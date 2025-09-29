Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Tether vai minerar Bitcoin em MS com energia do agro e incentivo tributário

Da redação

Da redação

29/09/2025 - 15h35
A Tether, emissora da maior stablecoin do mundo (USDT), prepara a instalação de data centers de mineração de Bitcoin em Mato Grosso do Sul (MS) em parceria com a Adecoagro, usando eletricidade de biogás produzida nas usinas da companhia nos municípios de Ivinhema e Angélica.

O projeto-piloto nasceu de um memorando de entendimento firmado em 3 de julho de 2025 e, segundo o governo estadual, começa com carga de 12 megawatts (MW). A operação se ancora em políticas de incentivo ao biogás/biometano vigentes no estado.

Data center ao lado das usinas: Como será o projeto

A configuração planejada pela Tether prevê a instalação de infraestrutura de processamento próxima às termelétricas a biogás associadas às usinas sucroenergéticas da Adecoagro em MS. A proximidade reduz perdas, facilita o despacho da energia excedente e dá flexibilidade para modular a capacidade de mineração conforme a sazonalidade do agro.

O anúncio local apontou as regiões de Ivinhema (Amandina) e Angélica, com início de 12 MW e perspectiva de expansão à medida que os sites amadureçam. Para o estado, a leitura é pragmática. Monetizar excedentes de energia renovável, criar uma demanda estável junto ao parque industrial e diversificar a base de TI de alto desempenho.

A Adecoagro, que vem operando geração renovável em diferentes praças da América do Sul, indica mais de 230 MW de capacidade instalada, um colchão que permite migrar parte do que hoje é vendido no mercado spot para contratos dedicados ao data center.

Num cenário em que o Bitcoin puxa a demanda computacional, cresce também o interesse do investidor varejo por ciclos de lançamento e novas criptomoedas. Muitos acompanham calendários de “alts” enquanto observam a chegada de infraestrutura local. Algo que tende a ganhar tração conforme o ecossistema se adensa no Brasil.

Por que MS? Energia limpa, agro e tributos

Mato Grosso do Sul tem uma matriz elétrica marcadamente renovável, com forte peso da biomassa associada à celulose e ao setor sucroenergético. Em 2024, o estado atingiu 9.843 MW de capacidade instalada e cerca de 94% provenientes de fontes limpas, reforçando a narrativa de data center verde perto da fonte.

No campo tributário, o Decreto nº 16.431/2024 reduziu a base de cálculo do ICMS para biogás/biometano nas operações internas (carga de 12%) e concedeu crédito outorgado de 85% nessas mesmas saídas (90% nas interestaduais), medida que melhora a competitividade da energia do biogás no estado.

Esse desenho fiscal, somado à disponibilidade de biomassa do agro, ajuda a explicar a escolha de MS para a etapa inicial do projeto. O coração técnico do projeto está no ciclo do biogás. Resíduos do processamento da cana e efluentes agrícolas alimentam biodigestores, o biogás/biometano resultante queima em grupos motogeradores.

Entregando uma fonte despachável, atributo valioso para cargas contínuas como mineração de Bitcoin. No cluster sucroenergético de MS, a Adecoagro opera duas usinas termelétricas que balizam o entorno do projeto.

No Brasil, estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostram que o biogás tem grande potencial de expansão no setor sucroenergético.

E que, apesar de faixas de custo nivelado (LCOE) historicamente mais altas do que eólica/solar, a viabilidade melhora quando o combustível é resíduo disponível na porta da usina, caso típico de MS. Para o data center, a previsibilidade do insumo e contratos de longo prazo podem compensar volatilidades do mercado spot.

O que muda com a Tether: Capital, escala e ambição

No plano corporativo, a Tether consolidou, em 30 de abril de 2025, participação de 70% na Adecoagro, abrindo caminho para integrar energia, agro e infraestrutura digital sob o mesmo guarda-chuva de investimentos. A companhia comunicou que o piloto brasileiro foi aprovado pelo comitê independente da Adecoagro, com governança própria para transações entre partes relacionadas.

