Trabalhadores com saldo no FGTS devem receber parte do lucro até 31 de agosto

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Os trabalhadores que possuíam saldo em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro de 2025 devem receber, até o próximo dia 31 de agosto, uma parcela do lucro obtido pelo fundo no ano passado.

Na próxima terça-feira (28), o Conselho Curador do FGTS analisará uma proposta que prevê a distribuição de R$ 13,04 bilhões aos 138,2 milhões de cotistas. Caso seja aprovada, a Caixa Econômica Federal fará o crédito automaticamente nas contas vinculadas ao fundo.

Não será necessário apresentar solicitação para receber o valor. Terão direito ao crédito os trabalhadores que mantinham saldo em contas ativas ou inativas do FGTS no último dia de 2025.

Lucro

O valor a ser recebido varia conforme o saldo existente em cada conta em 31 de dezembro de 2025, ou seja, não haverá um pagamento fixo para todos os beneficiários. A proposta prevê a distribuição de 89% do lucro obtido pelo FGTS no ano passado, estimado em aproximadamente R$ 14,6 bilhões.

Para estimar quanto poderá receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2025 pelo índice de 0,01868341, definido na proposta que será analisada pelo Conselho Curador. O valor efetivamente creditado dependerá do saldo de cada conta vinculada ao fundo.

Segundo a proposta, a distribuição elevará a rentabilidade das contas para cerca de 6,9% em 2025, percentual superior à inflação oficial do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o ano em 4,26%.

Desde decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição da inflação oficial, calculada pelo IPCA.

A distribuição dos resultados do fundo tornou-se uma prática recorrente nos últimos anos. Em 2025, foram repassados R$ 12,9 bilhões aos cotistas. No ano anterior, a distribuição totalizou R$ 15,2 bilhões.

Uma observação importante: há uma **inconsistência temporal** no texto original. Ele afirma que o crédito será pago **até 31 de agosto**, mas informa que o Conselho Curador analisará a proposta **na próxima terça-feira (28)**. Se a reportagem se refere a **julho de 2026**, a data correta da reunião provavelmente é **28 de julho**, e não apenas “28”. Vale conferir esse detalhe antes da publicação.

