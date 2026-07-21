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Trabalhadores com saldo no FGTS devem receber parte do lucro até 31 de agosto

Valor será proporcional ao saldo existente no fim de 2025 e poderá elevar a rentabilidade das contas para cerca de 6,9% no ano

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

21/07/2026 - 17h21
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Os trabalhadores que possuíam saldo em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro de 2025 devem receber, até o próximo dia 31 de agosto, uma parcela do lucro obtido pelo fundo no ano passado.

Na próxima terça-feira (28), o Conselho Curador do FGTS analisará uma proposta que prevê a distribuição de R$ 13,04 bilhões aos 138,2 milhões de cotistas. Caso seja aprovada, a Caixa Econômica Federal fará o crédito automaticamente nas contas vinculadas ao fundo.

Não será necessário apresentar solicitação para receber o valor. Terão direito ao crédito os trabalhadores que mantinham saldo em contas ativas ou inativas do FGTS no último dia de 2025.

Lucro

O valor a ser recebido varia conforme o saldo existente em cada conta em 31 de dezembro de 2025, ou seja, não haverá um pagamento fixo para todos os beneficiários. A proposta prevê a distribuição de 89% do lucro obtido pelo FGTS no ano passado, estimado em aproximadamente R$ 14,6 bilhões.

Para estimar quanto poderá receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2025 pelo índice de 0,01868341, definido na proposta que será analisada pelo Conselho Curador. O valor efetivamente creditado dependerá do saldo de cada conta vinculada ao fundo.

Segundo a proposta, a distribuição elevará a rentabilidade das contas para cerca de 6,9% em 2025, percentual superior à inflação oficial do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o ano em 4,26%.

Desde decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição da inflação oficial, calculada pelo IPCA.

A distribuição dos resultados do fundo tornou-se uma prática recorrente nos últimos anos. Em 2025, foram repassados R$ 12,9 bilhões aos cotistas. No ano anterior, a distribuição totalizou R$ 15,2 bilhões.

Uma observação importante: há uma **inconsistência temporal** no texto original. Ele afirma que o crédito será pago **até 31 de agosto**, mas informa que o Conselho Curador analisará a proposta **na próxima terça-feira (28)**. Se a reportagem se refere a **julho de 2026**, a data correta da reunião provavelmente é **28 de julho**, e não apenas “28”. Vale conferir esse detalhe antes da publicação.
 

LOTERIAS

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1250, segunda-feira (20/07): veja o rateio

A Dia de Sorte realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/07/2026 08h07

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Confira o rateio da Dia de Sorte

Confira o rateio da Dia de Sorte Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 1250 da Dia de Sorte na noite desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 3,3 milhão.

Premiação

  • 7 acertos - Não houve ganhadores
  • 6 acertos - 52 apostas ganhadoras (R$ 3.445,85)
  • 5 acertos - 2.068 apostas ganhadoras (R$ 25,00)
  • 4 acertos - 28.103 apostas ganhadoras (R$ 5,00)

Mês da Sorte

  • Junho - 94.947 apostas ganhadoras (R$ 2,50)

Confira o resultado da Dia de Sorte de ontem!

Os números da Dia de Sorte 1250 são:

  • 31 - 21 - 06 - 28 - 19 - 20 - 14
  • Mês da sorte: 06 - Junho

O sorteio da Dia de Sorte é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: 1251

Como a Dia de Sorte tem seis sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na terça-feira, 21 de julho, a partir das 20 horas, pelo concurso 1251. O valor da premiação está estimado em R$ 3,7 milhões.

Para participar dos sorteios da Dia de Sorte é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 7 dente as 31 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Como apostar na Dia de Sorte

Os sorteios da Dia de Sorte são realizados às terças, quintas e sábados, sempre às 19h (horário de MS).

O apostador marca entre 7 e 15 números, dentre os 31 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 4, 5, 6 e 7 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 7 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

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LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2985, segunda-feira (20/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

21/07/2026 08h06

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Confira o rateio da Dupla-Sena

Confira o rateio da Dupla-Sena Foto: Arquivo

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2985 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 1,3 milhão.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 4 apostas ganhadoras (R$ 11.660,01)
  • 4 acertos - 309 apostas ganhadoras (R$ 172,50)
  • 3 acertos - 7.171 apostas ganhadoras (R$ 3,71)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 5.247,01)
  • 4 acertos - 414 apostas ganhadoras (R$ 128,75)
  • 3 acertos - 8.425 apostas ganhadoras (R$ 3,16)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2985 são:

Primeiro sorteio: 29 - 49 - 01 - 08 - 39 - 18

Segundo sorteio:  29 - 44 - 08 - 09 - 40 - 33

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2986

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 22 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2986. O valor da premiação está estimado em R$ 1,6 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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