Na estratégia pública, o CEO Paolo Ardoino tem reiterado a meta de colocar a Tether entre as maiores mineradoras do mundo ainda em 2025, respaldada por investimentos superiores a US$ 2 bilhões em energia e mineração. Para o projeto em MS, esse apetite de capital tende a acelerar prazos de implantação e compras de hardware, desde que as licenças locais avancem.

Não há, hoje, uma lei federal específica para mineração de cripto. A atividade costuma ser enquadrada como prestação de serviço de processamento de dados e precisa cumprir exigências setoriais usuais (licenciamento ambiental, outorgas/autorizações quando cabíveis à energia, contratos de fornecimento e conexão).

Já o marco legal dos criptoativos (Lei 14.478/2022) é voltado às prestadoras de serviços de ativos virtuais, e foi regulamentado pelo Decreto 11.563/2023, que atribuiu competência regulatória ao Banco Central para esse segmento. A mineração, portanto, não é licenciada pelo BACEN, mas convive com o ecossistema regulado, e com as obrigações fiscais aplicáveis a receitas auferidas em cripto.

Impacto econômico esperado e próximos passos

Pelo recorte local, a ancoragem de 12 MW já sinaliza contratação de serviços de engenharia elétrica, construção civil, segurança patrimonial e operação de TI, além de acordos de fornecimento com a indústria do açúcar e do etanol.

Além disso, o governo estadual tem reforçado políticas para biogás/biometano e anunciado novos investimentos para expandir a produção desses combustíveis, o que tende a ampliar a base energética disponível para projetos industriais intensivos em eletricidade.
 

ECONOMIA RURAL

Abertura da carne de Mato Grosso do Sul ao mercado japonês pode levar mais tempo

País asiático tem critérios sanitários mais rigorosos que os da Organização Internacional; Brasil e Japão já trabalham para liberação

29/09/2025 09h00

O critério para a abertura de um mercado de carne bovina é rigoroso; autoridades japonesas avaliarão as condições sanitárias por estado

O critério para a abertura de um mercado de carne bovina é rigoroso; autoridades japonesas avaliarão as condições sanitárias por estado Gerson Oliveira

A abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira ainda é incerta e pode demorar. A explicação é do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, que afirmou, em entrevista ao Correio do Estado, que a decisão de abrir o mercado do país asiático para a carne do Brasil é técnica e depende da aprovação de autoridades sanitárias que não têm subordinação a departamentos comerciais.

“Os especialistas dos Ministérios da Agricultura [do Brasil e do Japão] já estão conversando entre si, trocando informações, mas o mercado japonês ainda não está aberto para a carne brasileira”, explicou Hayashi ao Correio do Estado.

“Temos uma comissão composta por especialistas em temas sanitários, e é ela que precisa aprovar a importação de carne bovina de Mato Grosso do Sul ou de outros estados, como Santa Catarina”, comentou o embaixador.

Segundo Hayashi, o critério para a abertura de um mercado de carne bovina é rigoroso, e as autoridades japonesas avaliarão as condições sanitárias por estado brasileiro.

O principal motivo que impede a venda de carne brasileira no mercado japonês é a febre aftosa, doença da qual o Brasil – e, consequentemente, Mato Grosso do Sul – foi declarado oficialmente livre (sem vacinação), em maio deste ano.

Ainda que não haja mais aftosa no Brasil, as autoridades japonesas utilizam critérios mais rígidos para liberar seu mercado. Um deles é o período em que determinada região não registra focos da doença. Nesse aspecto, os estados do Sul do Brasil levam vantagem em relação ao restante do País. Santa Catarina, por exemplo, é livre de aftosa sem vacinação desde 2005, e o Paraná, desde 2021.

Além disso, por ser um país insular, o Japão adota critérios mais rigorosos para importar produtos de origem animal de países continentais.

