistas, movimentar bares e restaurantes, aquecer o comércio e gerar empregos temporários.

Setores como hotelaria, gastronomia, transporte e entretenimento devem sentir os efeitos positivos da movimentação turística impulsionada pelo evento.

O espetáculo em Campo Grande faz parte da nova turnê mundial da banda, intitulada Because “What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things". Liderado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo promete trazer um repertório que atravessa décadas e reúne alguns dos maiores clássicos da história do rock.

Entre as músicas que costumam integrar as apresentações da banda estão sucessos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain – canções que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o grupo como um dos maiores nomes do rock mundial.

Fundada em Los Angeles no final da década de 1980, a banda conquistou fama internacional com uma sonoridade que mistura hard rock, blues e influências do punk, além de performances conhecidas pela energia e intensidade.