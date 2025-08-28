Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Economia

ARQUIVAMENTO

TCU barra acordo de relicitação da ferrovia Malha Oeste em MS

Proposta da concessionária Rumo previa investimentos em apenas 19% da ferrovia e devolução do restante

Clodoaldo Silva

28/08/2025 - 09h00
Continue lendo...

O Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou a tentativa de solução consensual apresentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pela concessionária Rumo para manter a exploração da Malha Oeste, ferrovia que liga Mairinque (SP) a Corumbá, em um trecho de 1.973 quilômetros. Com a decisão, as tratativas mais avançadas para revitalização da malha ferroviária voltam à estaca zero.

O presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, determinou o arquivamento do processo após acompanhar o voto do relator, ministro Aroldo Cedraz. O entendimento é de que a proposta não atendia à legislação e buscava manter a concessionária sem licitação, mesmo diante do histórico de descumprimento de metas e abandono da ferrovia.

Cedraz destacou que “o atual concessionário não poderia sequer requerer a prorrogação contratual, seja pela via ordinária ou pela via antecipada nos moldes da Lei 13.448/2017, por não ter logrado atingir os indicadores de desempenho e de manutenção insculpidos no contrato”.

O acordo previa a recuperação e construção de 491 km da ferrovia, justamente nos trechos mais rentáveis, usados para o transporte de celulose e minério de ferro. Em contrapartida, a Rumo devolveria 1.600 km (81% da malha total), marcados por abandono e baixa utilização.

Entre as obras previstas estavam a recapacitação de 47 km entre Corumbá e Porto Esperança, a rebitolagem de 300 km entre Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, a construção de 55 km ligando a fábrica da Suzano ao contorno ferroviário de Três Lagoas, e um novo segmento de 89 km entre Três Lagoas e Aparecida do Taboado.

Para Cedraz, a proposta não configurava solução consensual, mas tentativa de burlar o processo de licitação. “Isso me permite concluir que, na verdade, não se trata da resolução de solução conflituosa, permitida pela IN TCU 91/2022, mas, sim, de burla à licitação de um novo projeto de infraestrutura ferroviária, em clara afronta à Constituição Federal, arts. 37, inciso XXI, e 175, assim como às Leis de Concessão e de Licitação”, afirmou.

O ministro acrescentou que a medida permitiria a permanência da mesma concessionária, sem cumprir os requisitos legais por mais 30 anos, impedindo a participação de novos interessados no setor ferroviário.

ABANDONO

A rejeição também foi sustentada pelo histórico de problemas na Malha Oeste. Em auditorias, a ANTT registrou dormentes deteriorados, bueiros rompidos, prédios abandonados e invasões na faixa de domínio, além de passagens clandestinas, conforme já noticiou o Correio do Estado. Em fiscalização realizada em 2024, no trecho entre Campo Grande e Três Lagoas, a concessionária foi multada em R$ 2,1 milhões.

Em documento anterior, o TCU já havia alertado o Ministério dos Transportes e a ANTT que decisões sobre prorrogação ou relicitação de malhas deveriam considerar “o histórico de cumprimento das metas de produtividade e segurança, a elevada inadimplência e o alto índice de abandono de trechos ferroviários”.
Segundo o TCU, os problemas se repetem não apenas na Malha Oeste, mas também em outras concessões.

Por isso, a Corte defende que os processos de renovação levem em conta riscos ao serviço público e barreiras à entrada de novos operadores no setor. Ele avaliou que a proposta permitiria a manutenção da mesma concessionária, que atualmente não preenche os requisitos para prorrogar o contrato, por outros 30 anos, em detrimento da possibilidade de participação de novos interessados na exploração da malha ferroviária.

Com os argumentos de Cedraz, o presidente do colegiado, no dia 11 de junho, determinou “o arquivamento destes autos de solicitação de solução consensual (SSC)”, justificando que o pedido não atende os parágrafos 1º e 3º do artigo 6º, e do artigo 15 da Instrução Normativa TCU 91/2022, que dão autonomia para os relatores ratificarem ou não as propostas. 

