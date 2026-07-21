Trabalhadores com saldo no FGTS devem receber parte do lucro até 31 de agosto

Os trabalhadores que possuíam saldo em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 31 de dezembro de 2025 devem receber, até o próximo dia 31 de agosto, uma parcela do lucro obtido pelo fundo no ano passado.
Na próxima terça-feira (28), o Conselho Curador do FGTS analisará uma proposta que prevê a distribuição de R$ 13,04 bilhões aos 138,2 milhões de cotistas. Caso seja aprovada, a Caixa Econômica Federal fará o crédito automaticamente nas contas vinculadas ao fundo.
Não será necessário apresentar solicitação para receber o valor. Terão direito ao crédito os trabalhadores que mantinham saldo em contas ativas ou inativas do FGTS no último dia de 2025.
Lucro
O valor a ser recebido varia conforme o saldo existente em cada conta em 31 de dezembro de 2025, ou seja, não haverá um pagamento fixo para todos os beneficiários. A proposta prevê a distribuição de 89% do lucro obtido pelo FGTS no ano passado, estimado em aproximadamente R$ 14,6 bilhões.
Para estimar quanto poderá receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2025 pelo índice de 0,01868341, definido na proposta que será analisada pelo Conselho Curador. O valor efetivamente creditado dependerá do saldo de cada conta vinculada ao fundo.
Segundo a proposta, a distribuição elevará a rentabilidade das contas para cerca de 6,9% em 2025, percentual superior à inflação oficial do período, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o ano em 4,26%.
Desde decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a remuneração do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição da inflação oficial, calculada pelo IPCA.
A distribuição dos resultados do fundo tornou-se uma prática recorrente nos últimos anos. Em 2025, foram repassados R$ 12,9 bilhões aos cotistas. No ano anterior, a distribuição totalizou R$ 15,2 bilhões.
Uma observação importante: há uma **inconsistência temporal** no texto original. Ele afirma que o crédito será pago **até 31 de agosto**, mas informa que o Conselho Curador analisará a proposta **na próxima terça-feira (28)**. Se a reportagem se refere a **julho de 2026**, a data correta da reunião provavelmente é **28 de julho**, e não apenas “28”. Vale conferir esse detalhe antes da publicação.