“Nossos especialistas querem condições um pouco mais rigorosas que em outros países continentais, onde os animais podem passar de um lado da fronteira para outro. É por isso que estamos investigando mais as condições do Brasil, e nosso padrão é um pouco mais rigoroso que o da organização internacional. Contudo, estamos trabalhando bastante para o reconhecimento”, explicou Hayashi ao Correio do Estado.

Do lado brasileiro, a expectativa no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) é de concluir o processo de abertura do mercado de carne bovina ao Japão em novembro. A informação foi confirmada pelo chefe da pasta, Carlos Fávaro, a jornalistas na semana passada.

“Já tivemos auditorias por parte dos japoneses aqui no Brasil. Eles geraram questionamentos ao Ministério da Agricultura e ao sistema brasileiro para entender algumas dúvidas que ficaram. Isso está sendo respondido. Também há questionamentos ao setor privado. A Abiec [Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes] está fazendo suas considerações”, disse Fávaro.

PREMIUM

O Japão é considerado um dos mercados premium para a carne bovina no mundo. O país oriental paga em torno de 30% a mais pela carne do que outros países, mas exige uma alta contrapartida de qualidade, como elevado índice de marmoreio e maciez, além, claro, dos rígidos controles sanitários e de uma rastreabilidade de origem bovina completa. Não por acaso, a raça japonesa wagyu é conhecida pela alta qualidade.

O Japão é um mercado estratégico, sendo o sétimo maior importador global de carne bovina, com cerca de 700 mil toneladas ao ano – o que equivale a 57% de seu consumo interno, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).

Já o Itamaraty aponta uma participação ainda maior, estimando que 70% da carne consumida no país seja importada, movimentando entre US$ 3 bilhões e US$ 4 bilhões por ano. A oportunidade tem um potencial gigantesco, mas também traz à tona a necessidade de garantir um fornecimento consistente e competitivo.

FRANGO

Enquanto a liberação da carne bovina sul-mato-grossense não vem, outro produto da pecuária local ganha espaço no mercado japonês: a carne de frango. Atualmente, 18% da carne de frango de MS exportada tem a Terra do Sol Nascente como destino, conforme dados da Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul).

Teiji Hayashi afirma que a Embaixada do Japão no Brasil tem feito um trabalho com o governo japonês, para regionalizar os critérios de compra da carne de frango brasileira, sobretudo para manter o mercado aberto em tempos de gripe aviária.

“Tivemos, há dois anos, casos de gripe aviária no Brasil, em Santa Catarina e no Espírito Santo e, naquela época, o Japão proibia a importação de carne de frango de todo o estado”, contou.

Agora, segundo ele, a regionalização é quase municipalizada, com o fechamento do mercado restrito apenas à origem do foco. “Como quase 30% da carne de frango consumida no Japão vem do Brasil, mudamos os critérios de proibição”.

Loterias

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 289, sábado (27/09): veja o rateio

A + Milionária tem dois sorteios semanais, às quartas e sábados, sempre às 20h; veja quais os números sorteados no último concurso

28/09/2025 08h30

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 289 da + Milionária na noite deste sábado, 27 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília). A extração dos números ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 165 milhões.

Confira os detalhes das apostas ganhadoras:

6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos
4 apostas ganhadoras, R$ 133.921,13

5 acertos + 1 ou nenhum trevo
24 apostas ganhadoras, R$ 9.920,08

4 acertos + 2 trevos
150 apostas ganhadoras, R$ 1.700,58

4 acertos + 1 ou nenhum trevo
2044 apostas ganhadoras, R$ 124,79

3 acertos + 2 trevos
3133 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo
23206 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos
24140 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo
173634 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Os números da + Milionária 289 são:

  •  29 - 16 - 12 - 23 - 38 - 37
  • Trevos sorteados: 3 - 5

O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: + Milionária 290

Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 2 de outubro, a partir das 20 horas, pelo concurso 290. O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

