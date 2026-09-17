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Super-El Niño pode derrubar safra de soja em MS após colheita recorde

Mesmo com expansão de 5,5% na área, Aprosoja-MS estima recuo de 8,4% na produção para o ciclo 2026/2027

SÚZAN BENITES

SÚZAN BENITES

17/09/2026 - 07h45
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Depois de colher a maior safra de soja da série histórica, Mato Grosso do Sul iniciou ontem o plantio do ciclo 2026/2027 com uma projeção de queda de 8,4% em sua produção. A estimativa inicial da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS) aponta para 15,331 milhões de toneladas, ante 16,744 milhões de toneladas produzidas na safra 2025/2026. A conta resulta em uma produção 1,413 milhão de toneladas menor.

A retração projetada ocorre mesmo com a expansão da área semeada. Para a nova safra, são estimados 4,874 milhões de hectares, crescimento de 5,5% em relação aos 4,6 milhões de hectares cultivados no ciclo anterior.

O que pesa sobre a produção é a produtividade, porque a expectativa caiu de 60,4 sacas por hectare para 52,4 sacas por hectare, redução de 13,2%.

O cenário coloca a nova temporada em uma situação diferente da observada durante a colheita do ciclo anterior. A safra 2025/2026 chegou a ter uma previsão de 17,759 milhões de toneladas, mas a estiagem prolongada e as temperaturas elevadas registradas em janeiro reduziram o potencial produtivo. Ainda assim, com 16,744 milhões de toneladas, o Estado terminou o ciclo com o maior volume de soja de sua história.

O principal ponto de atenção para o rendimento da oleaginosa neste ciclo será o comportamento do clima, principalmente dependendo dos impactos do El Niño de alta intensidade (ou super-El Niño), que deve influenciar no desenvolvimento das lavouras de Mato Grosso do Sul. 

Conforme já publicado pelo Correio do Estado, o super-El Niño, que vem sendo acompanhado pelos meteorologistas, deve ganhar força entre o fim deste ano e o início de 2027, período que coincide com fases importantes do plantio e desenvolvimento das culturas de verão.

A previsão da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (Noaa) indica 63% de probabilidade de o fenômeno atingir intensidade forte ou muito forte entre novembro e janeiro. O cenário é associado ao risco de calor mais intenso e irregularidade das chuvas no Estado. 

O risco climático ganha relevância porque a própria experiência da safra passada mostrou o impacto que uma mudança nas condições meteorológicas pode provocar. No início deste ano, a combinação de estiagem e temperaturas elevadas afetou principalmente áreas da região sul do Estado e reduziu a produtividade da soja.

Para o coordenador técnico da Aprosoja-MS, Gabriel Balta, o momento exige planejamento desde a implantação da lavoura.

“O produtor precisa olhar para cada hectare de forma estratégica. Em um cenário de maior dificuldade de acesso ao crédito, eficiência não é apenas buscar mais produtividade, mas também produzir com racionalidade, aproveitando melhor os recursos disponíveis e tomando decisões baseadas em planejamento e acompanhamento técnico”.

A entidade destaca que a disponibilidade de água e o momento da semeadura serão determinantes para o resultado da safra.

“O resultado dependerá das condições encontradas ao longo do ciclo. O posicionamento da semeadura e a disponibilidade hídrica são fatores fundamentais”.

CHUVAS

A previsão climática até o fim de novembro indica chuvas próximas ou acima da média em Mato Grosso do Sul, mas com possibilidade de irregularidade na distribuição das precipitações. Também há previsão de temperaturas acima da média e risco de períodos de calor intenso e ondas de calor.

O cenário já vinha sendo tratado como um fator de risco para a agricultura estadual. Em agosto, reportagem do Correio do Estado mostrou que especialistas projetavam efeitos mais fortes do fenômeno justamente durante o período de plantio da soja, com possibilidade de ondas de calor e impactos sobre a disponibilidade hídrica.

A diferença entre as duas safras evidencia uma mudança importante: o crescimento da área não será suficiente para compensar a perda esperada de produtividade.

Com os 4,874 milhões de hectares previstos, a soja ocupará uma área 5,5% maior. Porém, a produtividade projetada de 52,4 sacas por hectare é 13,2% inferior à registrada na temporada passada.