Vital do Rêgo concluiu que a solicitação não atendia ao que determina a Instrução Normativa 91/2022 do TCU. “Não havendo a ratificação mencionada no § 1º deste artigo, o respectivo processo será arquivado”, escreveu em seu despacho.

RELICITAÇÃO

Com o arquivamento, a ANTT terá de adotar medidas para a relicitação da Malha Oeste. O prazo é considerado curto, já que a concessão atual termina em junho de 2026. Estudos técnicos apontam a necessidade de R$ 18 bilhões em investimentos ao longo de 60 anos para viabilizar a operação plena da ferrovia.

O processo da solução consensual havia sido protocolado em fevereiro deste ano, com aprovação da diretoria da ANTT. O argumento era de que o contrato já não poderia ser prorrogado e que o acordo seria a forma mais rápida de garantir a continuidade da concessão.

Cedraz observou que o pedido foi apresentado oito dias antes de vencer o prazo concedido pelo TCU para que fossem apresentados estudos sobre a relicitação, que já havia sido prorrogada por 24 meses em 2023, sem possibilidade de nova extensão. 

Em despacho de maio, o relator reforçou que “o atual concessionário não poderia sequer requerer a prorrogação contratual” e citou o Acórdão 522/2025, que alerta para os riscos de manutenção de empresas inadimplentes no setor.

(Colaborou Súzan Benites)
 

LOTERIAS

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 280, quarta-feira (27/08): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/08/2025 09h26

Confira o resultado da +Milionária

Confira o resultado da +Milionária Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 280 da + Milionária na noite desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 148 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

  • 6 acertos + 2 trevos - Não houve acertador;
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo - Não houve acertador;
  • 5 acertos + 2 trevos - 2 apostas ganhadoras, R$ 246.662,02;
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo - 43 apostas ganhadoras, R$ 5.098,96;
  • 4 acertos + 2 trevos -119 apostas ganhadoras, R$ 1.974,08;
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo - 1957 apostas ganhadoras, R$ 120,03;
  • 3 acertos + 2 trevos - 2211 apostas ganhadoras, R$ 50,00;
  • 3 acertos + 1 trevo - 19779 apostas ganhadoras, R$ 24,00; 
  • 2 acertos + 2 trevos - 16678 apostas ganhadoras, R$ 12,00;
  • 2 acertos + 1 trevo - 148935 apostas ganhadoras, R$ 6,00.

Confira o resultado da + Milionária de hoje!

Os números da + Milionária 280 são:

  • 37 - 18 - 29 - 22 - 25 - 29 - 49
    Trevos sorteados:  4 - 1

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 281

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre no sábado, 30 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 281. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2852, quarta-feira (27/08): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/08/2025 09h09

Confira o concurso da Dupla-Sena

Confira o concurso da Dupla-Sena Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2852 da Dupla Sena na noite desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 5 milhões.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 16 apostas ganhadoras R$ 6.261,78;
  • 4 acertos - 847 apostas ganhadoras R$ 135,18;
  • 3 acertos - 17.741 apostas ganhadoras R$ 3,22.

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores;
  • 5 acertos - 18 apostas ganhadoras R$ 5.009,43;
  • 4 acertos - 831 apostas ganhadoras R$ 137,78;
  • 3 acertos - 15.954 apostas ganhadoras R$ 3,58.

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2852 são:

Primeiro sorteio

  • 39 - 16 - 35 - 20 - 10 - 05

Segundo sorteio

  • 20 - 37 - 19 - 29 - 45 - 30

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2853

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na sexta-feira, 29 de agosto, a partir das 20 horas, pelo concurso 2853. O valor da premiação está estimado em R$ 4,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 19h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 2,50.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

 

