UFGD tem 9 vagas para mestrado em Física com bolsa da CAPES

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) oferece 9 vagas no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF). Este programa é uma excelente oportunidade para professores de Física que atuam na educação básica, permitindo-lhes aprimorar suas competências pedagógicas e conhecimentos em Física.

Os candidatos que obtiverem sucesso no processo seletivo iniciarão as atividades letivas no primeiro semestre de 2025. As vagas disponíveis na UFGD fazem parte das 728 vagas ofertadas nacionalmente, o que representa a maior oferta na história do programa.

Bolsas Disponíveis

Os candidatos que forem aprovados no processo seletivo têm a possibilidade de concorrer a bolsas de estudo, que serão concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Até 30% dos participantes do programa poderão receber bolsas, conforme disponibilidade orçamentária. As bolsas são destinadas exclusivamente a professores regentes de classe das redes públicas da Educação Básica.

Processo Seletivo

Inscrições: As inscrições devem ser feitas até 24 de setembro de 2024, através do site da Sociedade Brasileira de Física (SBF). O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 70, deve ser efetuado até o dia 26 de setembro de 2024. Primeira Etapa: Prova Escrita Nacional

(Grupo 1): Os candidatos participarão de uma prova escrita no dia 20 de outubro de 2024. Essa prova avaliará conhecimentos gerais de Física. Análise de Currículo (Grupo 2): Os candidatos deste grupo terão seu currículo avaliado, com pontuação baseada na experiência docente, participação em projetos e produção intelectual. Segunda Etapa: Prova de Defesa de Memorial: Todos os candidatos que passarem pela primeira etapa participarão de uma entrevista e defesa de memorial entre 9 e 27 de novembro de 2024.

Sobre

O MNPEF é um curso stricto sensu, voltado para a capacitação continuada de professores em exercício na rede pública. O curso combina aulas presenciais e à distância, com enfoque em metodologias de ensino que integrem tecnologia e experimentação em Física.

Serviço

Mestrado Profissional em Física

Inscrições: até 24 de setembro pelo link

Taxa: R$70 até 26 de setembro

Edital: acesse aqui