A Aprosoja-MS avalia que, diante da expansão da cultura no Estado, o desafio passa a ser aumentar o resultado obtido nas áreas já incorporadas ao sistema produtivo, com maior eficiência operacional, controle de custos, conservação do solo, tecnologia e manejo.

“O produtor vem de um período de maior endividamento, o clima continua sendo uma variável importante e também observamos uma compra menor de fertilizantes. Tudo isso precisa ser considerado no planejamento da safra, porque pode impactar os custos e o resultado final da produção”, avalia Balta.

CRÉDITO

Além do clima, o acesso ao financiamento aparece como outro desafio para a safra 2026/2027. De acordo com a Associação, MS registrou R$ 1,006 bilhão em contratações de crédito rural em julho, queda de 15,75% em relação ao mesmo mês de 2025. No acumulado da safra 2025/2026, a retração chegou a 20,6%.

O cenário reforça a necessidade de planejamento financeiro em uma temporada na qual a produtividade esperada já parte de um patamar inferior ao recorde obtido anteriormente.

Conforme estudo divulgado no início deste mês, a Aprosoja-MS estimou o custo médio de produção da soja em R$ 5.024,82 por hectare para a safra 2026/2027. O levantamento aponta que são necessárias 42,04 sacas por hectare para cobrir o custo total, considerando os preços utilizados no estudo. 

De acordo com o presidente da entidade, Jorge Michelc, o novo ciclo exige decisões mais estratégicas por parte do produtor.

“Começamos mais uma safra com a força e a capacidade de produção do produtor sul-mato-grossense, mas também com desafios que precisam ser considerados desde o planejamento. Crédito, clima, custos e produtividade estão diretamente ligados ao resultado dentro da porteira. Por isso, é fundamental que o produtor tenha informação e condições para tomar decisões cada vez mais estratégicas”.

LOTERIAS

Resultado da Super Sete de ontem, concurso 899, quarta-feira (16/09): veja o rateio

A Super Sete tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/09/2026 08h21

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Confira o rateio da Super Sete

Confira o rateio da Super Sete Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 899 da Super Sete na noite desta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 8 milhões.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 1 aposta ganhadora (R$ 58.913,14)
  • 5 acertos - 63 apostas ganhadoras (R$ 1.335,89)
  • 4 acertos - 1.253 apostas ganhadoras (R$ 67,16)
  • 3 acertos - 10.600 apostas ganhadoras (R$ 6,00)

Confira o resultado da Super Sete de ontem!

Os números da Super Sete 899 são:

Verifique sua aposta e veja se você foi um dos sortudos deste concurso.

  • Coluna 1: 5
  • Coluna 2: 0
  • Coluna 3: 0
  • Coluna 4: 5
  • Coluna 5: 1
  • Coluna 6: 0
  • Coluna 7: 2

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Super Sete 900

Como a Super Sete tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 18 de setembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 900. O valor da premiação está estimado em R$ 8,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Super Sete é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

Como jogar na Super Sete

Os sorteios da Super Sete são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h (horário de MS).

O Super Sete é a loteria de prognósticos numéricos cujo volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deverá escolher um número por coluna.

Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6,  9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

O valor da aposta é R$ 3,00.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com apenas sete dezenas, que custa R$ 2,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 158.730, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 21 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 280, ainda segundo a Caixa.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 3009, quarta-feira (16/09): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

17/09/2026 08h20

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 3009 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 16 de setembro de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 4 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 10 apostas ganhadoras (R$ 6.492,81)
  • 4 acertos - 584 apostas ganhadoras (R$ 127,06)
  • 3 acertos - 11.061 apostas ganhadoras (R$ 3,35)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 17 apostas ganhadoras (R$ 3.437,37)
  • 4 acertos - 563 apostas ganhadoras (R$ 131,80)
  • 3 acertos - 11.096 apostas ganhadoras (R$ 3,34)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 3009 são:

Primeiro sorteio

  • 12 - 42 - 31 - 01 - 13 - 04

Segundo sorteio

  • 21 - 05 - 01 - 26 - 27 - 25

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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