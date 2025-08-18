Tarifaço de Trump deve zerar exportações de tilápia; MS será impactado

Produção de tilápia em MS deve ser impactada por tarifaço - Divulgação/Famasul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O tarifaço de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre uma gama de produtos brasileiros foi um golpe na piscicultura de cativeiro nacional.

A taxação de 50% em diversos itens que os EUA importam do Brasil deve praticamente zerar o envio de pescados, como a tilápia, com forte impacto também em Mato Grosso do Sul, um dos maiores exportadores do País.

No primeiro semestre do ano, a exportação de tilápia brasileira para os Estados Unidos aumentou 52% em volume, alcançando 8 mil toneladas, na comparação com igual período do ano passado.

Em faturamento, foram US$ 36 milhões, com 95% dos embarques destinados ao mercado norte-americano, segundo nota da Peixe BR, associação que representa o setor no País.

Neste segundo semestre, contudo, os embarques para o exterior devem ser praticamente zerados após o tarifaço de Trump.

Em entrevista ao Estadão Conteúdo, o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros, disse que, antes da nova tarifa, a expectativa era de crescimento ao longo do ano, com o Brasil ampliando a liderança nas exportações para os Estados Unidos.

“Mas o anúncio recente do governo americano alterou as projeções”, lamentou o dirigente. A tarifa de 40%, que se somou à de 10% fixada em abril pelos EUA, passou a valer em 6 de agosto.

Medeiros acrescentou que a alíquota de 50% deve resultar em um segundo semestre com “exportações próximas de zero”. “Isso agravará a crise no mercado interno, diante do aumento da oferta e, principalmente, da entrada de filé de tilápia do Vietnã, que deve piorar ainda mais a situação.”

Diante desse cenário, a Peixe BR informou que busca alternativas para exportar filés de peixe, sobretudo tilápia, para outros mercados.

Mato Grosso do Sul

Em meio à crise, Mato Grosso do Sul busca novos destinos para seus produtos. Recentemente, o governador Eduardo Riedel esteve no continente asiático e, em Singapura, representantes da Associação de Comerciantes de Carne da cidade-estado manifestaram interesse em importar tilápia produzida no Estado.

Nos últimos anos, a piscicultura tem mostrado crescimento expressivo. O Anuário da Piscicultura 2024, da Peixe BR, aponta que Mato Grosso do Sul ocupa o 5º lugar na produção de tilápia e a 8ª posição na criação de peixes de cultivo no Brasil.

Municípios como Selvíria, Aparecida do Taboado, Itaporã, Dourados e Mundo Novo são os principais polos produtores, com destaque para a criação em tanques-rede em reservatórios de hidrelétricas.

Desde 2013, quando o Estado ocupava a 20ª posição no ranking nacional de produção de peixes, Mato Grosso do Sul tem avançado significativamente.

Nos primeiros oito meses de 2024, o abate de peixes no Estado teve crescimento expressivo, atingindo 16,8 milhões de unidades, contra 10,1 milhões no mesmo período de 2023. (Com Estadão Conteúdo)

Assine o Correio do Estado